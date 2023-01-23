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Пятиметровый астероид пролетит очень близко от Земли
Пятиметровый астероид пролетит очень близко от Земли - РИА Новости, 23.01.2023
Пятиметровый астероид пролетит очень близко от Земли
Астероид "2023 BU" диаметром около 5-6 метров пролетит всего в нескольких тысячах километров от Земли в четверг, 26 января, сообщил РИА Новости российский... РИА Новости, 23.01.2023
2023-01-23T16:47
2023-01-23T16:47
2023-01-23T17:07
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МОСКВА, 23 янв - РИА Новости. Астероид "2023 BU" диаметром около 5-6 метров пролетит всего в нескольких тысячах километров от Земли в четверг, 26 января, сообщил РИА Новости российский астроном Геннадий Борисов. "Пару дней назад появился такой астероид в моих наблюдениях, я отправил данные в Центр малых планет, информацию об обнаружении астероида выложили на международную страницу подтверждения (объектов, сближающихся с Землей – ред.) Центра малых планет. Несколько обсерваторий наблюдали его… Ему дали предварительное обозначение "2023 BU", - сказал Борисов. Обнаруженный им астероид диаметром порядка 5-6 метров движется в направлении Земли. Однако ученый подчеркнул, что такой объект вряд ли опасен, поскольку он пройдет на расстоянии в несколько тысяч километров от поверхности планеты. "И по размерам не подходит, потенциально опасные астероиды - более 150 метров диаметром", - добавил Борисов. Максимальное сближение астероида "2023 BU" с Землей произойдет 26 января. По словам астронома, космический объект обладает достаточно большой яркостью, поэтому жители южного полушария, над которым пролетит астероид, смогут наблюдать его даже в любительские телескопы.
https://ria.ru/20221213/asteroid-1838459724.html
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16:47 23.01.2023 (обновлено: 17:07 23.01.2023)
Пятиметровый астероид пролетит очень близко от Земли
Астроном Борисов: пятиметровый астероид "2023 BU" 26 января пролетит очень близко от Земли
МОСКВА, 23 янв - РИА Новости. Астероид "2023 BU" диаметром около 5-6 метров пролетит всего в нескольких тысячах километров от Земли в четверг, 26 января, сообщил РИА Новости российский астроном Геннадий Борисов.
"Пару дней назад появился такой астероид в моих наблюдениях, я отправил данные в Центр малых планет, информацию об обнаружении астероида выложили на международную страницу подтверждения (объектов, сближающихся с Землей – ред.) Центра малых планет. Несколько обсерваторий наблюдали его… Ему дали предварительное обозначение "2023 BU", - сказал Борисов.
Обнаруженный им астероид диаметром порядка 5-6 метров движется в направлении Земли. Однако ученый подчеркнул, что такой объект вряд ли опасен, поскольку он пройдет на расстоянии в несколько тысяч километров от поверхности планеты.
"И по размерам не подходит, потенциально опасные астероиды - более 150 метров диаметром", - добавил Борисов.
Максимальное сближение астероида "2023 BU" с Землей произойдет 26 января. По словам астронома, космический объект обладает достаточно большой яркостью, поэтому жители южного полушария, над которым пролетит астероид, смогут наблюдать его даже в любительские телескопы.