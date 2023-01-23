https://ria.ru/20230123/asteroid-1846861198.html

Пятиметровый астероид пролетит очень близко от Земли

Пятиметровый астероид пролетит очень близко от Земли - РИА Новости, 23.01.2023

Пятиметровый астероид пролетит очень близко от Земли

Астероид "2023 BU" диаметром около 5-6 метров пролетит всего в нескольких тысячах километров от Земли в четверг, 26 января, сообщил РИА Новости российский... РИА Новости, 23.01.2023

2023-01-23T16:47

2023-01-23T16:47

2023-01-23T17:07

космос - риа наука

земля

космос

наука

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0b/14/1585459906_0:250:3071:1977_1920x0_80_0_0_056840244b429dda1ae8233a4c274c49.jpg

МОСКВА, 23 янв - РИА Новости. Астероид "2023 BU" диаметром около 5-6 метров пролетит всего в нескольких тысячах километров от Земли в четверг, 26 января, сообщил РИА Новости российский астроном Геннадий Борисов. "Пару дней назад появился такой астероид в моих наблюдениях, я отправил данные в Центр малых планет, информацию об обнаружении астероида выложили на международную страницу подтверждения (объектов, сближающихся с Землей – ред.) Центра малых планет. Несколько обсерваторий наблюдали его… Ему дали предварительное обозначение "2023 BU", - сказал Борисов. Обнаруженный им астероид диаметром порядка 5-6 метров движется в направлении Земли. Однако ученый подчеркнул, что такой объект вряд ли опасен, поскольку он пройдет на расстоянии в несколько тысяч километров от поверхности планеты. "И по размерам не подходит, потенциально опасные астероиды - более 150 метров диаметром", - добавил Борисов. Максимальное сближение астероида "2023 BU" с Землей произойдет 26 января. По словам астронома, космический объект обладает достаточно большой яркостью, поэтому жители южного полушария, над которым пролетит астероид, смогут наблюдать его даже в любительские телескопы.

https://ria.ru/20221213/asteroid-1838459724.html

https://ria.ru/20230120/nauka-1846160780.html

земля

космос

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

космос - риа наука, земля, космос