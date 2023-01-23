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На Украине арестовали два самолета, принадлежащих российскому АО - РИА Новости, 23.01.2023
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20230123/arest-1846813587.html
На Украине арестовали два самолета, принадлежащих российскому АО
На Украине арестовали два самолета, принадлежащих российскому АО - РИА Новости, 23.01.2023
На Украине арестовали два самолета, принадлежащих российскому АО
На Украине арестовали два самолета, принадлежащих российскому акционерному обществу, сообщили в понедельник в офисе украинского генерального прокурора. РИА Новости, 23.01.2023
2023-01-23T15:17
2023-01-23T15:17
специальная военная операция на украине
в мире
владимир путин
украина
россия
донбасс
совет национальной безопасности и обороны украины
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МОСКВА, 23 янв - РИА Новости. На Украине арестовали два самолета, принадлежащих российскому акционерному обществу, сообщили в понедельник в офисе украинского генерального прокурора. "По ходатайству офиса генерального прокурора судом наложен арест на два самолета АН-148, которые принадлежат российскому акционерному обществу. Согласно решению СНБО Украины, в отношении общества были введены персональные специальные экономические и другие санкции", - говорится в сообщении ведомства на сайте. По утверждениям офиса генпрокурора, в 2021 году подсанкционное российское акционерное общество, название которого не упоминается в сообщении, "используя кипрскую офшорную компанию для обхода введенных санкций", составило договор аренды этих самолетов с украинским обществом, которое использовало воздушные суда в своей хозяйственной деятельности. По данным ведомства, после начала российской специальной военной операции на Украине договоры аренды были разорваны, а самолеты должны были покинуть территорию Украины. Отмечается, что стоимость самолетов составляет 10 миллионов евро. Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
https://ria.ru/20230122/evropa-1846491704.html
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в мире, владимир путин, украина, россия, донбасс, совет национальной безопасности и обороны украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Владимир Путин, Украина, Россия, Донбасс, Совет национальной безопасности и обороны Украины
15:17 23.01.2023
 
На Украине арестовали два самолета, принадлежащих российскому АО

Генпрокуратура Украины: два самолета, принадлежащих российскому АО, арестовали

© РИА Новости / Владимир Сергеев / Перейти в медиабанкСамолет в небе
Самолет в небе - РИА Новости, 1920, 23.01.2023
© РИА Новости / Владимир Сергеев
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Самолет в небе. Архивное фото
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МОСКВА, 23 янв - РИА Новости. На Украине арестовали два самолета, принадлежащих российскому акционерному обществу, сообщили в понедельник в офисе украинского генерального прокурора.
"По ходатайству офиса генерального прокурора судом наложен арест на два самолета АН-148, которые принадлежат российскому акционерному обществу. Согласно решению СНБО Украины, в отношении общества были введены персональные специальные экономические и другие санкции", - говорится в сообщении ведомства на сайте.
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По утверждениям офиса генпрокурора, в 2021 году подсанкционное российское акционерное общество, название которого не упоминается в сообщении, "используя кипрскую офшорную компанию для обхода введенных санкций", составило договор аренды этих самолетов с украинским обществом, которое использовало воздушные суда в своей хозяйственной деятельности.
По данным ведомства, после начала российской специальной военной операции на Украине договоры аренды были разорваны, а самолеты должны были покинуть территорию Украины. Отмечается, что стоимость самолетов составляет 10 миллионов евро.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
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