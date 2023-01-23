https://ria.ru/20230123/arest-1846813587.html

На Украине арестовали два самолета, принадлежащих российскому АО

На Украине арестовали два самолета, принадлежащих российскому АО - РИА Новости, 23.01.2023

На Украине арестовали два самолета, принадлежащих российскому АО

На Украине арестовали два самолета, принадлежащих российскому акционерному обществу, сообщили в понедельник в офисе украинского генерального прокурора. РИА Новости, 23.01.2023

2023-01-23T15:17

2023-01-23T15:17

2023-01-23T15:17

специальная военная операция на украине

в мире

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донбасс

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МОСКВА, 23 янв - РИА Новости. На Украине арестовали два самолета, принадлежащих российскому акционерному обществу, сообщили в понедельник в офисе украинского генерального прокурора. "По ходатайству офиса генерального прокурора судом наложен арест на два самолета АН-148, которые принадлежат российскому акционерному обществу. Согласно решению СНБО Украины, в отношении общества были введены персональные специальные экономические и другие санкции", - говорится в сообщении ведомства на сайте. По утверждениям офиса генпрокурора, в 2021 году подсанкционное российское акционерное общество, название которого не упоминается в сообщении, "используя кипрскую офшорную компанию для обхода введенных санкций", составило договор аренды этих самолетов с украинским обществом, которое использовало воздушные суда в своей хозяйственной деятельности. По данным ведомства, после начала российской специальной военной операции на Украине договоры аренды были разорваны, а самолеты должны были покинуть территорию Украины. Отмечается, что стоимость самолетов составляет 10 миллионов евро. Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.

https://ria.ru/20230122/evropa-1846491704.html

https://ria.ru/20230123/donbass-1846805519.html

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в мире, владимир путин, украина, россия, донбасс, совет национальной безопасности и обороны украины