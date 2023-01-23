https://ria.ru/20230123/arbitrazh-1846674254.html

Арбитраж принял иск о банкротстве "Восточной верфи"

Арбитраж принял иск о банкротстве "Восточной верфи" - РИА Новости, 23.01.2023

Арбитраж принял иск о банкротстве "Восточной верфи"

Арбитражный суд Приморья принял к производству иск о банкротстве АО "Восточная верфь" во Владивостоке, занимающегося строительством военных кораблей и судов... РИА Новости, 23.01.2023

2023-01-23T03:44

2023-01-23T03:44

2023-01-23T03:56

восточная верфь

экономика

россия

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ВЛАДИВОСТОК, 23 янв - РИА Новости. Арбитражный суд Приморья принял к производству иск о банкротстве АО "Восточная верфь" во Владивостоке, занимающегося строительством военных кораблей и судов снабжения, сообщила РИА Новости консультант суда по связям с общественностью Инга Сорокина. "Восточная верфь" – одно из ведущих судостроительных предприятий Дальнего Востока. Специализируется на строительстве военных кораблей, судов снабжения и причалов для Тихоокеанского флота и ФСБ России. В октябре 2022 года от предприятия поступило в суд заявление о признании его банкротом. Суд тогда определил оставить его без движения, так как истец не указал ряд требуемых сведений. "Заявителем представлена основная часть документов, подтверждающих устранение допущенных нарушений… Изучив представленные заявителем документы, суд приходит к выводу о достаточности оснований для принятия заявления и возбуждения производства по делу", - сказала Сорокина. Она отметила, что недостающие документы и сведения должник может дополнительно представить ко дню судебного заседания. Обоснованность заявления будет рассмотрена в судебном заседании 1 марта. Сорокина также рассказала, что суд принял заявление о вступлении в дело о банкротстве верфи от ООО "Ресурс", ЗАО "Аскольд", ПАО "Промсвязьбанк" и уведомил их о том, что вопрос о назначении рассмотрения обоснованности заявления будет решен по результатам рассмотрения заявления акционерного общества "Восточная верфь", обратившегося в арбитражный суд первым. Аналогичные заявления от Кумертауского авиационного производственного предприятия и ООО "Индустрика" пока оставлены без движения до 10 февраля до устранения допущенных нарушений. Кроме того, ПАО "Промсвязьбанк" направило в арбитраж ходатайство о наложении запрета на любые регистрационные действия в отношении всего имущества АО "Восточная верфь", но оно не удовлетворено, добавила Сорокина. Ранее источник в отрасли рассказал РИА Новости, что в годовом отчете компании за 2021 год заявлен крупный убыток компании и нехватка средств для расчета по собственным обязательствам. По данным собеседника агентства, на конец 2021 года отрицательные активы верфи превысили несколько миллиардов рублей. Власти Приморья сообщали, что верфь исполняет действующие коммерческие контракты на строительство судов в соответствии с графиком и готова к исполнению новых заказов. По данным картотеки арбитража, к верфи было подано множество исков, суммы исковых требований варьируются до нескольких десятков миллионов рублей.

https://ria.ru/20230119/korabl-razvedchik-1846103747.html

https://ria.ru/20230111/fregat-1844253315.html

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восточная верфь, экономика, россия