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Антонов начал поиск китайских грибов за три миллиона рублей - РИА Новости, 23.01.2023
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Шоубиз
https://ria.ru/20230123/antonov-1846742918.html
Антонов начал поиск китайских грибов за три миллиона рублей
Антонов начал поиск китайских грибов за три миллиона рублей - РИА Новости, 23.01.2023
Антонов начал поиск китайских грибов за три миллиона рублей
Юрий Антонов начал поиск лечебных китайских грибов за три миллиона рублей из-за боли в ноге. Один грамм порошка стоит более трех тысяч. РИА Новости, 23.01.2023
2023-01-23T12:47
2023-01-23T12:47
шоубиз
юрий антонов
китай
знаменитости
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МОСКВА, 23 янв - РИА Новости. Юрий Антонов начал поиск лечебных китайских грибов за три миллиона рублей из-за боли в ноге. Один грамм порошка стоит более трех тысяч. Однако у него возникли сложности с поездкой в Китай за лекарством. Также певец признался, что во время отъезда некому будет присматривать за его хозяйством. Он поселил на своем участке кошек, собак, белок, гусей и павлина.Кроме того, он собрался завести оленя и даже подобрал питомник, в котором приобретет животное. Несколько лет назад у артиста произошел разрыв мениска. Он сделал несколько операций в Австрии и России.Ранее музыкант пожаловался на боли в ноге после замены сустава. Он признался, что пока рано говорить о полном выздоровлении.
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юрий антонов, китай, знаменитости
Шоубиз, Юрий Антонов, Китай, Знаменитости
12:47 23.01.2023
 
Антонов начал поиск китайских грибов за три миллиона рублей

Антонов начал поиск лечебных грибов за три миллиона рублей из-за боли в ноге

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МОСКВА, 23 янв - РИА Новости. Юрий Антонов начал поиск лечебных китайских грибов за три миллиона рублей из-за боли в ноге. Один грамм порошка стоит более трех тысяч.

"Мне позвонил один человек, сказал, что в Дубае будет принимать целитель. Он меня исследовал. Сказал, что послеоперационная проблема. В Китае есть порошок, который делают из грибов в горах. Он в воде растворяется, получается масса. Обмазывают ногу и заматывают", – поделился композитор в эфире "Ты не поверишь!"

Однако у него возникли сложности с поездкой в Китай за лекарством.
"Никак его нельзя достать сейчас. Китай закрыт. И надо знать, к кому ехать", – пожаловался артист.
Также певец признался, что во время отъезда некому будет присматривать за его хозяйством. Он поселил на своем участке кошек, собак, белок, гусей и павлина.
"У меня хозяйство. Никто не будет за ним наблюдать, как я", – сообщил исполнитель.
Кроме того, он собрался завести оленя и даже подобрал питомник, в котором приобретет животное.
"Там не просто участок, там лес. Целый ботанический сад. У меня есть свой ветеринар, он очень профессиональный человек. С этой стороны я защищен", – заключил Антонов.
Несколько лет назад у артиста произошел разрыв мениска. Он сделал несколько операций в Австрии и России.
Ранее музыкант пожаловался на боли в ноге после замены сустава. Он признался, что пока рано говорить о полном выздоровлении.
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