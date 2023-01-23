https://ria.ru/20230123/antonov-1846742918.html

Антонов начал поиск китайских грибов за три миллиона рублей

Антонов начал поиск китайских грибов за три миллиона рублей - РИА Новости, 23.01.2023

Антонов начал поиск китайских грибов за три миллиона рублей

Юрий Антонов начал поиск лечебных китайских грибов за три миллиона рублей из-за боли в ноге. Один грамм порошка стоит более трех тысяч. РИА Новости, 23.01.2023

2023-01-23T12:47

2023-01-23T12:47

2023-01-23T12:47

шоубиз

юрий антонов

китай

знаменитости

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МОСКВА, 23 янв - РИА Новости. Юрий Антонов начал поиск лечебных китайских грибов за три миллиона рублей из-за боли в ноге. Один грамм порошка стоит более трех тысяч. Однако у него возникли сложности с поездкой в Китай за лекарством. Также певец признался, что во время отъезда некому будет присматривать за его хозяйством. Он поселил на своем участке кошек, собак, белок, гусей и павлина.Кроме того, он собрался завести оленя и даже подобрал питомник, в котором приобретет животное. Несколько лет назад у артиста произошел разрыв мениска. Он сделал несколько операций в Австрии и России.Ранее музыкант пожаловался на боли в ноге после замены сустава. Он признался, что пока рано говорить о полном выздоровлении.

https://ria.ru/20220525/leps-1790658082.html

китай

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Александра Липатова

Александра Липатова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Александра Липатова

юрий антонов, китай, знаменитости