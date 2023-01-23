https://ria.ru/20230123/analizy-1846760149.html

Более 2,5 млн анализов качества воды проведено в Москве в 2022 году

Более 2,5 млн анализов качества воды проведено в Москве в 2022 году - РИА Новости, 23.01.2023

Более 2,5 млн анализов качества воды проведено в Москве в 2022 году

Более 2,5 миллиона анализов качества столичной воды было проведено в минувшем году, сообщил журналистам заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр... РИА Новости, 23.01.2023

2023-01-23T13:14

2023-01-23T13:14

2023-01-23T13:14

москва сегодня: мегаполис для жизни

петр бирюков

городское хозяйство москвы

общество

москва

экология

экология в россии

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МОСКВА, 23 янв — РИА Новости. Более 2,5 миллиона анализов качества столичной воды было проведено в минувшем году, сообщил журналистам заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков. Заммэра отметил, что ежедневно мегаполис потребляет почти 3 миллиона кубометров воды, в городе проложено более 13 тысяч километров водопроводных сетей. Эта огромная система нуждается в постоянном контроле и при необходимости - в оперативной корректировке параметров. "В настоящее время состояние водопроводной воды на всех этапах пути к потребителю анализируется по 184 показателям, всего за прошлый год было проведено свыше 2,5 миллиона различных исследований", - рассказал Бирюков. Заммэра пояснил, что контроль начинается с водохранилищ, где отбирают природную воду на разной глубине для получения полной картины состояния водоемов. Глава комплекса городского хозяйства подчеркнул, что специалисты круглосуточно следят за качеством воды, чтобы в краны москвичей попадала полностью очищенная питьевая вода, соответствующая всем нормативам.

https://ria.ru/20221220/stroitelstvo-1839917313.html

https://ria.ru/20221226/ekologiya-1841514084.html

москва

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

петр бирюков, городское хозяйство москвы, общество, москва, экология, экология в россии