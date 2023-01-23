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Более 2,5 млн анализов качества воды проведено в Москве в 2022 году - РИА Новости, 23.01.2023
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Более 2,5 млн анализов качества воды проведено в Москве в 2022 году
Более 2,5 млн анализов качества воды проведено в Москве в 2022 году - РИА Новости, 23.01.2023
Более 2,5 млн анализов качества воды проведено в Москве в 2022 году
Более 2,5 миллиона анализов качества столичной воды было проведено в минувшем году, сообщил журналистам заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр... РИА Новости, 23.01.2023
2023-01-23T13:14
2023-01-23T13:14
москва сегодня: мегаполис для жизни
петр бирюков
городское хозяйство москвы
общество
москва
экология
экология в россии
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МОСКВА, 23 янв — РИА Новости. Более 2,5 миллиона анализов качества столичной воды было проведено в минувшем году, сообщил журналистам заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков. Заммэра отметил, что ежедневно мегаполис потребляет почти 3 миллиона кубометров воды, в городе проложено более 13 тысяч километров водопроводных сетей. Эта огромная система нуждается в постоянном контроле и при необходимости - в оперативной корректировке параметров. "В настоящее время состояние водопроводной воды на всех этапах пути к потребителю анализируется по 184 показателям, всего за прошлый год было проведено свыше 2,5 миллиона различных исследований", - рассказал Бирюков. Заммэра пояснил, что контроль начинается с водохранилищ, где отбирают природную воду на разной глубине для получения полной картины состояния водоемов. Глава комплекса городского хозяйства подчеркнул, что специалисты круглосуточно следят за качеством воды, чтобы в краны москвичей попадала полностью очищенная питьевая вода, соответствующая всем нормативам.
https://ria.ru/20221220/stroitelstvo-1839917313.html
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петр бирюков, городское хозяйство москвы, общество, москва, экология, экология в россии
Москва Сегодня: мегаполис для жизни, Петр Бирюков, Городское хозяйство Москвы, Общество, Москва, Экология, Экология в России
13:14 23.01.2023
 

Более 2,5 млн анализов качества воды проведено в Москве в 2022 году

© РИА Новости / Сергей Пятаков / Перейти в медиабанкПроведение лабораторных исследований западным отделением центра контроля качества воды МВК АО "Мосводоканал"
Проведение лабораторных исследований западным отделением центра контроля качества воды МВК АО Мосводоканал - РИА Новости, 1920, 23.01.2023
© РИА Новости / Сергей Пятаков
Перейти в медиабанк
Проведение лабораторных исследований западным отделением центра контроля качества воды МВК АО "Мосводоканал"
Читать ria.ru в
МОСКВА, 23 янв — РИА Новости. Более 2,5 миллиона анализов качества столичной воды было проведено в минувшем году, сообщил журналистам заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.
Заммэра отметил, что ежедневно мегаполис потребляет почти 3 миллиона кубометров воды, в городе проложено более 13 тысяч километров водопроводных сетей. Эта огромная система нуждается в постоянном контроле и при необходимости - в оперативной корректировке параметров.
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"В настоящее время состояние водопроводной воды на всех этапах пути к потребителю анализируется по 184 показателям, всего за прошлый год было проведено свыше 2,5 миллиона различных исследований", - рассказал Бирюков.
Заммэра пояснил, что контроль начинается с водохранилищ, где отбирают природную воду на разной глубине для получения полной картины состояния водоемов.
"Наибольшее количество исследований - 1,3 миллиона - проведено на станциях водоподготовки, еще 600 тысяч измерений выполнили в столичной водопроводной сети. Кроме лабораторного контроля, воду проверяют с помощью автоматических анализаторов, установленных на территориях водосбора, станциях водоподготовки и в распределительной сети. Приборы в непрерывном режиме отслеживают изменения основных показателей состава воды", - сообщил Бирюков.
Глава комплекса городского хозяйства подчеркнул, что специалисты круглосуточно следят за качеством воды, чтобы в краны москвичей попадала полностью очищенная питьевая вода, соответствующая всем нормативам.
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