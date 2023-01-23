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Мальта помогла странам ЕС заморозить российские активы, заявил глава МИД

Мальта помогла странам ЕС заморозить российские активы, заявил глава МИД - РИА Новости, 23.01.2023

Мальта помогла странам ЕС заморозить российские активы, заявил глава МИД

Мальта предоставила другим странам ЕС информацию, которая помогла заморозить российские активы более чем на 100 миллионов долларов США, заявил глава... РИА Новости, 23.01.2023

2023-01-23T11:10

2023-01-23T11:10

2023-01-23T11:10

мальта

евросоюз

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МОСКВА, 23 янв - РИА Новости. Мальта предоставила другим странам ЕС информацию, которая помогла заморозить российские активы более чем на 100 миллионов долларов США, заявил глава мальтийского МИД Ян Борг в интервью газете Politico. Как отмечается, сама Мальта заморозила российские активы на 200 тысяч долларов в рамках санкций Евросоюза. "Важно помнить, что государства-члены могут замораживать активы только на своей территории. ...А благодаря информации, предоставленной мальтийскими властями, активы, оценивающиеся в миллионы, были заморожены другими странами-членами", - заявил Борг. Он отметил, что в результате предоставленной членам ЕС информации в рамках мер против РФ были задержаны сухогрузы, две яхты и заморожены банковские счета. "Эти активы стоят миллионы - более 100 миллионов евро", - добавил Борг. Европарламент ранее принял юридически необязывающую резолюцию с призывом использовать государственные активы России "для репараций" Киеву. Ранее ЕС также неоднократно заявлял о готовности использовать замороженные российские активы, в том числе частные, для восстановления Украины после конфликта. Но пока Евросоюз не располагает законодательным механизмом для такой процедуры. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова называла заморозку российских активов в Европе "воровством", отмечая, что это не первый год существующее явление и ЕС нацелен не просто на средства частных лиц, но и на государственные активы России. В апреле глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина говорила, что российские власти готовят судебные иски для оспаривания заморозки международных резервов страны. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в интервью РИА Новости, говоря о возможности передачи замороженных финансов России Киеву, заявил, что США и Европа, присвоив однажды то, что им не принадлежит, потеряют доверие собственников. Он также отмечал, что конфискация имущества, аресты самолетов, собственности, санкции в отношении российских бизнесменов демонстрируют крах святости частной собственности на Западе и опасность ведения там бизнеса.

https://ria.ru/20230122/sanktsii-1846588346.html

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

мальта, евросоюз, киев, мария захарова, эльвира набиуллина, россия, дмитрий песков, в мире