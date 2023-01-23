Мальта помогла странам ЕС заморозить российские активы, заявил глава МИД
Мальта помогла ЕС заморозить российские активы на сумму свыше ста миллионов долларов
© Depositphotos.com / ventanamediaМальта
© Depositphotos.com / ventanamedia
Мальта . Архивное фото
МОСКВА, 23 янв - РИА Новости. Мальта предоставила другим странам ЕС информацию, которая помогла заморозить российские активы более чем на 100 миллионов долларов США, заявил глава мальтийского МИД Ян Борг в интервью газете Politico.
Как отмечается, сама Мальта заморозила российские активы на 200 тысяч долларов в рамках санкций Евросоюза.
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"Важно помнить, что государства-члены могут замораживать активы только на своей территории. ...А благодаря информации, предоставленной мальтийскими властями, активы, оценивающиеся в миллионы, были заморожены другими странами-членами", - заявил Борг.
Он отметил, что в результате предоставленной членам ЕС информации в рамках мер против РФ были задержаны сухогрузы, две яхты и заморожены банковские счета.
"Эти активы стоят миллионы - более 100 миллионов евро", - добавил Борг.
Европарламент ранее принял юридически необязывающую резолюцию с призывом использовать государственные активы России "для репараций" Киеву. Ранее ЕС также неоднократно заявлял о готовности использовать замороженные российские активы, в том числе частные, для восстановления Украины после конфликта. Но пока Евросоюз не располагает законодательным механизмом для такой процедуры.
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова называла заморозку российских активов в Европе "воровством", отмечая, что это не первый год существующее явление и ЕС нацелен не просто на средства частных лиц, но и на государственные активы России.
В апреле глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина говорила, что российские власти готовят судебные иски для оспаривания заморозки международных резервов страны. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в интервью РИА Новости, говоря о возможности передачи замороженных финансов России Киеву, заявил, что США и Европа, присвоив однажды то, что им не принадлежит, потеряют доверие собственников. Он также отмечал, что конфискация имущества, аресты самолетов, собственности, санкции в отношении российских бизнесменов демонстрируют крах святости частной собственности на Западе и опасность ведения там бизнеса.