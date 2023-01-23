https://ria.ru/20230123/aes-1846944595.html

Спецоперация, 23 января: Киев прячет западное вооружение на АЭС

Спецоперация, 23 января: Киев прячет западное вооружение на АЭС - РИА Новости, 23.01.2023

Спецоперация, 23 января: Киев прячет западное вооружение на АЭС

Украинские вооруженные силы складируют предоставляемые Западом вооружения и боеприпасы на территориях атомных электростанций в расчете, что российские военные... РИА Новости, 23.01.2023

2023-01-23T22:59

2023-01-23T22:59

2023-01-23T22:59

специальная военная операция на украине

в мире

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МОСКВА, 23 янв - РИА Новости. Украинские вооруженные силы складируют предоставляемые Западом вооружения и боеприпасы на территориях атомных электростанций в расчете, что российские военные не будут наносить удары по этим арсеналам, заявил глава Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин. Ход спецоперации По сообщению минобороны РФ, российская артиллерия нанесла удары по украинским военным на Купянском, Краснолиманском, Запорожском, Днепровском направлениях, уничтожены две радиолокационные станции контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ-50, и одна – AN/TPQ-37, а также пусковая установка американской РСЗО HIMARS. Средствами российской противовоздушной обороны сбито три украинских БПЛА, перехвачено 14 реактивных снарядов "HIMARS". В ДНР освобожден населенный пункт Краснополье, сообщило минобороны РФ. Украинские войска выбиты из села Каменское в Запорожской области, сообщил председатель движения "Мы вместе с Россией", член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов. Украинские военные, отходя из Соледара, пытались уничтожить соляные рудники, изнутри подрывали коммуникации, но все будет восстановлено, заявил врио главы ДНР Денис Пушилин. Бои идут в восточной и южной частях Артемовска, скоро можно будет говорить об оперативном окружении украинских войск в городе, заявил командир спецназа "Ахмат" и замкомандующего 2-го армейского корпуса народной милиции ЛНР Апты Алаудинов. Глава Евросовета Шарль Мишель заявил, что в конфликте на Украине следующие 2-3 недели будут решающими, они во многом определят "наше" будущее. Российские спутниковые терминалы для военной связи поставлены в одну из артбригад ДНР, они проходят испытания и показывают хорошие результаты, сообщил экс-гендиректор "Роскосмоса", руководитель группы военных советников "Царские волки" Дмитрий Рогозин. Рогозин также рассказал, что спутниковые снимки позволили точно установить гаубицу, из которой на него было совершено покушение в Донецке 21 декабря, ее боевой расчет отслеживается и будет уничтожен. Ситуация на Украине, в Евросоюзе и США Глава СВР Сергей Нарышкин заявил, что украинская армия складирует западные вооружения и боеприпасы на территориях АЭС, в расчете на то, что российские военные не будут наносить по ним удары. Это касается наиболее дорогостоящих и дефицитных для украинских военных ракет к комплексам РСЗО HIMARS и зарубежным системам ПВО, а также артиллерийских боеприпасов большого калибра. Депутат Верховной рады Украины Гео Лерос сообщил, что направил в Национальное антикоррупционное бюро (НАБУ) заявление, в котором обвинил руководителя офиса Владимира Зеленского Андрея Ермака в присвоении доли бывшего депутата Виктора Медведчука в строительном холдинге. Новый глава министерства обороны Германии Борис Писториус заявил, что Германия пока не готова к поставкам танков Leopard Киеву. По оценке заместителя министра иностранных дел Польши Аркадиуша Мулярчика, Германия попадет в изоляцию, если не даст согласия на поставки Украине танков Leopard. Эстония отдаст Украине все свои 155-миллиметровые гаубицы, заявил посол Эстонии в Киеве Каймо Кууск. Пентагон заявил, что рассчитывает доставить БМП Bradley на Украину в течение ближайших недель. Бывший министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский заявил, что на начальной стадии специальной военной операции России Варшава рассматривала вариант раздела Украины. Венгрия на совете глав МИД Евросоюза попросила помощи стран ЕС в ситуации с притеснением венгров в Закарпатье на Украине. Переговоры и частичная мобилизация Россия не отказывается от переговоров по Украине, но чем дольше Запад будет их избегать, тем сложнее ситуация, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. Никаких условий для переговоров России и Украины сейчас нет ни де-факто, ни де-юре, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Песков также прокомментировал отсутствие документа о завершении частичной мобилизации: кроме призыва, который завершен, она включает и другие задачи, необходимые Минобороны, они реализуются. Нейтрализация диверсантов Гражданин России с позывным "Алехандро" по заданию украинских спецслужб планировал теракт на Северном Кавказе в отношении сотрудников полиции, он задержан и дает признательные показания, сообщила ФСБ. Более 300 кг взрывчатки обнаружили сотрудники органов безопасности в схроне, оборудованном украинским военнослужащим в Кременском районе ЛНР, сообщил источник в силовых структурах.

https://ria.ru/20230120/oruzhie-1846071838.html

https://ria.ru/20230122/evropa-1846491704.html

https://ria.ru/20230123/vtorzhenie-1846621703.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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Евгения Нефедова

Евгения Нефедова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

в мире, сергей нарышкин, дмитрий рогозин, россия, украина, киев, евросовет, роскосмос, служба внешней разведки российской федерации (свр россии)