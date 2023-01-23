https://ria.ru/20230123/abramchenko-1846675979.html

Вице-премьер Абрамченко рассказала о своем отношении к электромобилям

Вице-премьер Абрамченко рассказала о своем отношении к электромобилям - РИА Новости, 23.01.2023

Вице-премьер Абрамченко рассказала о своем отношении к электромобилям

Внедрять электромобили в России нужно аккуратно из-за отсутствия систем их утилизации, однако за этой технологией будущее, и механизмы переработки должны быть... РИА Новости, 23.01.2023

2023-01-23T04:32

2023-01-23T04:32

2023-01-23T04:36

экономика

технологии

виктория абрамченко

россия

министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии)

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МОСКВА, 23 янв - РИА Новости. Внедрять электромобили в России нужно аккуратно из-за отсутствия систем их утилизации, однако за этой технологией будущее, и механизмы переработки должны быть созданы, рассказала в интервью РИА Новости вице-премьер Виктория Абрамченко. "Очень аккуратно, потому что пока не вижу систем утилизации этих машин", - ответила она на вопрос о своем отношении к электромобилям. Она подчеркнула, что за такими технологиями будущее, так как углеводородов на планете становится все меньше. Однако у любой инновации обязательно должна быть технология утилизации, уверена вице-премьер. В России в целом прослеживается переориентация на электродвижение: в конце 2021 года была утверждена концепция развития электротранспорта, причем, как отмечали в Минэкономразвития, пересматривать ее не планируется. Согласно документу, в 2023 году планируется произвести 7,4 тысячи электромобилей. Также электромобили отечественного производства Evolute в качестве господдержки были включены в программу льготного автокредитования.

https://ria.ru/20230111/elektromobil-1844112369.html

https://ria.ru/20230123/abramchenko-1846675091.html

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экономика, технологии, виктория абрамченко, россия, министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии)