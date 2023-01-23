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Вице-премьер Абрамченко рассказала о своем отношении к электромобилям - РИА Новости, 23.01.2023
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Вице-премьер Абрамченко рассказала о своем отношении к электромобилям
Вице-премьер Абрамченко рассказала о своем отношении к электромобилям - РИА Новости, 23.01.2023
Вице-премьер Абрамченко рассказала о своем отношении к электромобилям
Внедрять электромобили в России нужно аккуратно из-за отсутствия систем их утилизации, однако за этой технологией будущее, и механизмы переработки должны быть... РИА Новости, 23.01.2023
2023-01-23T04:32
2023-01-23T04:36
экономика
технологии
виктория абрамченко
россия
министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии)
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МОСКВА, 23 янв - РИА Новости. Внедрять электромобили в России нужно аккуратно из-за отсутствия систем их утилизации, однако за этой технологией будущее, и механизмы переработки должны быть созданы, рассказала в интервью РИА Новости вице-премьер Виктория Абрамченко. "Очень аккуратно, потому что пока не вижу систем утилизации этих машин", - ответила она на вопрос о своем отношении к электромобилям. Она подчеркнула, что за такими технологиями будущее, так как углеводородов на планете становится все меньше. Однако у любой инновации обязательно должна быть технология утилизации, уверена вице-премьер. В России в целом прослеживается переориентация на электродвижение: в конце 2021 года была утверждена концепция развития электротранспорта, причем, как отмечали в Минэкономразвития, пересматривать ее не планируется. Согласно документу, в 2023 году планируется произвести 7,4 тысячи электромобилей. Также электромобили отечественного производства Evolute в качестве господдержки были включены в программу льготного автокредитования.
https://ria.ru/20230111/elektromobil-1844112369.html
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экономика, технологии, виктория абрамченко, россия, министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии)
Экономика, Технологии, Виктория Абрамченко, Россия, Министерство экономического развития РФ (Минэкономразвития России)
04:32 23.01.2023 (обновлено: 04:36 23.01.2023)
 
Вице-премьер Абрамченко рассказала о своем отношении к электромобилям

Абрамченко: внедрять электромобили нужно аккуратно из-за отсутствия систем их утилизации

© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в медиабанкЗаместитель председателя правительства РФ Виктория Абрамченко
Заместитель председателя правительства РФ Виктория Абрамченко - РИА Новости, 1920, 23.01.2023
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Заместитель председателя правительства РФ Виктория Абрамченко. Архивное фото
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МОСКВА, 23 янв - РИА Новости. Внедрять электромобили в России нужно аккуратно из-за отсутствия систем их утилизации, однако за этой технологией будущее, и механизмы переработки должны быть созданы, рассказала в интервью РИА Новости вице-премьер Виктория Абрамченко.
"Очень аккуратно, потому что пока не вижу систем утилизации этих машин", - ответила она на вопрос о своем отношении к электромобилям.
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Она подчеркнула, что за такими технологиями будущее, так как углеводородов на планете становится все меньше. Однако у любой инновации обязательно должна быть технология утилизации, уверена вице-премьер.
"Я всем своим коллегам говорю: запуская новую технологию, новый продукт и новый товар, нужно сразу думать о технологии утилизации того, что выпустили. Если у нас на сегодняшний день нет технологий утилизации всех узлов и агрегатов электромобиля, то тогда нужно стремиться к тому, чтобы умные головы создали технологию его утилизации", - добавила Абрамченко.
В России в целом прослеживается переориентация на электродвижение: в конце 2021 года была утверждена концепция развития электротранспорта, причем, как отмечали в Минэкономразвития, пересматривать ее не планируется. Согласно документу, в 2023 году планируется произвести 7,4 тысячи электромобилей. Также электромобили отечественного производства Evolute в качестве господдержки были включены в программу льготного автокредитования.
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ЭкономикаТехнологииВиктория АбрамченкоРоссияМинистерство экономического развития РФ (Минэкономразвития России)
 
 
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