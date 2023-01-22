https://ria.ru/20230122/zelenskiy-1846574181.html
Швейцарцы обрушились на жену Зеленского после ее слов про внешний вид мужа
Швейцарцы обрушились на жену Зеленского после ее слов про внешний вид мужа - РИА Новости, 22.01.2023
Швейцарцы обрушились на жену Зеленского после ее слов про внешний вид мужа
Читатели швейцарской газеты Neue Zürcher Zeitung в Twitter раскритиковали заявление жены президента Украины Елены Зеленской о внешнем виде ее мужа. РИА Новости, 22.01.2023
2023-01-22T11:36
2023-01-22T11:36
2023-01-22T13:21
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МОСКВА, 22 янв — РИА Новости. Читатели швейцарской газеты Neue Zürcher Zeitung в Twitter раскритиковали заявление жены президента Украины Елены Зеленской о внешнем виде ее мужа. В интервью изданию она сказала, что Зеленский носит зеленую футболку вынужденно, потому что после начала спецоперации он "был просто не в состоянии надеть другую одежду в сложившихся обстоятельствах". "Ей нужно устроить новую фотосессию в Vogue", — написал один из комментаторов. "Интересным был бы вопрос о том, как она относится к русскоязычным украинцам… И какие чувства у нее вызывали новости о погибших детях в Донбассе до 2022 года", — отметил другой. "Было бы лучше выступать за соблюдение Минских соглашений, а не убивать людей в Донбассе", — заявил еще один пользователь. "Пусть лучше дипломаты найдут решение, как завершить конфликт без влияния на переговоры со стороны США", — заключили читатели. Зеленского не раз критиковали за неподобающий внешний вид и деятельность на посту главы государства. Так, 16 июня, встречая лидеров Франции, Германии и Италии, украинский президент вместо официального делового костюма надел военную форму. Волну критики вызвала и фотосессия Зеленского с женой для журнала Vogue. По мнению американских СМИ, ситуация на Украине была представлена как нечто несерьезное, что заставляет усомниться в искренности слов и поступков киевских властей.
https://ria.ru/20230122/putin-1846547019.html
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в мире, елена зеленская, украина, донбасс, владимир зеленский
В мире, Елена Зеленская, Украина, Донбасс, Владимир Зеленский
11:36 22.01.2023 (обновлено: 13:21 22.01.2023)
Швейцарцы обрушились на жену Зеленского после ее слов про внешний вид мужа
Читатели NZZ раскритиковали жену Зеленского Елену после ее слов про внешний вид мужа
МОСКВА, 22 янв — РИА Новости. Читатели швейцарской газеты Neue Zürcher Zeitung в Twitter раскритиковали заявление жены президента Украины Елены Зеленской о внешнем виде ее мужа.
В интервью изданию она сказала, что Зеленский носит зеленую футболку вынужденно, потому что после начала спецоперации он "был просто не в состоянии надеть другую одежду в сложившихся обстоятельствах".
"Ей нужно устроить новую фотосессию в Vogue", — написал один из комментаторов.
"Интересным был бы вопрос о том, как она относится к русскоязычным украинцам… И какие чувства у нее вызывали новости о погибших детях в Донбассе до 2022 года", — отметил другой.
"Было бы лучше выступать за соблюдение Минских соглашений, а не убивать людей в Донбассе", — заявил еще один пользователь.
"Пусть лучше дипломаты найдут решение, как завершить конфликт без влияния на переговоры со стороны США", — заключили читатели.
Зеленского не раз критиковали за неподобающий внешний вид и деятельность на посту главы государства. Так, 16 июня, встречая лидеров Франции
, Германии
и Италии
, украинский президент вместо официального делового костюма надел военную форму. Волну критики вызвала и фотосессия Зеленского с женой для журнала Vogue. По мнению американских СМИ, ситуация на Украине была представлена как нечто несерьезное, что заставляет усомниться в искренности слов и поступков киевских властей.