https://ria.ru/20230122/zaluzhnyy-1846603262.html

В Киеве напомнили о невыполненном обещании Залужного

В Киеве напомнили о невыполненном обещании Залужного - РИА Новости, 22.01.2023

В Киеве напомнили о невыполненном обещании Залужного

Главнокомандующий украинскими войсками Валерий Залужный не провел обещанное в начале зимы контрнаступление, а планы ВСУ совершить его весной еще менее... РИА Новости, 22.01.2023

2023-01-22T15:37

2023-01-22T15:37

2023-01-22T15:55

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МОСКВА, 22 янв — РИА Новости. Главнокомандующий украинскими войсками Валерий Залужный не провел обещанное в начале зимы контрнаступление, а планы ВСУ совершить его весной еще менее реалистичны, заявил бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин на своем YouTube-канале.В начале января начальник Главного управления разведки (ГУР) Министерства обороны Украины Кирилл Буданов заявил в интервью телеканалу ABC, что киевские власти планируют активизировать боевые действия весной."Это брехня все. Чтобы начать контрнаступление, во-первых, надо экономически и финансово дожить до этой весны", — подчеркнул Соскин.Ранее на Украине было много разговоров о подготовке к наступлению ВСУ с приходом морозов, но осуществить эти маневры оказалось невозможным, напомнил политик.По его словам, киевский режим находится в очень тяжелой и опасной ситуации. Запад фактически сдал Украину, отказавшись поставлять тяжелые танки, поэтому никаких перспектив у страны сейчас нет, подытожил он.В пятницу агентство Рейтер со ссылкой на чиновника американской администрации сообщило, что официальные лица в США призывали киевские власти воздержаться от наступательной операции против России до получения нового пакета помощи и подготовки украинских военных.При этом, как заявил министр обороны Германии Борис Писториус, по результатам встречи контактной группы стран НАТО на авиабазе Рамштайн союзникам не удалось прийти к единому мнению по поставкам Украине немецких танков Leopard.Как писала газета Süddeutsche Zeitung со ссылкой на источники, Олаф канцлер Шольц в разговоре с Джо Байденом дал понять, что Германия поставит Украине танки Leopard 2, только если американская сторона передаст танки Abrams. Позднее в Берлине опровергли такую взаимосвязь.Москва не раз заявляла, что поставки западных вооружений только затягивают конфликт и не принесут Украине ничего хорошего, а транспорт с оружием становится законной целью для российской армии.

https://ria.ru/20230122/vsu-1846600423.html

https://ria.ru/20230122/krym-1846590313.html

https://ria.ru/20230122/frg-1846551441.html

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