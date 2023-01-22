Рейтинг@Mail.ru
В Киеве напомнили о невыполненном обещании Залужного - РИА Новости, 22.01.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20230122/zaluzhnyy-1846603262.html
В Киеве напомнили о невыполненном обещании Залужного
В Киеве напомнили о невыполненном обещании Залужного - РИА Новости, 22.01.2023
В Киеве напомнили о невыполненном обещании Залужного
Главнокомандующий украинскими войсками Валерий Залужный не провел обещанное в начале зимы контрнаступление, а планы ВСУ совершить его весной еще менее... РИА Новости, 22.01.2023
2023-01-22T15:37
2023-01-22T15:55
в мире
валерий залужный
украина
россия
нато
вооруженные силы украины
олег соскин
специальная военная операция на украине
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/03/1829089243_0:22:2965:1690_1920x0_80_0_0_87513a863d56263f239fe086b97f77fa.jpg
МОСКВА, 22 янв — РИА Новости. Главнокомандующий украинскими войсками Валерий Залужный не провел обещанное в начале зимы контрнаступление, а планы ВСУ совершить его весной еще менее реалистичны, заявил бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин на своем YouTube-канале.В начале января начальник Главного управления разведки (ГУР) Министерства обороны Украины Кирилл Буданов заявил в интервью телеканалу ABC, что киевские власти планируют активизировать боевые действия весной."Это брехня все. Чтобы начать контрнаступление, во-первых, надо экономически и финансово дожить до этой весны", — подчеркнул Соскин.Ранее на Украине было много разговоров о подготовке к наступлению ВСУ с приходом морозов, но осуществить эти маневры оказалось невозможным, напомнил политик.По его словам, киевский режим находится в очень тяжелой и опасной ситуации. Запад фактически сдал Украину, отказавшись поставлять тяжелые танки, поэтому никаких перспектив у страны сейчас нет, подытожил он.В пятницу агентство Рейтер со ссылкой на чиновника американской администрации сообщило, что официальные лица в США призывали киевские власти воздержаться от наступательной операции против России до получения нового пакета помощи и подготовки украинских военных.При этом, как заявил министр обороны Германии Борис Писториус, по результатам встречи контактной группы стран НАТО на авиабазе Рамштайн союзникам не удалось прийти к единому мнению по поставкам Украине немецких танков Leopard.Как писала газета Süddeutsche Zeitung со ссылкой на источники, Олаф канцлер Шольц в разговоре с Джо Байденом дал понять, что Германия поставит Украине танки Leopard 2, только если американская сторона передаст танки Abrams. Позднее в Берлине опровергли такую взаимосвязь.Москва не раз заявляла, что поставки западных вооружений только затягивают конфликт и не принесут Украине ничего хорошего, а транспорт с оружием становится законной целью для российской армии.
https://ria.ru/20230122/vsu-1846600423.html
https://ria.ru/20230122/krym-1846590313.html
https://ria.ru/20230122/frg-1846551441.html
украина
россия
германия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/03/1829089243_228:0:2957:2047_1920x0_80_0_0_7093b8358c110ca8365768422905913a.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, валерий залужный, украина, россия, нато, вооруженные силы украины, олег соскин, германия, m1 abrams, леонид кучма
В мире, Валерий Залужный, Украина, Россия, НАТО, Вооруженные силы Украины, Олег Соскин, Специальная военная операция на Украине, Германия, M1 Abrams, Леонид Кучма
15:37 22.01.2023 (обновлено: 15:55 22.01.2023)
 
В Киеве напомнили о невыполненном обещании Залужного

Экс-советник Кучмы Соскин напомнил о невыполненном обещании Залужного о наступлении зимой

© AP Photo / Gleb Garanich/PoolГлавнокомандующий Вооруженных Сил Украины Валерий Залужный
Главнокомандующий Вооруженных Сил Украины Валерий Залужный - РИА Новости, 1920, 22.01.2023
© AP Photo / Gleb Garanich/Pool
Главнокомандующий Вооруженных Сил Украины Валерий Залужный. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 22 янв — РИА Новости. Главнокомандующий украинскими войсками Валерий Залужный не провел обещанное в начале зимы контрнаступление, а планы ВСУ совершить его весной еще менее реалистичны, заявил бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин на своем YouTube-канале.
В начале января начальник Главного управления разведки (ГУР) Министерства обороны Украины Кирилл Буданов заявил в интервью телеканалу ABC, что киевские власти планируют активизировать боевые действия весной.
Военнослужащий ВСУ - РИА Новости, 1920, 22.01.2023
15:12Специальная военная операция на Украине
СМИ сообщили о больших боевых потерях среди жителей Западной Украины
"Это брехня все. Чтобы начать контрнаступление, во-первых, надо экономически и финансово дожить до этой весны", — подчеркнул Соскин.
Ранее на Украине было много разговоров о подготовке к наступлению ВСУ с приходом морозов, но осуществить эти маневры оказалось невозможным, напомнил политик.
По его словам, киевский режим находится в очень тяжелой и опасной ситуации. Запад фактически сдал Украину, отказавшись поставлять тяжелые танки, поэтому никаких перспектив у страны сейчас нет, подытожил он.
Севастополь - РИА Новости, 1920, 22.01.2023
14:14Специальная военная операция на Украине
В США резко высказались об Украине и Крыме
В пятницу агентство Рейтер со ссылкой на чиновника американской администрации сообщило, что официальные лица в США призывали киевские власти воздержаться от наступательной операции против России до получения нового пакета помощи и подготовки украинских военных.
При этом, как заявил министр обороны Германии Борис Писториус, по результатам встречи контактной группы стран НАТО на авиабазе Рамштайн союзникам не удалось прийти к единому мнению по поставкам Украине немецких танков Leopard.
Как писала газета Süddeutsche Zeitung со ссылкой на источники, Олаф канцлер Шольц в разговоре с Джо Байденом дал понять, что Германия поставит Украине танки Leopard 2, только если американская сторона передаст танки Abrams. Позднее в Берлине опровергли такую взаимосвязь.
Москва не раз заявляла, что поставки западных вооружений только затягивают конфликт и не принесут Украине ничего хорошего, а транспорт с оружием становится законной целью для российской армии.
Канцлер Германии Олаф Шольц во время выступления в бундестаге - РИА Новости, 1920, 22.01.2023
09:09
В Германии разгорелся скандал после решения Шольца по Украине
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреВалерий ЗалужныйУкраинаРоссияНАТОВооруженные силы УкраиныОлег СоскинГерманияM1 AbramsЛеонид Кучма
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2023 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала