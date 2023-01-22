https://ria.ru/20230122/zaluzhnyy-1846603262.html
В Киеве напомнили о невыполненном обещании Залужного
В Киеве напомнили о невыполненном обещании Залужного - РИА Новости, 22.01.2023
В Киеве напомнили о невыполненном обещании Залужного
Главнокомандующий украинскими войсками Валерий Залужный не провел обещанное в начале зимы контрнаступление, а планы ВСУ совершить его весной еще менее... РИА Новости, 22.01.2023
2023-01-22T15:37
2023-01-22T15:37
2023-01-22T15:55
в мире
валерий залужный
украина
россия
нато
вооруженные силы украины
олег соскин
специальная военная операция на украине
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/03/1829089243_0:22:2965:1690_1920x0_80_0_0_87513a863d56263f239fe086b97f77fa.jpg
МОСКВА, 22 янв — РИА Новости. Главнокомандующий украинскими войсками Валерий Залужный не провел обещанное в начале зимы контрнаступление, а планы ВСУ совершить его весной еще менее реалистичны, заявил бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин на своем YouTube-канале.В начале января начальник Главного управления разведки (ГУР) Министерства обороны Украины Кирилл Буданов заявил в интервью телеканалу ABC, что киевские власти планируют активизировать боевые действия весной."Это брехня все. Чтобы начать контрнаступление, во-первых, надо экономически и финансово дожить до этой весны", — подчеркнул Соскин.Ранее на Украине было много разговоров о подготовке к наступлению ВСУ с приходом морозов, но осуществить эти маневры оказалось невозможным, напомнил политик.По его словам, киевский режим находится в очень тяжелой и опасной ситуации. Запад фактически сдал Украину, отказавшись поставлять тяжелые танки, поэтому никаких перспектив у страны сейчас нет, подытожил он.В пятницу агентство Рейтер со ссылкой на чиновника американской администрации сообщило, что официальные лица в США призывали киевские власти воздержаться от наступательной операции против России до получения нового пакета помощи и подготовки украинских военных.При этом, как заявил министр обороны Германии Борис Писториус, по результатам встречи контактной группы стран НАТО на авиабазе Рамштайн союзникам не удалось прийти к единому мнению по поставкам Украине немецких танков Leopard.Как писала газета Süddeutsche Zeitung со ссылкой на источники, Олаф канцлер Шольц в разговоре с Джо Байденом дал понять, что Германия поставит Украине танки Leopard 2, только если американская сторона передаст танки Abrams. Позднее в Берлине опровергли такую взаимосвязь.Москва не раз заявляла, что поставки западных вооружений только затягивают конфликт и не принесут Украине ничего хорошего, а транспорт с оружием становится законной целью для российской армии.
https://ria.ru/20230122/vsu-1846600423.html
https://ria.ru/20230122/krym-1846590313.html
https://ria.ru/20230122/frg-1846551441.html
украина
россия
германия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/03/1829089243_228:0:2957:2047_1920x0_80_0_0_7093b8358c110ca8365768422905913a.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, валерий залужный, украина, россия, нато, вооруженные силы украины, олег соскин, германия, m1 abrams, леонид кучма
В мире, Валерий Залужный, Украина, Россия, НАТО, Вооруженные силы Украины, Олег Соскин, Специальная военная операция на Украине, Германия, M1 Abrams, Леонид Кучма
15:37 22.01.2023 (обновлено: 15:55 22.01.2023)
В Киеве напомнили о невыполненном обещании Залужного
Экс-советник Кучмы Соскин напомнил о невыполненном обещании Залужного о наступлении зимой
МОСКВА, 22 янв — РИА Новости.
Главнокомандующий украинскими войсками Валерий Залужный не провел обещанное в начале зимы контрнаступление, а планы ВСУ совершить его весной еще менее реалистичны, заявил бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин на своем YouTube-канале.
В начале января начальник Главного управления разведки (ГУР) Министерства обороны Украины Кирилл Буданов заявил в интервью телеканалу ABC, что киевские власти планируют активизировать боевые действия весной.
"Это брехня все. Чтобы начать контрнаступление, во-первых, надо экономически и финансово дожить до этой весны", — подчеркнул Соскин.
Ранее на Украине было много разговоров о подготовке к наступлению ВСУ с приходом морозов, но осуществить эти маневры оказалось невозможным, напомнил политик.
По его словам, киевский режим находится в очень тяжелой и опасной ситуации. Запад фактически сдал Украину, отказавшись поставлять тяжелые танки, поэтому никаких перспектив у страны сейчас нет, подытожил он.
В пятницу агентство Рейтер со ссылкой на чиновника американской администрации сообщило, что официальные лица в США призывали киевские власти воздержаться от наступательной операции против России до получения нового пакета помощи и подготовки украинских военных.
При этом, как заявил министр обороны Германии Борис Писториус, по результатам встречи контактной группы стран НАТО на авиабазе Рамштайн союзникам не удалось прийти к единому мнению по поставкам Украине немецких танков Leopard.
Как писала газета Süddeutsche Zeitung со ссылкой на источники, Олаф канцлер Шольц в разговоре с Джо Байденом дал понять, что Германия поставит Украине танки Leopard 2, только если американская сторона передаст танки Abrams
. Позднее в Берлине опровергли такую взаимосвязь.
Москва не раз заявляла, что поставки западных вооружений только затягивают конфликт и не принесут Украине ничего хорошего, а транспорт с оружием становится законной целью для российской армии.