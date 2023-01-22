https://ria.ru/20230122/vzryvy-1846661681.html
Украинские СМИ сообщили о взрывах в Харькове
Украинские СМИ сообщили о взрывах в Харькове - РИА Новости, 22.01.2023
Украинские СМИ сообщили о взрывах в Харькове
Взрывы слышны в Харькове на Украине, пишет украинское издание "Страна.ua". РИА Новости, 22.01.2023
2023-01-22T23:16
2023-01-22T23:16
2023-01-22T23:16
специальная военная операция на украине
харьков
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харьковская область
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МОСКВА, 22 янв — РИА Новости. Взрывы слышны в Харькове на Украине, пишет украинское издание "Страна.ua". "В Харькове сообщают о взрывах. В области объявлена воздушная тревога", - пишет украинское издание "Страна.ua". Официальных комментариев властей о взрывах на данный момент нет. В Харьковской области с 22.55 (смк) звучит сигнал воздушной тревоги.
https://ria.ru/20230122/spetsoperatsiya-1845953133.html
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харьков, украина, харьковская область
Специальная военная операция на Украине, Харьков, Украина, Харьковская область
Украинские СМИ сообщили о взрывах в Харькове
Издание Страна.ua сообщило о взрывах в Харькове