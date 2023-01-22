https://ria.ru/20230122/vzryvy-1846661681.html

Украинские СМИ сообщили о взрывах в Харькове

Украинские СМИ сообщили о взрывах в Харькове - РИА Новости, 22.01.2023

Украинские СМИ сообщили о взрывах в Харькове

Взрывы слышны в Харькове на Украине, пишет украинское издание "Страна.ua". РИА Новости, 22.01.2023

2023-01-22T23:16

2023-01-22T23:16

2023-01-22T23:16

специальная военная операция на украине

харьков

украина

харьковская область

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МОСКВА, 22 янв — РИА Новости. Взрывы слышны в Харькове на Украине, пишет украинское издание "Страна.ua". "В Харькове сообщают о взрывах. В области объявлена воздушная тревога", - пишет украинское издание "Страна.ua". Официальных комментариев властей о взрывах на данный момент нет. В Харьковской области с 22.55 (смк) звучит сигнал воздушной тревоги.

https://ria.ru/20230122/spetsoperatsiya-1845953133.html

харьков

украина

харьковская область

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харьков, украина, харьковская область