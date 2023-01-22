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СМИ сообщили о больших боевых потерях среди жителей Западной Украины - РИА Новости, 22.01.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20230122/vsu-1846600423.html
СМИ сообщили о больших боевых потерях среди жителей Западной Украины
СМИ сообщили о больших боевых потерях среди жителей Западной Украины - РИА Новости, 22.01.2023
СМИ сообщили о больших боевых потерях среди жителей Западной Украины
Американская газета Washington Post сообщает со ссылкой на очевидцев о "многих погибших" на фронте среди участвующих боях жителей населенных пунктов Западной... РИА Новости, 22.01.2023
2023-01-22T15:12
2023-01-22T15:14
специальная военная операция на украине
в мире
киев
артемовск
львовская область
украина
львов
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МОСКВА, 22 янв - РИА Новости. Американская газета Washington Post сообщает со ссылкой на очевидцев о "многих погибших" на фронте среди участвующих боях жителей населенных пунктов Западной Украины. Издание приводит слова главы администрации поселка Новый Ярычев в Львовской области Петра Соколовского, согласно которому около 600 человек из населенного пункта участвуют в боевых действиях на востоке страны. Как пишет газета, многие погибают. Директор школы села Неслухов Львовской области Оксана Сервило также рассказала о большом количестве погибших среди ее знакомых. По ее словам, "каждый день они привозят больше мертвых" из Артемовска. "Погибают молодые люди, очень молодые люди", - отметила она. Артемовск расположен на подконтрольной Киеву части ДНР к северу от крупного города Горловка, является важным транспортным узлом для снабжения украинской группировки войск в Донбассе. За город идут ожесточенные бои.
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киев
артемовск
львовская область
украина
львов
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в мире, киев, артемовск, львовская область, украина, львов
Специальная военная операция на Украине, В мире, Киев, Артемовск, Львовская область, Украина, Львов
15:12 22.01.2023 (обновлено: 15:14 22.01.2023)
 
СМИ сообщили о больших боевых потерях среди жителей Западной Украины

Washington Post сообщает о большом количестве погибших на фронте жителей Западной Украины

© AP Photo / Roman ChopВоеннослужащий ВСУ
Военнослужащий ВСУ - РИА Новости, 1920, 22.01.2023
© AP Photo / Roman Chop
Военнослужащий ВСУ. Архивное фото
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МОСКВА, 22 янв - РИА Новости. Американская газета Washington Post сообщает со ссылкой на очевидцев о "многих погибших" на фронте среди участвующих боях жителей населенных пунктов Западной Украины.
Издание приводит слова главы администрации поселка Новый Ярычев в Львовской области Петра Соколовского, согласно которому около 600 человек из населенного пункта участвуют в боевых действиях на востоке страны. Как пишет газета, многие погибают.
Директор школы села Неслухов Львовской области Оксана Сервило также рассказала о большом количестве погибших среди ее знакомых.
По ее словам, "каждый день они привозят больше мертвых" из Артемовска. "Погибают молодые люди, очень молодые люди", - отметила она.
Артемовск расположен на подконтрольной Киеву части ДНР к северу от крупного города Горловка, является важным транспортным узлом для снабжения украинской группировки войск в Донбассе. За город идут ожесточенные бои.
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