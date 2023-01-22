https://ria.ru/20230122/vsu-1846600423.html

СМИ сообщили о больших боевых потерях среди жителей Западной Украины

СМИ сообщили о больших боевых потерях среди жителей Западной Украины - РИА Новости, 22.01.2023

СМИ сообщили о больших боевых потерях среди жителей Западной Украины

Американская газета Washington Post сообщает со ссылкой на очевидцев о "многих погибших" на фронте среди участвующих боях жителей населенных пунктов Западной... РИА Новости, 22.01.2023

2023-01-22T15:12

2023-01-22T15:12

2023-01-22T15:14

специальная военная операция на украине

в мире

киев

артемовск

львовская область

украина

львов

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МОСКВА, 22 янв - РИА Новости. Американская газета Washington Post сообщает со ссылкой на очевидцев о "многих погибших" на фронте среди участвующих боях жителей населенных пунктов Западной Украины. Издание приводит слова главы администрации поселка Новый Ярычев в Львовской области Петра Соколовского, согласно которому около 600 человек из населенного пункта участвуют в боевых действиях на востоке страны. Как пишет газета, многие погибают. Директор школы села Неслухов Львовской области Оксана Сервило также рассказала о большом количестве погибших среди ее знакомых. По ее словам, "каждый день они привозят больше мертвых" из Артемовска. "Погибают молодые люди, очень молодые люди", - отметила она. Артемовск расположен на подконтрольной Киеву части ДНР к северу от крупного города Горловка, является важным транспортным узлом для снабжения украинской группировки войск в Донбассе. За город идут ожесточенные бои.

https://ria.ru/20230122/artemovsk-1846566803.html

киев

артемовск

львовская область

украина

львов

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Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

в мире, киев, артемовск, львовская область, украина, львов