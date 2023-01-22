https://ria.ru/20230122/volodin-1846551946.html

Поставки оружия Киеву приведут к глобальной катастрофе, заявил Володин

Поставки оружия Киеву приведут к глобальной катастрофе, заявил Володин - РИА Новости, 22.01.2023

Поставки оружия Киеву приведут к глобальной катастрофе, заявил Володин

Поставки на Украину западного наступательного оружия могут привести к ответным мерам со стороны России и грозят глобальной катастрофой, написал в... РИА Новости, 22.01.2023

2023-01-22T09:11

2023-01-22T09:11

2023-01-22T13:21

специальная военная операция на украине

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МОСКВА, 22 янв — РИА Новости. Поставки на Украину западного наступательного оружия могут привести к ответным мерам со стороны России и грозят глобальной катастрофой, написал в Telegram-канале спикер Государственной думы Вячеслав Володин."Если Вашингтон и страны НАТО поставят вооружение, которое будет использовано для нанесения ударов по мирным городам и попыток захвата наших территорий, как они угрожают, это приведет к ответным мерам с использованием более мощного оружия", — заявил он.По словам Володина, США и их союзники в Европе ведут мир к страшной войне, которая будет совсем иной, чем сегодня, когда удары наносятся исключительно по военной и критической инфраструктуре Украины.Он подчеркнул, что парламентариям разных стран — американским конгрессменам, депутатам бундестага и Национального собрания Франции, членам других европейских парламентов — следует осознать ответственность перед человечеством.Что касается аргументов о том, что ядерные державы до сих пор не применяли оружие массового поражения в локальных конфликтах, то они, по мнению Володина, несостоятельны — ведь эти страны и не сталкивались с угрозами безопасности их граждан и территориальной целостности.На этой неделе президент Украины Владимир Зеленский заявил в онлайн-выступлении на Всемирном экономическом форуме в Давосе, что попытается захватить Крым, если Запад предоставит тяжелое вооружение. В Пентагоне на это заявили, что будут продолжать поддерживать Киев, в том числе и в атаке на полуостров, а в Госдепартаменте подчеркнули, что не поощряют Украину к ударам по российской территории и не содействуют им, но Крым российским не признают.Заместитель председателя Совбеза России Дмитрий Медведев, со своей стороны, предостерег Запад от поставок на Украину тяжелого вооружения, заявив, что проигрыш ядерной державы в обычной войне может спровоцировать начало войны ядерной.

https://ria.ru/20230120/oruzhie-1846071838.html

https://ria.ru/20230122/evropa-1846491704.html

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россия, украина, в мире, вячеслав володин, госдума рф, нато, сша