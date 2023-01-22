09:11 22.01.2023 (обновлено: 13:21 22.01.2023)
Поставки оружия Киеву приведут к глобальной катастрофе, заявил Володин
Володин: западные поставки Киеву для удара по России повлекут ответ с более мощным оружием
© РИА Новости / Пресс-служба Госдумы РФ / Перейти в медиабанкПредседатель Государственной думы России Вячеслав Володин
Председатель Государственной думы России Вячеслав Володин. Архивное фото
МОСКВА, 22 янв — РИА Новости. Поставки на Украину западного наступательного оружия могут привести к ответным мерам со стороны России и грозят глобальной катастрофой, написал в Telegram-канале спикер Государственной думы Вячеслав Володин.
"Если Вашингтон и страны НАТО поставят вооружение, которое будет использовано для нанесения ударов по мирным городам и попыток захвата наших территорий, как они угрожают, это приведет к ответным мерам с использованием более мощного оружия", — заявил он.
По словам Володина, США и их союзники в Европе ведут мир к страшной войне, которая будет совсем иной, чем сегодня, когда удары наносятся исключительно по военной и критической инфраструктуре Украины.
"Учитывая технологическое превосходство российского оружия, зарубежным политикам, принимающим такие решения, необходимо понять: это может закончиться трагедией мирового масштаба, которая уничтожит их страны", — добавил спикер Госдумы.
Он подчеркнул, что парламентариям разных стран — американским конгрессменам, депутатам бундестага и Национального собрания Франции, членам других европейских парламентов — следует осознать ответственность перед человечеством.
Что касается аргументов о том, что ядерные державы до сих пор не применяли оружие массового поражения в локальных конфликтах, то они, по мнению Володина, несостоятельны — ведь эти страны и не сталкивались с угрозами безопасности их граждан и территориальной целостности.
На этой неделе президент Украины Владимир Зеленский заявил в онлайн-выступлении на Всемирном экономическом форуме в Давосе, что попытается захватить Крым, если Запад предоставит тяжелое вооружение. В Пентагоне на это заявили, что будут продолжать поддерживать Киев, в том числе и в атаке на полуостров, а в Госдепартаменте подчеркнули, что не поощряют Украину к ударам по российской территории и не содействуют им, но Крым российским не признают.
Заместитель председателя Совбеза России Дмитрий Медведев, со своей стороны, предостерег Запад от поставок на Украину тяжелого вооружения, заявив, что проигрыш ядерной державы в обычной войне может спровоцировать начало войны ядерной.