https://ria.ru/20230122/vizit-1846639882.html
Делегация Госдумы во главе с Володиным прибыла в Иран
Делегация Госдумы во главе с Володиным прибыла в Иран - РИА Новости, 22.01.2023
Делегация Госдумы во главе с Володиным прибыла в Иран
Делегация Госдумы во главе со спикером нижней палаты парламента Вячеславом Володиным в воскресенье прибыла в Иран с официальным визитом. РИА Новости, 22.01.2023
2023-01-22T20:01
2023-01-22T20:01
2023-01-22T20:32
политика
вячеслав володин
сергей неверов
василий пискарев
иран
госдума рф
единая россия
лдпр
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ТЕГЕРАН, 22 янв - РИА Новости. Делегация Госдумы во главе со спикером нижней палаты парламента Вячеславом Володиным в воскресенье прибыла в Иран с официальным визитом.Сразу по прилете состоялись первые встречи Володина с парламентариями из Собрания Исламского Совета Ирана.В делегацию палаты, в том числе, вошли вице-спикер ГД Сергей Неверов (ЕР), глава комитета Госдумы по безопасности Василий Пискарев (ЕР), глава комитета ГД по транспорту Евгений Москвичев (ЕР), глава комитета ГД по международным делам Леонид Слуцкий (ЛДПР) и глава комитета ГД по финансовому рынку Анатолий Аксаков (СРЗП).В понедельник в рамках визита запланировано заседание комиссии по сотрудничеству между Госдумой и парламентом Ирана, в повестке заседания - вопросы взаимодействия на Каспии, региональной безопасности, а также противодействия терроризму.Кроме того, запланированы переговоры Володина с председателем Собрания Исламского Совета Ирана Мохаммадом Багером Галибафом, в рамках которых планируется обсуждение развития межпарламентских отношений двух государств.
https://ria.ru/20230119/ukraina-1846004685.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
политика, вячеслав володин, сергей неверов, василий пискарев, иран, госдума рф, единая россия, лдпр
Политика, Вячеслав Володин, Сергей Неверов, Василий Пискарев, Иран, Госдума РФ, Единая Россия, ЛДПР
20:01 22.01.2023 (обновлено: 20:32 22.01.2023)
Делегация Госдумы во главе с Володиным прибыла в Иран
Делегация Госдумы во главе со спикером Володиным прибыла в Иран с официальным визитом
ТЕГЕРАН, 22 янв - РИА Новости. Делегация Госдумы во главе со спикером нижней палаты парламента Вячеславом Володиным в воскресенье прибыла в Иран с официальным визитом.
Сразу по прилете состоялись первые встречи Володина с парламентариями из Собрания Исламского Совета Ирана.
В делегацию палаты, в том числе, вошли вице-спикер ГД Сергей Неверов
(ЕР
), глава комитета Госдумы по безопасности Василий Пискарев
(ЕР), глава комитета ГД по транспорту Евгений Москвичев
(ЕР), глава комитета ГД по международным делам Леонид Слуцкий (ЛДПР
) и глава комитета ГД по финансовому рынку Анатолий Аксаков
(СРЗП).
В понедельник в рамках визита запланировано заседание комиссии по сотрудничеству между Госдумой и парламентом Ирана, в повестке заседания - вопросы взаимодействия на Каспии, региональной безопасности, а также противодействия терроризму.
Кроме того, запланированы переговоры Володина с председателем Собрания Исламского Совета Ирана Мохаммадом Багером Галибафом, в рамках которых планируется обсуждение развития межпарламентских отношений двух государств.