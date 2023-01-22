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Делегация Госдумы во главе с Володиным прибыла в Иран

Делегация Госдумы во главе с Володиным прибыла в Иран - РИА Новости, 22.01.2023

Делегация Госдумы во главе с Володиным прибыла в Иран

Делегация Госдумы во главе со спикером нижней палаты парламента Вячеславом Володиным в воскресенье прибыла в Иран с официальным визитом. РИА Новости, 22.01.2023

2023-01-22T20:01

2023-01-22T20:01

2023-01-22T20:32

политика

вячеслав володин

сергей неверов

василий пискарев

иран

госдума рф

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ТЕГЕРАН, 22 янв - РИА Новости. Делегация Госдумы во главе со спикером нижней палаты парламента Вячеславом Володиным в воскресенье прибыла в Иран с официальным визитом.Сразу по прилете состоялись первые встречи Володина с парламентариями из Собрания Исламского Совета Ирана.В делегацию палаты, в том числе, вошли вице-спикер ГД Сергей Неверов (ЕР), глава комитета Госдумы по безопасности Василий Пискарев (ЕР), глава комитета ГД по транспорту Евгений Москвичев (ЕР), глава комитета ГД по международным делам Леонид Слуцкий (ЛДПР) и глава комитета ГД по финансовому рынку Анатолий Аксаков (СРЗП).В понедельник в рамках визита запланировано заседание комиссии по сотрудничеству между Госдумой и парламентом Ирана, в повестке заседания - вопросы взаимодействия на Каспии, региональной безопасности, а также противодействия терроризму.Кроме того, запланированы переговоры Володина с председателем Собрания Исламского Совета Ирана Мохаммадом Багером Галибафом, в рамках которых планируется обсуждение развития межпарламентских отношений двух государств.

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иран

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

политика, вячеслав володин, сергей неверов, василий пискарев, иран, госдума рф, единая россия, лдпр