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Делегация Госдумы во главе с Володиным прибыла в Иран - РИА Новости, 22.01.2023
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Делегация Госдумы во главе с Володиным прибыла в Иран
Делегация Госдумы во главе с Володиным прибыла в Иран - РИА Новости, 22.01.2023
Делегация Госдумы во главе с Володиным прибыла в Иран
Делегация Госдумы во главе со спикером нижней палаты парламента Вячеславом Володиным в воскресенье прибыла в Иран с официальным визитом. РИА Новости, 22.01.2023
2023-01-22T20:01
2023-01-22T20:32
политика
вячеслав володин
сергей неверов
василий пискарев
иран
госдума рф
единая россия
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ТЕГЕРАН, 22 янв - РИА Новости. Делегация Госдумы во главе со спикером нижней палаты парламента Вячеславом Володиным в воскресенье прибыла в Иран с официальным визитом.Сразу по прилете состоялись первые встречи Володина с парламентариями из Собрания Исламского Совета Ирана.В делегацию палаты, в том числе, вошли вице-спикер ГД Сергей Неверов (ЕР), глава комитета Госдумы по безопасности Василий Пискарев (ЕР), глава комитета ГД по транспорту Евгений Москвичев (ЕР), глава комитета ГД по международным делам Леонид Слуцкий (ЛДПР) и глава комитета ГД по финансовому рынку Анатолий Аксаков (СРЗП).В понедельник в рамках визита запланировано заседание комиссии по сотрудничеству между Госдумой и парламентом Ирана, в повестке заседания - вопросы взаимодействия на Каспии, региональной безопасности, а также противодействия терроризму.Кроме того, запланированы переговоры Володина с председателем Собрания Исламского Совета Ирана Мохаммадом Багером Галибафом, в рамках которых планируется обсуждение развития межпарламентских отношений двух государств.
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политика, вячеслав володин, сергей неверов, василий пискарев, иран, госдума рф, единая россия, лдпр
Политика, Вячеслав Володин, Сергей Неверов, Василий Пискарев, Иран, Госдума РФ, Единая Россия, ЛДПР
20:01 22.01.2023 (обновлено: 20:32 22.01.2023)
 
Делегация Госдумы во главе с Володиным прибыла в Иран

Делегация Госдумы во главе со спикером Володиным прибыла в Иран с официальным визитом

© РИА Новости / Антон БыстровВид на Тегеран, Иран
Вид на Тегеран, Иран - РИА Новости, 1920, 22.01.2023
© РИА Новости / Антон Быстров
Вид на Тегеран, Иран. Архивное фото
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ТЕГЕРАН, 22 янв - РИА Новости. Делегация Госдумы во главе со спикером нижней палаты парламента Вячеславом Володиным в воскресенье прибыла в Иран с официальным визитом.
Сразу по прилете состоялись первые встречи Володина с парламентариями из Собрания Исламского Совета Ирана.
В делегацию палаты, в том числе, вошли вице-спикер ГД Сергей Неверов (ЕР), глава комитета Госдумы по безопасности Василий Пискарев (ЕР), глава комитета ГД по транспорту Евгений Москвичев (ЕР), глава комитета ГД по международным делам Леонид Слуцкий (ЛДПР) и глава комитета ГД по финансовому рынку Анатолий Аксаков (СРЗП).
В понедельник в рамках визита запланировано заседание комиссии по сотрудничеству между Госдумой и парламентом Ирана, в повестке заседания - вопросы взаимодействия на Каспии, региональной безопасности, а также противодействия терроризму.
Кроме того, запланированы переговоры Володина с председателем Собрания Исламского Совета Ирана Мохаммадом Багером Галибафом, в рамках которых планируется обсуждение развития межпарламентских отношений двух государств.
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ПолитикаВячеслав ВолодинСергей НеверовВасилий ПискаревИранГосдума РФЕдиная РоссияЛДПР
 
 
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