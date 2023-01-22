https://ria.ru/20230122/vengriya-1846572662.html

Снабжение Венгрии энергоресурсами невозможно без России, заявил Сийярто

Снабжение Венгрии энергоресурсами невозможно без России, заявил Сийярто - РИА Новости, 22.01.2023

Снабжение Венгрии энергоресурсами невозможно без России, заявил Сийярто

Снабжение Венгрии энергоресурсами не может быть гарантировано без нефти и газа из России, заявил в интервью итальянской газете La Repubblica министр иностранных РИА Новости, 22.01.2023

2023-01-22T11:27

2023-01-22T11:27

2023-01-22T11:27

цены на нефть

петер сийярто

виктор орбан

венгрия

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европа

экономика

санкции в отношении россии

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МОСКВА, 22 янв — РИА Новости. Снабжение Венгрии энергоресурсами не может быть гарантировано без нефти и газа из России, заявил в интервью итальянской газете La Repubblica министр иностранных дел и внешнеэкономических связей страны Петер Сийярто.Он отметил, что в политике важны "география и реальность"."Когда вы находитесь в районе, не имеющем выхода к морю, если вы не получаете российские энергоресурсы, вы не можете снабжать свою страну. Так что необходимо поддерживать отношения с Москвой и гарантировать исключения (касающихся санкций — Прим. Ред.) в Евросоюзе", — сказал глава венгерского МИД.Ранее премьер Венгрии Виктор Орбан заявил, что Европа проигрывает, отказываясь от российских энергоносителей в пользу американских, поскольку вынуждена переплачивать за них в 5-10 раз. По его словам, Европа должна задать вопросы "американским друзьям" о том, кто выигрывает в этой ситуации.

https://ria.ru/20230122/frg-1846551441.html

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Мадина Моргоева

цены на нефть, петер сийярто, виктор орбан, венгрия, россия, европа, экономика, санкции в отношении россии