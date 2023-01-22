Снабжение Венгрии энергоресурсами невозможно без России, заявил Сийярто
Глава МИД Венгрии: снабжение страны не может осуществляться без энергоресурсов из России
© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в медиабанкМинистр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто во время встречи с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым в Москве
Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто во время встречи с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым в Москве. Архивное фото
МОСКВА, 22 янв — РИА Новости. Снабжение Венгрии энергоресурсами не может быть гарантировано без нефти и газа из России, заявил в интервью итальянской газете La Repubblica министр иностранных дел и внешнеэкономических связей страны Петер Сийярто.
Он отметил, что в политике важны "география и реальность".
"Когда вы находитесь в районе, не имеющем выхода к морю, если вы не получаете российские энергоресурсы, вы не можете снабжать свою страну. Так что необходимо поддерживать отношения с Москвой и гарантировать исключения (касающихся санкций — Прим. Ред.) в Евросоюзе", — сказал глава венгерского МИД.
Ранее премьер Венгрии Виктор Орбан заявил, что Европа проигрывает, отказываясь от российских энергоносителей в пользу американских, поскольку вынуждена переплачивать за них в 5-10 раз. По его словам, Европа должна задать вопросы "американским друзьям" о том, кто выигрывает в этой ситуации.