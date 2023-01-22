https://ria.ru/20230122/valyuta-1846594398.html
Бразилия и Аргентина могут перейти на единую валюту
Бразилия и Аргентина могут перейти на единую валюту - РИА Новости, 22.01.2023
Бразилия и Аргентина могут перейти на единую валюту
Бразилия и Аргентина в ближайшее время объявят о начале подготовительной работы по созданию единой валюты, сообщает газета Financial Times со ссылкой на... РИА Новости, 22.01.2023
2023-01-22T14:42
2023-01-22T14:42
2023-01-22T14:49
экономика
латинская америка
бразилия
аргентина
луис инасиу лула да силва
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МОСКВА, 22 янв - РИА Новости. Бразилия и Аргентина в ближайшее время объявят о начале подготовительной работы по созданию единой валюты, сообщает газета Financial Times со ссылкой на чиновников. "Будет... решение начать изучать параметры, необходимые для единой валюты", - отметил министр экономики Аргентины Серджио Масса. Отмечается, что другим странам Латинской Америки предложат присоединиться к проекту. Ожидается, что о планах официально объявят во время визита президента Бразилии Луиса Инасиу Лулы да Силвы в Аргентину, который начнется 22 января. Согласно одному из чиновников, проект обсуждался сторонами и раньше, но продвижению переговоров мешала позиция ЦБ Бразилии, который выступал против единой валюты. Однако теперь, когда оба государства возглавляют левые политики, эти планы пользуются большей поддержкой. По информации издания, Бразилия предлагает назвать новую валюту "сур".
https://ria.ru/20230120/besporyadki-1846243463.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, латинская америка, бразилия, аргентина, луис инасиу лула да силва
Экономика, Латинская Америка, Бразилия, Аргентина, Луис Инасиу Лула да Силва
14:42 22.01.2023 (обновлено: 14:49 22.01.2023)
Бразилия и Аргентина могут перейти на единую валюту
FT: Бразилия и Аргентина скоро объявят о начале работы по созданию единой валюты