https://ria.ru/20230122/ukraina-1846639172.html

Американский офицер назвал деталь, которая позволит России победить Украину

Американский офицер назвал деталь, которая позволит России победить Украину - РИА Новости, 22.01.2023

Американский офицер назвал деталь, которая позволит России победить Украину

Важным преимуществом России в конфликте на Украине стало отсутствие внутреннего раскола и интриг, характерных для киевских властей, считает офицер разведки... РИА Новости, 22.01.2023

2023-01-22T19:49

2023-01-22T19:49

2023-01-22T22:02

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МОСКВА, 22 янв — РИА Новости. Важным преимуществом России в конфликте на Украине стало отсутствие внутреннего раскола и интриг, характерных для киевских властей, считает офицер разведки американской морской пехоты в отставке Скотт Риттер. Об этом он заявил в интервью YouTube-каналу John Mark Dougan."Мы видим, что Зеленский сейчас вовлечен во внутренний политический конфликт с главнокомандующим украинскими войсками Залужным. <...> Там происходит много междоусобиц, политических интриг, которых нет в России", — отметил он.По словам военного, украинский лидер сконцентрировался на противостоянии с генералом Залужным, так как он может стать его главным конкурентом на предстоящих президентских выборах. При этом перед страной сейчас стоят более серьезные проблемы из-за удручающего положения ВСУ."Украинские военные опустошены, у них отсутствует моральный дух. <...> Поставки вооружений происходят бессистемно, а солдаты не умеют их обслуживать из-за отсутствия необходимого обучения", — добавил Риттер.По мнению разведчика, поставляемая натовская техника едва ли может оказать хоть какое-то влияние на ход событий.Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию на Украине. На этом фоне США и союзники по НАТО продолжают накачивать киевский режим оружием на десятки миллиардов долларов. В Кремле, со своей стороны, не раз заявляли, что поставки западных вооружений только затягивают конфликт и не сулят Украине ничего хорошего, а транспорт с военной техникой становится законной целью для российской армии.

https://ria.ru/20230122/ukraina-1846610547.html

https://ria.ru/20230122/zaluzhnyy-1846603262.html

https://ria.ru/20230122/kanada-1846636740.html

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в мире, украина, россия, сша, вооруженные силы украины, нато