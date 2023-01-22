Рейтинг@Mail.ru
Американский офицер назвал деталь, которая позволит России победить Украину - РИА Новости, 22.01.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20230122/ukraina-1846639172.html
Американский офицер назвал деталь, которая позволит России победить Украину
Американский офицер назвал деталь, которая позволит России победить Украину - РИА Новости, 22.01.2023
Американский офицер назвал деталь, которая позволит России победить Украину
Важным преимуществом России в конфликте на Украине стало отсутствие внутреннего раскола и интриг, характерных для киевских властей, считает офицер разведки... РИА Новости, 22.01.2023
2023-01-22T19:49
2023-01-22T22:02
в мире
украина
россия
сша
вооруженные силы украины
нато
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/11/1845361579_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_20769bba720918ae9b65d6b0d5f7ca41.jpg
МОСКВА, 22 янв — РИА Новости. Важным преимуществом России в конфликте на Украине стало отсутствие внутреннего раскола и интриг, характерных для киевских властей, считает офицер разведки американской морской пехоты в отставке Скотт Риттер. Об этом он заявил в интервью YouTube-каналу John Mark Dougan."Мы видим, что Зеленский сейчас вовлечен во внутренний политический конфликт с главнокомандующим украинскими войсками Залужным. &lt;...&gt; Там происходит много междоусобиц, политических интриг, которых нет в России", — отметил он.По словам военного, украинский лидер сконцентрировался на противостоянии с генералом Залужным, так как он может стать его главным конкурентом на предстоящих президентских выборах. При этом перед страной сейчас стоят более серьезные проблемы из-за удручающего положения ВСУ."Украинские военные опустошены, у них отсутствует моральный дух. &lt;...&gt; Поставки вооружений происходят бессистемно, а солдаты не умеют их обслуживать из-за отсутствия необходимого обучения", — добавил Риттер.По мнению разведчика, поставляемая натовская техника едва ли может оказать хоть какое-то влияние на ход событий.Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию на Украине. На этом фоне США и союзники по НАТО продолжают накачивать киевский режим оружием на десятки миллиардов долларов. В Кремле, со своей стороны, не раз заявляли, что поставки западных вооружений только затягивают конфликт и не сулят Украине ничего хорошего, а транспорт с военной техникой становится законной целью для российской армии.
https://ria.ru/20230122/ukraina-1846610547.html
https://ria.ru/20230122/zaluzhnyy-1846603262.html
https://ria.ru/20230122/kanada-1846636740.html
украина
россия
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/11/1845361579_448:323:2748:2048_1920x0_80_0_0_0772a629f429b2e0b3650c6994beb280.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, украина, россия, сша, вооруженные силы украины, нато
В мире, Украина, Россия, США, Вооруженные силы Украины, НАТО
19:49 22.01.2023 (обновлено: 22:02 22.01.2023)
 
Американский офицер назвал деталь, которая позволит России победить Украину

Экс-разведчик США Риттер: политические междоусобицы обрекли Украину на поражение

© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в медиабанкТанк Т-72 Вооруженных сил России в зоне СВО
Танк Т-72 Вооруженных сил России в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 22.01.2023
© РИА Новости / Константин Михальчевский
Перейти в медиабанк
Танк Т-72 Вооруженных сил России в зоне СВО. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 22 янв — РИА Новости. Важным преимуществом России в конфликте на Украине стало отсутствие внутреннего раскола и интриг, характерных для киевских властей, считает офицер разведки американской морской пехоты в отставке Скотт Риттер. Об этом он заявил в интервью YouTube-каналу John Mark Dougan.
"Мы видим, что Зеленский сейчас вовлечен во внутренний политический конфликт с главнокомандующим украинскими войсками Залужным. <...> Там происходит много междоусобиц, политических интриг, которых нет в России", — отметил он.
Украинские военные запускают беспилотник - РИА Новости, 1920, 22.01.2023
Вчера, 16:29
В США заговорили о последнем шансе для Украины
По словам военного, украинский лидер сконцентрировался на противостоянии с генералом Залужным, так как он может стать его главным конкурентом на предстоящих президентских выборах. При этом перед страной сейчас стоят более серьезные проблемы из-за удручающего положения ВСУ.
"Украинские военные опустошены, у них отсутствует моральный дух. <...> Поставки вооружений происходят бессистемно, а солдаты не умеют их обслуживать из-за отсутствия необходимого обучения", — добавил Риттер.
Главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный - РИА Новости, 1920, 22.01.2023
Вчера, 15:37Специальная военная операция на Украине
В Киеве напомнили о невыполненном обещании Залужного
По мнению разведчика, поставляемая натовская техника едва ли может оказать хоть какое-то влияние на ход событий.
Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию на Украине. На этом фоне США и союзники по НАТО продолжают накачивать киевский режим оружием на десятки миллиардов долларов. В Кремле, со своей стороны, не раз заявляли, что поставки западных вооружений только затягивают конфликт и не сулят Украине ничего хорошего, а транспорт с военной техникой становится законной целью для российской армии.
Канадские военные во время учений - РИА Новости, 1920, 22.01.2023
Вчера, 19:28Специальная военная операция на Украине
Канадцы потеряли дар речи после слов постпреда при ООН о войне с Россией
 
В миреУкраинаРоссияСШАВооруженные силы УкраиныНАТО
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2023 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала