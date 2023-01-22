19:49 22.01.2023 (обновлено: 22:02 22.01.2023)
Американский офицер назвал деталь, которая позволит России победить Украину
Экс-разведчик США Риттер: политические междоусобицы обрекли Украину на поражение
© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в медиабанкТанк Т-72 Вооруженных сил России в зоне СВО
Танк Т-72 Вооруженных сил России в зоне СВО. Архивное фото
МОСКВА, 22 янв — РИА Новости. Важным преимуществом России в конфликте на Украине стало отсутствие внутреннего раскола и интриг, характерных для киевских властей, считает офицер разведки американской морской пехоты в отставке Скотт Риттер. Об этом он заявил в интервью YouTube-каналу John Mark Dougan.
"Мы видим, что Зеленский сейчас вовлечен во внутренний политический конфликт с главнокомандующим украинскими войсками Залужным. <...> Там происходит много междоусобиц, политических интриг, которых нет в России", — отметил он.
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По словам военного, украинский лидер сконцентрировался на противостоянии с генералом Залужным, так как он может стать его главным конкурентом на предстоящих президентских выборах. При этом перед страной сейчас стоят более серьезные проблемы из-за удручающего положения ВСУ.
"Украинские военные опустошены, у них отсутствует моральный дух. <...> Поставки вооружений происходят бессистемно, а солдаты не умеют их обслуживать из-за отсутствия необходимого обучения", — добавил Риттер.
По мнению разведчика, поставляемая натовская техника едва ли может оказать хоть какое-то влияние на ход событий.
Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию на Украине. На этом фоне США и союзники по НАТО продолжают накачивать киевский режим оружием на десятки миллиардов долларов. В Кремле, со своей стороны, не раз заявляли, что поставки западных вооружений только затягивают конфликт и не сулят Украине ничего хорошего, а транспорт с военной техникой становится законной целью для российской армии.