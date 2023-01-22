https://ria.ru/20230122/ucheniya-1846653778.html

Франция и Германия проведут военные учения в Литве и Румынии

Франция и Германия проведут военные учения в Литве и Румынии - РИА Новости, 22.01.2023

Франция и Германия проведут военные учения в Литве и Румынии

Германия и Франция намерены провести в Литве и Румынии совместные учения франко-германской бригады, говорится в совместной декларации по итогам заседания... РИА Новости, 22.01.2023

2023-01-22T22:13

2023-01-22T22:13

2023-01-22T22:13

в мире

литва

франция

германия

нато

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/155235/72/1552357276_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_ece5489f1b3141ffde1501e0196b4bda.jpg

БЕРЛИН, 22 янв - РИА Новости. Германия и Франция намерены провести в Литве и Румынии совместные учения франко-германской бригады, говорится в совместной декларации по итогам заседания франко-германского совета министров. Согласно декларации, Берлин и Париж подтверждают приверженность трансатлантическому партнерству и НАТО, которое остается "краеугольным камнем евроатлантической безопасности". "В целях поддержки наших восточных союзников вооруженные силы спланируют совместные учения франко-германской бригады в Литве и Румынии", - говорится в заявлении.

https://ria.ru/20230122/otvet-1846650871.html

литва

франция

германия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Евгения Нефедова

Евгения Нефедова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

в мире, литва, франция, германия, нато