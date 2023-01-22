https://ria.ru/20230122/ucheniya-1846653778.html
Франция и Германия проведут военные учения в Литве и Румынии
Франция и Германия проведут военные учения в Литве и Румынии - РИА Новости, 22.01.2023
Франция и Германия проведут военные учения в Литве и Румынии
Германия и Франция намерены провести в Литве и Румынии совместные учения франко-германской бригады, говорится в совместной декларации по итогам заседания... РИА Новости, 22.01.2023
2023-01-22T22:13
2023-01-22T22:13
2023-01-22T22:13
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БЕРЛИН, 22 янв - РИА Новости. Германия и Франция намерены провести в Литве и Румынии совместные учения франко-германской бригады, говорится в совместной декларации по итогам заседания франко-германского совета министров. Согласно декларации, Берлин и Париж подтверждают приверженность трансатлантическому партнерству и НАТО, которое остается "краеугольным камнем евроатлантической безопасности". "В целях поддержки наших восточных союзников вооруженные силы спланируют совместные учения франко-германской бригады в Литве и Румынии", - говорится в заявлении.
https://ria.ru/20230122/otvet-1846650871.html
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, литва, франция, германия, нато
В мире, Литва, Франция, Германия, НАТО
Франция и Германия проведут военные учения в Литве и Румынии
Франция и Германия проведут в Литве и Румынии совместные учения франко-германской бригады