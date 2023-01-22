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Франция и Германия проведут военные учения в Литве и Румынии - РИА Новости, 22.01.2023
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Франция и Германия проведут военные учения в Литве и Румынии
Франция и Германия проведут военные учения в Литве и Румынии - РИА Новости, 22.01.2023
Франция и Германия проведут военные учения в Литве и Румынии
Германия и Франция намерены провести в Литве и Румынии совместные учения франко-германской бригады, говорится в совместной декларации по итогам заседания... РИА Новости, 22.01.2023
2023-01-22T22:13
2023-01-22T22:13
в мире
литва
франция
германия
нато
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БЕРЛИН, 22 янв - РИА Новости. Германия и Франция намерены провести в Литве и Румынии совместные учения франко-германской бригады, говорится в совместной декларации по итогам заседания франко-германского совета министров. Согласно декларации, Берлин и Париж подтверждают приверженность трансатлантическому партнерству и НАТО, которое остается "краеугольным камнем евроатлантической безопасности". "В целях поддержки наших восточных союзников вооруженные силы спланируют совместные учения франко-германской бригады в Литве и Румынии", - говорится в заявлении.
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в мире, литва, франция, германия, нато
В мире, Литва, Франция, Германия, НАТО
22:13 22.01.2023
 
Франция и Германия проведут военные учения в Литве и Румынии

Франция и Германия проведут в Литве и Румынии совместные учения франко-германской бригады

CC BY 2.0 / Sgt. Matthew Hulett / Exercise Allied Spirit VI at 7th Army Training Command’s Hohenfels Training Area, GermanyСолдаты армии США во время учений НАТО в Европе "Союзный дух" на полигоне Хоэнфельс в Германии. 14 марта 2019
Солдаты армии США во время учений НАТО в Европе Союзный дух на полигоне Хоэнфельс в Германии. 14 марта 2019 - РИА Новости, 1920, 22.01.2023
CC BY 2.0 / Sgt. Matthew Hulett / Exercise Allied Spirit VI at 7th Army Training Command’s Hohenfels Training Area, Germany
Читать ria.ru в
БЕРЛИН, 22 янв - РИА Новости. Германия и Франция намерены провести в Литве и Румынии совместные учения франко-германской бригады, говорится в совместной декларации по итогам заседания франко-германского совета министров.
Согласно декларации, Берлин и Париж подтверждают приверженность трансатлантическому партнерству и НАТО, которое остается "краеугольным камнем евроатлантической безопасности".
"В целях поддержки наших восточных союзников вооруженные силы спланируют совместные учения франко-германской бригады в Литве и Румынии", - говорится в заявлении.
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