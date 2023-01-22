https://ria.ru/20230122/tsentr-1846661024.html

"Единая Россия" откроет гуманитарный центр в Артемовске

"Единая Россия" откроет гуманитарный центр в Артемовске - РИА Новости, 22.01.2023

"Единая Россия" откроет гуманитарный центр в Артемовске

"Единая Россия" откроет гуманитарный центр в Артемовске сразу после его освобождения, в Соледаре гуманитарный центр "пока нет смысла" открывать, так как мирных... РИА Новости, 22.01.2023

2023-01-22T23:05

2023-01-22T23:05

2023-01-22T23:05

специальная военная операция на украине

андрей турчак

денис пушилин

артемовск

соледар

донецкая народная республика

единая россия

чвк "вагнер"

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МОСКВА, 22 янв - РИА Новости. "Единая Россия" откроет гуманитарный центр в Артемовске сразу после его освобождения, в Соледаре гуманитарный центр "пока нет смысла" открывать, так как мирных жителей в городе практически нет, заявил секретарь Генсовета партии Андрей Турчак. "Единая Россия" откроет гуманитарный центр в Артемовске (Бахмуте) сразу после его освобождения. В Соледаре пока нет смысла этого делать - мирных жителей здесь практически нет. Тем немногим людям, кто остался в городе, помогают бойцы ЧВК Вагнер. Партия же оказывает поддержку беженцам из Соледара в Шахтерске и Харцызске", - написал Турчак в своем телеграм-канале. Он отметил, что в воскресенье Соледар посетили секретарь регионального отделения "Единой России", врио главы Республики Денис Пушилин и депутат Госдумы, курирующий ДНР, Зураб Макиев. "Город полностью под нашим контролем. Разрушения огромные. Неподалёку идут бои, работает наша артиллерия. Все восстановим. Понадобится время, но вместе мы справимся. И Вечный огонь зажжем. В память о тех, кто подарил нам мирное небо в годы Великой Отечественной войны. В память о тех, кто защищает наше Отечество сегодня", - заключил политик.

https://ria.ru/20230122/soledar-1846654920.html

https://ria.ru/20230120/oon-1846276840.html

артемовск

соледар

донецкая народная республика

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андрей турчак, денис пушилин, артемовск, соледар, донецкая народная республика, единая россия, чвк "вагнер", госдума рф