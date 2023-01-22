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"Единая Россия" откроет гуманитарный центр в Артемовске - РИА Новости, 22.01.2023
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20230122/tsentr-1846661024.html
"Единая Россия" откроет гуманитарный центр в Артемовске
"Единая Россия" откроет гуманитарный центр в Артемовске - РИА Новости, 22.01.2023
"Единая Россия" откроет гуманитарный центр в Артемовске
"Единая Россия" откроет гуманитарный центр в Артемовске сразу после его освобождения, в Соледаре гуманитарный центр "пока нет смысла" открывать, так как мирных... РИА Новости, 22.01.2023
2023-01-22T23:05
2023-01-22T23:05
специальная военная операция на украине
андрей турчак
денис пушилин
артемовск
соледар
донецкая народная республика
единая россия
чвк "вагнер"
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МОСКВА, 22 янв - РИА Новости. "Единая Россия" откроет гуманитарный центр в Артемовске сразу после его освобождения, в Соледаре гуманитарный центр "пока нет смысла" открывать, так как мирных жителей в городе практически нет, заявил секретарь Генсовета партии Андрей Турчак. "Единая Россия" откроет гуманитарный центр в Артемовске (Бахмуте) сразу после его освобождения. В Соледаре пока нет смысла этого делать - мирных жителей здесь практически нет. Тем немногим людям, кто остался в городе, помогают бойцы ЧВК Вагнер. Партия же оказывает поддержку беженцам из Соледара в Шахтерске и Харцызске", - написал Турчак в своем телеграм-канале. Он отметил, что в воскресенье Соледар посетили секретарь регионального отделения "Единой России", врио главы Республики Денис Пушилин и депутат Госдумы, курирующий ДНР, Зураб Макиев. "Город полностью под нашим контролем. Разрушения огромные. Неподалёку идут бои, работает наша артиллерия. Все восстановим. Понадобится время, но вместе мы справимся. И Вечный огонь зажжем. В память о тех, кто подарил нам мирное небо в годы Великой Отечественной войны. В память о тех, кто защищает наше Отечество сегодня", - заключил политик.
https://ria.ru/20230122/soledar-1846654920.html
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андрей турчак, денис пушилин, артемовск, соледар, донецкая народная республика, единая россия, чвк "вагнер", госдума рф
Специальная военная операция на Украине, Андрей Турчак, Денис Пушилин, Артемовск, Соледар, Донецкая Народная Республика, Единая Россия, ЧВК "Вагнер", Госдума РФ
23:05 22.01.2023
 
"Единая Россия" откроет гуманитарный центр в Артемовске

"Единая Россия" откроет гуманитарный центр в Артемовске сразу после его освобождения

© AP Photo / LibkosАртемовск
Артемовск - РИА Новости, 1920, 22.01.2023
© AP Photo / Libkos
Артемовск. Архивное фото
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МОСКВА, 22 янв - РИА Новости. "Единая Россия" откроет гуманитарный центр в Артемовске сразу после его освобождения, в Соледаре гуманитарный центр "пока нет смысла" открывать, так как мирных жителей в городе практически нет, заявил секретарь Генсовета партии Андрей Турчак.
"Единая Россия" откроет гуманитарный центр в Артемовске (Бахмуте) сразу после его освобождения. В Соледаре пока нет смысла этого делать - мирных жителей здесь практически нет. Тем немногим людям, кто остался в городе, помогают бойцы ЧВК Вагнер. Партия же оказывает поддержку беженцам из Соледара в Шахтерске и Харцызске", - написал Турчак в своем телеграм-канале.
Противотанковые ежи на улице в Соледаре - РИА Новости, 1920, 22.01.2023
Вчера, 22:23Специальная военная операция на Украине
Пушилин рассказал, как ВСУ готовили взрывы соляных рудников в Соледаре
Он отметил, что в воскресенье Соледар посетили секретарь регионального отделения "Единой России", врио главы Республики Денис Пушилин и депутат Госдумы, курирующий ДНР, Зураб Макиев.
"Город полностью под нашим контролем. Разрушения огромные. Неподалёку идут бои, работает наша артиллерия. Все восстановим. Понадобится время, но вместе мы справимся. И Вечный огонь зажжем. В память о тех, кто подарил нам мирное небо в годы Великой Отечественной войны. В память о тех, кто защищает наше Отечество сегодня", - заключил политик.
Флаг ООН на территории Дворца мира в Гааге - РИА Новости, 1920, 20.01.2023
20 января, 14:54Специальная военная операция на Украине
ООН направит гуманитарные конвои в район Соледара в ближайшие дни
 
Специальная военная операция на УкраинеАндрей ТурчакДенис ПушилинАртемовскСоледарДонецкая Народная РеспубликаЕдиная РоссияЧВК "Вагнер"Госдума РФ
 
 
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