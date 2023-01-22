https://ria.ru/20230122/trevoga-1846646888.html

В нескольких областях Украины объявили воздушную тревогу

В нескольких областях Украины объявили воздушную тревогу - РИА Новости, 22.01.2023

В нескольких областях Украины объявили воздушную тревогу

Воздушная тревога объявлена в Полтавской, Сумской, Харьковской, Черкасской и Черниговской областях Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты минцифры. РИА Новости, 22.01.2023

2023-01-22T20:56

2023-01-22T20:56

2023-01-22T20:56

специальная военная операция на украине

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харьковская область

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МОСКВА, 22 янв - РИА Новости. Воздушная тревога объявлена в Полтавской, Сумской, Харьковской, Черкасской и Черниговской областях Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты минцифры. Сигнал тревоги прозвучал в этих регионах практически одновременно около 20.40 (мск). Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране.

https://ria.ru/20230122/spetsoperatsiya-1845953133.html

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полтавская область

сумская область

харьковская область

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