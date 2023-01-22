https://ria.ru/20230122/trevoga-1846646888.html
В нескольких областях Украины объявили воздушную тревогу
В нескольких областях Украины объявили воздушную тревогу - РИА Новости, 22.01.2023
В нескольких областях Украины объявили воздушную тревогу
Воздушная тревога объявлена в Полтавской, Сумской, Харьковской, Черкасской и Черниговской областях Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты минцифры. РИА Новости, 22.01.2023
2023-01-22T20:56
2023-01-22T20:56
2023-01-22T20:56
специальная военная операция на украине
в мире
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черниговская область
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харьковская область
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МОСКВА, 22 янв - РИА Новости. Воздушная тревога объявлена в Полтавской, Сумской, Харьковской, Черкасской и Черниговской областях Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты минцифры. Сигнал тревоги прозвучал в этих регионах практически одновременно около 20.40 (мск). Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране.
https://ria.ru/20230122/spetsoperatsiya-1845953133.html
украина
черниговская область
полтавская область
сумская область
харьковская область
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В нескольких областях Украины объявили воздушную тревогу
Минцифры: в нескольких регионах Украины объявили воздушную тревогу