https://ria.ru/20230122/tempy-1846619897.html

Президент Всемирного банка спрогнозировал низкие темпы экономического роста

Президент Всемирного банка спрогнозировал низкие темпы экономического роста - РИА Новости, 22.01.2023

Президент Всемирного банка спрогнозировал низкие темпы экономического роста

Президент Всемирного банка Дэвид Малпасс спрогнозировал низкие темпы роста мировой экономики в 2023-2024 годах. РИА Новости, 22.01.2023

2023-01-22T17:13

2023-01-22T17:13

2023-01-22T17:17

экономика

всемирный банк

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МОСКВА, 22 янв - РИА Новости. Президент Всемирного банка Дэвид Малпасс спрогнозировал низкие темпы роста мировой экономики в 2023-2024 годах. "Я думаю, это (будет) продолжительное замедление... Причина в сохранении инфляции, сокращении новых инвестиций, которое уже происходит, если вы посмотрите вперед на один год, на два года, сложно увидеть значительное восстановление... Похоже, это замедление экономического развития будет наблюдаться в 2023-2024 годах", - отметил Малпасс. Он также призвал государства более эффективно расходовать средства - "затянуть ремни".

https://ria.ru/20230115/globalizatsiya-1844879481.html

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экономика, всемирный банк