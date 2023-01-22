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Президент Всемирного банка спрогнозировал низкие темпы экономического роста
Президент Всемирного банка спрогнозировал низкие темпы экономического роста - РИА Новости, 22.01.2023
Президент Всемирного банка спрогнозировал низкие темпы экономического роста
Президент Всемирного банка Дэвид Малпасс спрогнозировал низкие темпы роста мировой экономики в 2023-2024 годах. РИА Новости, 22.01.2023
2023-01-22T17:13
2023-01-22T17:13
2023-01-22T17:17
экономика
всемирный банк
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МОСКВА, 22 янв - РИА Новости. Президент Всемирного банка Дэвид Малпасс спрогнозировал низкие темпы роста мировой экономики в 2023-2024 годах. "Я думаю, это (будет) продолжительное замедление... Причина в сохранении инфляции, сокращении новых инвестиций, которое уже происходит, если вы посмотрите вперед на один год, на два года, сложно увидеть значительное восстановление... Похоже, это замедление экономического развития будет наблюдаться в 2023-2024 годах", - отметил Малпасс. Он также призвал государства более эффективно расходовать средства - "затянуть ремни".
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экономика, всемирный банк
Экономика, Всемирный банк
17:13 22.01.2023 (обновлено: 17:17 22.01.2023)
Президент Всемирного банка спрогнозировал низкие темпы экономического роста
Президент Всемирного банка Малпасс: рост мировой экономики замедлится в 2023-2024 годах
МОСКВА, 22 янв - РИА Новости. Президент Всемирного банка Дэвид Малпасс спрогнозировал низкие темпы роста мировой экономики в 2023-2024 годах.
"Я думаю, это (будет) продолжительное замедление... Причина в сохранении инфляции, сокращении новых инвестиций, которое уже происходит, если вы посмотрите вперед на один год, на два года, сложно увидеть значительное восстановление... Похоже, это замедление экономического развития будет наблюдаться в 2023-2024 годах", - отметил Малпасс.
Он также призвал государства более эффективно расходовать средства - "затянуть ремни".