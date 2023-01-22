https://ria.ru/20230122/tanki-1846663813.html

СМИ: Украина может получить от Запада намного меньше запрошенных танков

СМИ: Украина может получить от Запада намного меньше запрошенных танков - РИА Новости, 22.01.2023

СМИ: Украина может получить от Запада намного меньше запрошенных танков

Страны Запада к началу лету могут поставить на Украину до 87 танков Leopard-2, когда как Киев запрашивает 300, говорится в подсчетах итальянской газеты... РИА Новости, 22.01.2023

2023-01-22T23:35

2023-01-22T23:35

2023-01-22T23:37

специальная военная операция на украине

в мире

технологии

олаф шольц

джо байден

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украина

россия

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РИМ, 22 янв – РИА Новости. Страны Запада к началу лету могут поставить на Украину до 87 танков Leopard-2, когда как Киев запрашивает 300, говорится в подсчетах итальянской газеты Quotidiano Nazionale. "Все позволяет считать, что у Киева будет партия... "Леопардов-2". Но по всей вероятности, их будет немного", - утверждается в статье на сайте издания. Авторы предполагают, что к весне Украина может получить от 33 до 73 танков, и до 87 к началу лета. "К ним добавляются еще 22 Leopard-2 и 88 Leopard-1 напрямую от производителя, но они будут доступны только в конце 2023 - начале 2024 года", - сообщается в заметке. Германия, отмечает издание", "должна бы отправить" 19 танков Leopard-2. Польша, у которой их 247, "нацелена поставить" 14 и еще 14 к лету. Финляндия, согласно этому подсчету, может поставить 10, Нидерланды – 14. В этом случае танков будет 73, к которым могут добавиться датские и португальские танки. Еще более 100 танков находятся на складах концерна Rheinmetall (22 Leopard-2 и 88 Leopard-1). По словам главы предприятия Армина Паппергера, для их ввода в строй понадобится значительный срок и несколько сотен миллионов евро инвестиций. При таком сценарии танки будут готовы к началу следующего года. Ранее новый глава министерства Борис Писториус после встречи контактной группы по поддержке Украины стран НАТО пояснил, что Германия пока не готова к поставкам танков Leopard Украине, однако назначил инспекцию данного типа танков для оценки сценария положительного решения в будущем. Немецкая газета Süddeutsche Zeitung со ссылкой на свои источники сообщила, что канцлер ФРГ Олаф Шольц в разговоре с президентом США Джо Байденом во вторник дал понять, что Германия поставит Украине танки Leopard 2, но при условии, что американская сторона поставит боевые танки Abrams. Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.

https://ria.ru/20230122/podolyak-1846661931.html

https://ria.ru/20230121/bolgariya-1846487568.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

в мире, технологии, олаф шольц, джо байден, сергей лавров, украина, россия, германия, нато, m1 abrams