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СМИ: Украина может получить от Запада намного меньше запрошенных танков - РИА Новости, 22.01.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20230122/tanki-1846663813.html
СМИ: Украина может получить от Запада намного меньше запрошенных танков
СМИ: Украина может получить от Запада намного меньше запрошенных танков - РИА Новости, 22.01.2023
СМИ: Украина может получить от Запада намного меньше запрошенных танков
Страны Запада к началу лету могут поставить на Украину до 87 танков Leopard-2, когда как Киев запрашивает 300, говорится в подсчетах итальянской газеты... РИА Новости, 22.01.2023
2023-01-22T23:35
2023-01-22T23:37
специальная военная операция на украине
в мире
технологии
олаф шольц
джо байден
сергей лавров
украина
россия
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РИМ, 22 янв – РИА Новости. Страны Запада к началу лету могут поставить на Украину до 87 танков Leopard-2, когда как Киев запрашивает 300, говорится в подсчетах итальянской газеты Quotidiano Nazionale. "Все позволяет считать, что у Киева будет партия... "Леопардов-2". Но по всей вероятности, их будет немного", - утверждается в статье на сайте издания. Авторы предполагают, что к весне Украина может получить от 33 до 73 танков, и до 87 к началу лета. "К ним добавляются еще 22 Leopard-2 и 88 Leopard-1 напрямую от производителя, но они будут доступны только в конце 2023 - начале 2024 года", - сообщается в заметке. Германия, отмечает издание", "должна бы отправить" 19 танков Leopard-2. Польша, у которой их 247, "нацелена поставить" 14 и еще 14 к лету. Финляндия, согласно этому подсчету, может поставить 10, Нидерланды – 14. В этом случае танков будет 73, к которым могут добавиться датские и португальские танки. Еще более 100 танков находятся на складах концерна Rheinmetall (22 Leopard-2 и 88 Leopard-1). По словам главы предприятия Армина Паппергера, для их ввода в строй понадобится значительный срок и несколько сотен миллионов евро инвестиций. При таком сценарии танки будут готовы к началу следующего года. Ранее новый глава министерства Борис Писториус после встречи контактной группы по поддержке Украины стран НАТО пояснил, что Германия пока не готова к поставкам танков Leopard Украине, однако назначил инспекцию данного типа танков для оценки сценария положительного решения в будущем. Немецкая газета Süddeutsche Zeitung со ссылкой на свои источники сообщила, что канцлер ФРГ Олаф Шольц в разговоре с президентом США Джо Байденом во вторник дал понять, что Германия поставит Украине танки Leopard 2, но при условии, что американская сторона поставит боевые танки Abrams. Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.
https://ria.ru/20230122/podolyak-1846661931.html
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в мире, технологии, олаф шольц, джо байден, сергей лавров, украина, россия, германия, нато, m1 abrams
Специальная военная операция на Украине, В мире, Технологии, Олаф Шольц, Джо Байден, Сергей Лавров, Украина, Россия, Германия, НАТО, M1 Abrams
23:35 22.01.2023 (обновлено: 23:37 22.01.2023)
 
СМИ: Украина может получить от Запада намного меньше запрошенных танков

Quotidiano Nazionale: Украина может получить от Запада намного меньше танков Leopard-2

© Фото : U.S. Army / Alun ThomasТанк Leopard 2
Танк Leopard 2 - РИА Новости, 1920, 22.01.2023
© Фото : U.S. Army / Alun Thomas
Танк Leopard 2. Архивное фото
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РИМ, 22 янв – РИА Новости. Страны Запада к началу лету могут поставить на Украину до 87 танков Leopard-2, когда как Киев запрашивает 300, говорится в подсчетах итальянской газеты Quotidiano Nazionale.
"Все позволяет считать, что у Киева будет партия... "Леопардов-2". Но по всей вероятности, их будет немного", - утверждается в статье на сайте издания. Авторы предполагают, что к весне Украина может получить от 33 до 73 танков, и до 87 к началу лета.
Монумент Родина-мать в Киеве - РИА Новости, 1920, 22.01.2023
Вчера, 23:19
В офисе Зеленского оскорбили немцев, не желающих тратить деньги на Украину
"К ним добавляются еще 22 Leopard-2 и 88 Leopard-1 напрямую от производителя, но они будут доступны только в конце 2023 - начале 2024 года", - сообщается в заметке. Германия, отмечает издание", "должна бы отправить" 19 танков Leopard-2. Польша, у которой их 247, "нацелена поставить" 14 и еще 14 к лету. Финляндия, согласно этому подсчету, может поставить 10, Нидерланды – 14. В этом случае танков будет 73, к которым могут добавиться датские и португальские танки.
Еще более 100 танков находятся на складах концерна Rheinmetall (22 Leopard-2 и 88 Leopard-1). По словам главы предприятия Армина Паппергера, для их ввода в строй понадобится значительный срок и несколько сотен миллионов евро инвестиций. При таком сценарии танки будут готовы к началу следующего года.
Ранее новый глава министерства Борис Писториус после встречи контактной группы по поддержке Украины стран НАТО пояснил, что Германия пока не готова к поставкам танков Leopard Украине, однако назначил инспекцию данного типа танков для оценки сценария положительного решения в будущем.
Немецкая газета Süddeutsche Zeitung со ссылкой на свои источники сообщила, что канцлер ФРГ Олаф Шольц в разговоре с президентом США Джо Байденом во вторник дал понять, что Германия поставит Украине танки Leopard 2, но при условии, что американская сторона поставит боевые танки Abrams.
Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.
Президент Болгарии Румен Радев - РИА Новости, 1920, 21.01.2023
21 января, 17:41Специальная военная операция на Украине
Президент Болгарии выступил против поставок оружия Украине
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреТехнологииОлаф ШольцДжо БайденСергей ЛавровУкраинаРоссияГерманияНАТОM1 Abrams
 
 
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