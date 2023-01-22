Рейтинг@Mail.ru
В США назвали условия, при которых Европа начнет поставки Leopard Киеву - РИА Новости, 22.01.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20230122/tanki-1846635616.html
В США назвали условия, при которых Европа начнет поставки Leopard Киеву
В США назвали условия, при которых Европа начнет поставки Leopard Киеву - РИА Новости, 22.01.2023
В США назвали условия, при которых Европа начнет поставки Leopard Киеву
Отправки даже одного танка Abrams на Украину достаточно, чтобы Европа начала поставки Киеву немецких Leopard, заявил председатель комитета по международным... РИА Новости, 22.01.2023
2023-01-22T19:16
2023-01-22T20:47
в мире
майкл маккол
жозеп боррель
сергей лавров
украина
россия
сша
евросоюз
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/0d/1838424550_0:86:3072:1814_1920x0_80_0_0_383525d0f9db13e0296c435349610cfc.jpg
ВАШИНГТОН, 22 янв - РИА Новости. Отправки даже одного танка Abrams на Украину достаточно, чтобы Европа начала поставки Киеву немецких Leopard, заявил председатель комитета по международным отношениям палаты представителей конгресса США Майкл Маккол. "Если бы мы объявили о том, что собираемся передать Abrams, хотя бы один… они бы предоставили танки Leopard", - заявил он в интервью ABC News. Маккол добавил, что "Германия ожидает от США лидерства" и что, по его информации, около 10 стран имеют на вооружении танки Leopard и им необходимо согласие Берлина для их отправки на Украину. Ранее верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель в интервью газете El Diario сообщил, что Германия является страной, во многом не позволяющей Евросоюзу принимать решения по поставкам танков на Украину. Он отметил, что хотя поставка наступательных вооружений может быть очень рискованным решением, способным привести к эскалации, в настоящее время страны ЕС должны пойти на этот риск. Ранее Пентагон объявил о выделении нового пакета военной помощи Украине в виде оружия и снаряжения на 2,5 миллиарда долларов, в который вошли, в частности, 59 БМП Bradley и 90 БТР Stryker с 20 катками для обезвреживания мин, 53 защищенных от мин и атак из засад транспортных средств (MRAP), 350 высокомобильных мультизадачных колесных транспортных средств. Также США направят десятки других видов транспортных средств, однако от поставок танков Abrams в Вашингтоне воздержались. Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.
https://ria.ru/20230121/tank-1846432715.html
https://ria.ru/20230122/tanki-1846524434.html
https://ria.ru/20230121/tanki-1846419489.html
украина
россия
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/0d/1838424550_154:0:2885:2048_1920x0_80_0_0_6ce5e4a5eed8b51cdf9d512918485d09.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, майкл маккол, жозеп боррель, сергей лавров, украина, россия, сша, евросоюз, нато, министерство обороны сша, m1 abrams
В мире, Майкл Маккол, Жозеп Боррель, Сергей Лавров, Украина, Россия, США, Евросоюз, НАТО, Министерство обороны США, M1 Abrams
19:16 22.01.2023 (обновлено: 20:47 22.01.2023)
 
В США назвали условия, при которых Европа начнет поставки Leopard Киеву

Конгрессмен Маккол: отправка одного танка Abrams вынудит ФРГ поставить Украине Leopard

© AP Photo / Jacquelyn MartinЗдание Капитолия в Вашингтоне, США
Здание Капитолия в Вашингтоне, США - РИА Новости, 1920, 22.01.2023
© AP Photo / Jacquelyn Martin
Здание Капитолия в Вашингтоне, США. Архивное фото
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 22 янв - РИА Новости. Отправки даже одного танка Abrams на Украину достаточно, чтобы Европа начала поставки Киеву немецких Leopard, заявил председатель комитета по международным отношениям палаты представителей конгресса США Майкл Маккол.
"Если бы мы объявили о том, что собираемся передать Abrams, хотя бы один… они бы предоставили танки Leopard", - заявил он в интервью ABC News.
Танк Leopard 2 - РИА Новости, 1920, 21.01.2023
21 января, 10:46Специальная военная операция на Украине
В России назвали неожиданную причину отказа ФРГ от поставок Leopard Киеву
Маккол добавил, что "Германия ожидает от США лидерства" и что, по его информации, около 10 стран имеют на вооружении танки Leopard и им необходимо согласие Берлина для их отправки на Украину.
Ранее верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель в интервью газете El Diario сообщил, что Германия является страной, во многом не позволяющей Евросоюзу принимать решения по поставкам танков на Украину. Он отметил, что хотя поставка наступательных вооружений может быть очень рискованным решением, способным привести к эскалации, в настоящее время страны ЕС должны пойти на этот риск.
Флаги на здании бундестага в Берлине, Германия - РИА Новости, 1920, 22.01.2023
Вчера, 00:23Специальная военная операция на Украине
ФРГ готова отдать Киеву танки, используемые в качестве мишеней, пишут СМИ
Ранее Пентагон объявил о выделении нового пакета военной помощи Украине в виде оружия и снаряжения на 2,5 миллиарда долларов, в который вошли, в частности, 59 БМП Bradley и 90 БТР Stryker с 20 катками для обезвреживания мин, 53 защищенных от мин и атак из засад транспортных средств (MRAP), 350 высокомобильных мультизадачных колесных транспортных средств. Также США направят десятки других видов транспортных средств, однако от поставок танков Abrams в Вашингтоне воздержались.
Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.
Танк немецкой армии Leopard 2 - РИА Новости, 1920, 21.01.2023
21 января, 08:36Специальная военная операция на Украине
Эксперт объяснил, почему Берлин отказался поставлять танки Киеву
 
В миреМайкл МакколЖозеп БоррельСергей ЛавровУкраинаРоссияСШАЕвросоюзНАТОМинистерство обороны СШАM1 Abrams
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2023 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала