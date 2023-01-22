19:16 22.01.2023 (обновлено: 20:47 22.01.2023)
В США назвали условия, при которых Европа начнет поставки Leopard Киеву
Конгрессмен Маккол: отправка одного танка Abrams вынудит ФРГ поставить Украине Leopard
© AP Photo / Jacquelyn MartinЗдание Капитолия в Вашингтоне, США
© AP Photo / Jacquelyn Martin
Здание Капитолия в Вашингтоне, США. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 22 янв - РИА Новости. Отправки даже одного танка Abrams на Украину достаточно, чтобы Европа начала поставки Киеву немецких Leopard, заявил председатель комитета по международным отношениям палаты представителей конгресса США Майкл Маккол.
"Если бы мы объявили о том, что собираемся передать Abrams, хотя бы один… они бы предоставили танки Leopard", - заявил он в интервью ABC News.
Маккол добавил, что "Германия ожидает от США лидерства" и что, по его информации, около 10 стран имеют на вооружении танки Leopard и им необходимо согласие Берлина для их отправки на Украину.
Ранее верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель в интервью газете El Diario сообщил, что Германия является страной, во многом не позволяющей Евросоюзу принимать решения по поставкам танков на Украину. Он отметил, что хотя поставка наступательных вооружений может быть очень рискованным решением, способным привести к эскалации, в настоящее время страны ЕС должны пойти на этот риск.
Ранее Пентагон объявил о выделении нового пакета военной помощи Украине в виде оружия и снаряжения на 2,5 миллиарда долларов, в который вошли, в частности, 59 БМП Bradley и 90 БТР Stryker с 20 катками для обезвреживания мин, 53 защищенных от мин и атак из засад транспортных средств (MRAP), 350 высокомобильных мультизадачных колесных транспортных средств. Также США направят десятки других видов транспортных средств, однако от поставок танков Abrams в Вашингтоне воздержались.
Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.