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Байден молча ушел от журналистов после вопроса о поставках Украине танков - РИА Новости, 22.01.2023
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Байден молча ушел от журналистов после вопроса о поставках Украине танков
Байден молча ушел от журналистов после вопроса о поставках Украине танков - РИА Новости, 22.01.2023
Байден молча ушел от журналистов после вопроса о поставках Украине танков
Президент США Джо Байден отказался отвечать на вопрос о сроках поставки Киеву танков Leopard 2, свидетельствует видео на YouTube-канале Telegraph. РИА Новости, 22.01.2023
2023-01-22T02:10
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МОСКВА, 22 янв — РИА Новости. Президент США Джо Байден отказался отвечать на вопрос о сроках поставки Киеву танков Leopard 2, свидетельствует видео на YouTube-канале Telegraph."Украина получит всю необходимую помощь" — ответил Байден журналисту, поинтересовавшемуся, поддерживает ли он идею Польши отправить Leopard Киеву.На вопрос, как скоро Украина получит танки, лидер США не ответил, после чего быстрым шагом направился к выходу.Киевский режим уже несколько месяцев требует выделить ему бронетехнику для наступательных действий. Власти Великобритании пообещали Украине свои Challenger 2, тогда как в Вашингтоне заявили, что пока не видят смысла передавать Abrams.Ранее министр обороны ФРГ Борис Писториус после встречи контактной группы стран НАТО по поддержке Украины заявил, что Германия пока не готова к поставкам танков Leopard Украине, однако назначил инспекцию этого типа танков для оценки сценария положительного решения в будущем.Как не раз подчеркивал Владимир Путин, Россия никогда не отказывалась от переговоров с Украиной, но киевские власти сами себе это запретили. По словам президента, Москва стремится не раскручивать маховик украинского конфликта, а закончить его. При этом западные страны все чаще говорят о необходимости продолжения боевых действий, накачивают Киев оружием и готовят бойцов ВСУ на своей территории.В Кремле также неоднократно заявляли, что поставки западных вооружений только затягивают конфликт и не сулят Украине ничего хорошего, а транспорт с оружием становится законной целью для российской армии.
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в мире, джо байден, владимир путин, сша, киев, украина, нато, m1 abrams, вооруженные силы украины
В мире, Джо Байден, Владимир Путин, США, Киев, Украина, НАТО, M1 Abrams, Вооруженные силы Украины
02:10 22.01.2023 (обновлено: 02:12 22.01.2023)
 
Байден молча ушел от журналистов после вопроса о поставках Украине танков

Байден молча ушел от журналистов после вопроса о поставках Украине танков Leopard 2

© AFP 2023 / Mandel NganПрезидент США Джо Байден
Президент США Джо Байден - РИА Новости, 1920, 22.01.2023
© AFP 2023 / Mandel Ngan
Президент США Джо Байден. Архивное фото
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МОСКВА, 22 янв — РИА Новости. Президент США Джо Байден отказался отвечать на вопрос о сроках поставки Киеву танков Leopard 2, свидетельствует видео на YouTube-канале Telegraph.
"Украина получит всю необходимую помощь" — ответил Байден журналисту, поинтересовавшемуся, поддерживает ли он идею Польши отправить Leopard Киеву.
На вопрос, как скоро Украина получит танки, лидер США не ответил, после чего быстрым шагом направился к выходу.
Киевский режим уже несколько месяцев требует выделить ему бронетехнику для наступательных действий. Власти Великобритании пообещали Украине свои Challenger 2, тогда как в Вашингтоне заявили, что пока не видят смысла передавать Abrams.
Ранее министр обороны ФРГ Борис Писториус после встречи контактной группы стран НАТО по поддержке Украины заявил, что Германия пока не готова к поставкам танков Leopard Украине, однако назначил инспекцию этого типа танков для оценки сценария положительного решения в будущем.
Танк Leopard 2 - РИА Новости, 1920, 21.01.2023
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Чехия отказалась передавать Украине немецкие танки Leopard 2
Как не раз подчеркивал Владимир Путин, Россия никогда не отказывалась от переговоров с Украиной, но киевские власти сами себе это запретили. По словам президента, Москва стремится не раскручивать маховик украинского конфликта, а закончить его. При этом западные страны все чаще говорят о необходимости продолжения боевых действий, накачивают Киев оружием и готовят бойцов ВСУ на своей территории.
В Кремле также неоднократно заявляли, что поставки западных вооружений только затягивают конфликт и не сулят Украине ничего хорошего, а транспорт с оружием становится законной целью для российской армии.
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В миреДжо БайденВладимир ПутинСШАКиевУкраинаНАТОM1 AbramsВооруженные силы Украины
 
 
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