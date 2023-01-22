https://ria.ru/20230122/tanki-1846528531.html

Байден молча ушел от журналистов после вопроса о поставках Украине танков

Байден молча ушел от журналистов после вопроса о поставках Украине танков - РИА Новости, 22.01.2023

Байден молча ушел от журналистов после вопроса о поставках Украине танков

Президент США Джо Байден отказался отвечать на вопрос о сроках поставки Киеву танков Leopard 2, свидетельствует видео на YouTube-канале Telegraph. РИА Новости, 22.01.2023

2023-01-22T02:10

2023-01-22T02:10

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МОСКВА, 22 янв — РИА Новости. Президент США Джо Байден отказался отвечать на вопрос о сроках поставки Киеву танков Leopard 2, свидетельствует видео на YouTube-канале Telegraph."Украина получит всю необходимую помощь" — ответил Байден журналисту, поинтересовавшемуся, поддерживает ли он идею Польши отправить Leopard Киеву.На вопрос, как скоро Украина получит танки, лидер США не ответил, после чего быстрым шагом направился к выходу.Киевский режим уже несколько месяцев требует выделить ему бронетехнику для наступательных действий. Власти Великобритании пообещали Украине свои Challenger 2, тогда как в Вашингтоне заявили, что пока не видят смысла передавать Abrams.Ранее министр обороны ФРГ Борис Писториус после встречи контактной группы стран НАТО по поддержке Украины заявил, что Германия пока не готова к поставкам танков Leopard Украине, однако назначил инспекцию этого типа танков для оценки сценария положительного решения в будущем.Как не раз подчеркивал Владимир Путин, Россия никогда не отказывалась от переговоров с Украиной, но киевские власти сами себе это запретили. По словам президента, Москва стремится не раскручивать маховик украинского конфликта, а закончить его. При этом западные страны все чаще говорят о необходимости продолжения боевых действий, накачивают Киев оружием и готовят бойцов ВСУ на своей территории.В Кремле также неоднократно заявляли, что поставки западных вооружений только затягивают конфликт и не сулят Украине ничего хорошего, а транспорт с оружием становится законной целью для российской армии.

https://ria.ru/20230121/tanki-1846457384.html

https://ria.ru/20230121/tank-1846432715.html

сша

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