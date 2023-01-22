https://ria.ru/20230122/strelba-1846602590.html
Число погибших при стрельбе в Калифорнии увеличилось до десяти человек
Число погибших при стрельбе в Калифорнии увеличилось до десяти человек - РИА Новости, 22.01.2023
Число погибших при стрельбе в Калифорнии увеличилось до десяти человек
Число погибших в результате стрельбы в американском городе Монтерей-Парк в штате Калифорния увеличилось до 10, еще по меньшей мере 10 человек получили ранения... РИА Новости, 22.01.2023
2023-01-22T15:29
2023-01-22T15:29
2023-01-22T15:29
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калифорния
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ВАШИНГТОН, 22 янв - РИА Новости. Число погибших в результате стрельбы в американском городе Монтерей-Парк в штате Калифорния увеличилось до 10, еще по меньшей мере 10 человек получили ранения различной степени тяжести, подозреваемый остается на свободе, заявил сотрудник управления шерифа округа Лос-Анджелес Эндрю Майер. Ранее сообщалось о девяти жертвах в результате стрельбы, которая произошла в танцевальной студии в городе Монтерей-Парк, где проходило празднование китайского Нового года. Отмечалось, что до этого "тысячи" людей посетили новогодний фестиваль. "Десять жертв были объявлены скончавшимися на месте преступления. По меньшей мере еще 10 человек, которые были доставлены в несколько местных больниц, они находятся в разном состоянии - от стабильного до критического. Подозреваемый покинул место преступления и остается непойманным", - заявил Майер, выступление которого показывали местные телеканалы. Правоохранители заявляют, что мотив преступления пока не установлен.
https://ria.ru/20221120/strelba-1832887794.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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в мире, калифорния, лос-анджелес
В мире, Калифорния, Лос-Анджелес
Число погибших при стрельбе в Калифорнии увеличилось до десяти человек
При стрельбе в Монтерей-Парке в Калифорнии десять человек погибли, еще десять пострадали
ВАШИНГТОН, 22 янв - РИА Новости. Число погибших в результате стрельбы в американском городе Монтерей-Парк в штате Калифорния увеличилось до 10, еще по меньшей мере 10 человек получили ранения различной степени тяжести, подозреваемый остается на свободе, заявил сотрудник управления шерифа округа Лос-Анджелес Эндрю Майер.
Ранее сообщалось о девяти жертвах в результате стрельбы, которая произошла в танцевальной студии в городе Монтерей-Парк, где проходило празднование китайского Нового года. Отмечалось, что до этого "тысячи" людей посетили новогодний фестиваль.
"Десять жертв были объявлены скончавшимися на месте преступления. По меньшей мере еще 10 человек, которые были доставлены в несколько местных больниц, они находятся в разном состоянии - от стабильного до критического. Подозреваемый покинул место преступления и остается непойманным", - заявил Майер, выступление которого показывали местные телеканалы.
Правоохранители заявляют, что мотив преступления пока не установлен.