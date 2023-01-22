https://ria.ru/20230122/strelba-1846591772.html
В США девять человек погибли при стрельбе на новогоднем фестивале
В США девять человек погибли при стрельбе на новогоднем фестивале - РИА Новости, 22.01.2023
В США девять человек погибли при стрельбе на новогоднем фестивале
Девять человек погибли в результате стрельбы в американском городе Монтерей-Парк, где проходило празднование китайского Нового года, передает агентство... РИА Новости, 22.01.2023
2023-01-22T14:24
2023-01-22T14:24
2023-01-22T14:26
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МОСКВА, 22 янв - РИА Новости. Девять человек погибли в результате стрельбы в американском городе Монтерей-Парк, где проходило празднование китайского Нового года, передает агентство Ассошиэйтед Пресс со ссылкой на полицию. "Девять человек погибли в ходе массовой стрельбы", - говорится в сообщении агентства. По словам сотрудника департамента шерифа округа Лос-Анджелес, мужчина открыл стрельбу в одном из заведений города. Отмечается, что до этого "тысячи" людей посетили новогодний фестиваль.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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в мире, лос-анджелес, сша
В мире, Лос-Анджелес, США
14:24 22.01.2023 (обновлено: 14:26 22.01.2023)
В США девять человек погибли при стрельбе на новогоднем фестивале
В Монтерей-Парке в США девять человек застрелили на праздновании китайского Нового года