https://ria.ru/20230122/strelba-1846591772.html

В США девять человек погибли при стрельбе на новогоднем фестивале

В США девять человек погибли при стрельбе на новогоднем фестивале - РИА Новости, 22.01.2023

В США девять человек погибли при стрельбе на новогоднем фестивале

Девять человек погибли в результате стрельбы в американском городе Монтерей-Парк, где проходило празднование китайского Нового года, передает агентство... РИА Новости, 22.01.2023

2023-01-22T14:24

2023-01-22T14:24

2023-01-22T14:26

в мире

лос-анджелес

сша

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/16/1846590650_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_388217548964ed13f0023e3806d4672f.jpg

МОСКВА, 22 янв - РИА Новости. Девять человек погибли в результате стрельбы в американском городе Монтерей-Парк, где проходило празднование китайского Нового года, передает агентство Ассошиэйтед Пресс со ссылкой на полицию. "Девять человек погибли в ходе массовой стрельбы", - говорится в сообщении агентства. По словам сотрудника департамента шерифа округа Лос-Анджелес, мужчина открыл стрельбу в одном из заведений города. Отмечается, что до этого "тысячи" людей посетили новогодний фестиваль.

https://ria.ru/20221120/strelba-1832887794.html

лос-анджелес

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, лос-анджелес, сша