https://ria.ru/20230122/stakhanov-1846529238.html

Украинские войска обстреляли город Стаханов

Украинские войска обстреляли город Стаханов - РИА Новости, 22.01.2023

Украинские войска обстреляли город Стаханов

ВСУ обстреляли город Стаханов в ЛНР, заявил бывший глава представительства республики в России Родион Мирошник в своем Telegram-канале. РИА Новости, 22.01.2023

2023-01-22T02:16

2023-01-22T02:16

2023-01-22T02:36

специальная военная операция на украине

происшествия

россия

луганская народная республика

стаханов

родион мирошник

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 22 янв — РИА Новости. ВСУ обстреляли город Стаханов в ЛНР, заявил бывший глава представительства республики в России Родион Мирошник в своем Telegram-канале."ВСУ нанесли удар по Стаханову, предположительно — РСЗО", — уточнил он.По словам Мирошника, жители населенного пункта сообщили о пяти ударах в районе машзавода, находящегося на территории города.

https://ria.ru/20230122/tanki-1846524434.html

россия

луганская народная республика

стаханов

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происшествия, россия, луганская народная республика, стаханов, родион мирошник, вооруженные силы украины