https://ria.ru/20230122/stakhanov-1846529238.html
Украинские войска обстреляли город Стаханов
Украинские войска обстреляли город Стаханов - РИА Новости, 22.01.2023
Украинские войска обстреляли город Стаханов
ВСУ обстреляли город Стаханов в ЛНР, заявил бывший глава представительства республики в России Родион Мирошник в своем Telegram-канале. РИА Новости, 22.01.2023
2023-01-22T02:16
2023-01-22T02:16
2023-01-22T02:36
специальная военная операция на украине
происшествия
россия
луганская народная республика
стаханов
родион мирошник
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 22 янв — РИА Новости. ВСУ обстреляли город Стаханов в ЛНР, заявил бывший глава представительства республики в России Родион Мирошник в своем Telegram-канале."ВСУ нанесли удар по Стаханову, предположительно — РСЗО", — уточнил он.По словам Мирошника, жители населенного пункта сообщили о пяти ударах в районе машзавода, находящегося на территории города.
https://ria.ru/20230122/tanki-1846524434.html
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происшествия, россия, луганская народная республика, стаханов, родион мирошник, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Россия, Луганская Народная Республика, Стаханов, Родион Мирошник, Вооруженные силы Украины
02:16 22.01.2023 (обновлено: 02:36 22.01.2023)
Украинские войска обстреляли город Стаханов
Экс-посол ЛНР в Москве Мирошник сообщил об ударе ВСУ по району машзавода в Стаханове