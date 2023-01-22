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СМИ: США грозит неожиданная катастрофа - РИА Новости, 22.01.2023
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СМИ: США грозит неожиданная катастрофа
СМИ: США грозит неожиданная катастрофа - РИА Новости, 22.01.2023
СМИ: США грозит неожиданная катастрофа
Западная половина Соединенных Штатов переживает затяжную мегазасуху, которая создает серьезную нагрузку на водные ресурсы во всем регионе, пишет Newsweek. РИА Новости, 22.01.2023
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МОСКВА, 22 янв — РИА Новости. Западная половина Соединенных Штатов переживает затяжную мегазасуху, которая создает серьезную нагрузку на водные ресурсы во всем регионе, пишет Newsweek.По словам экспертов, на которых ссылается издание, если ситуация не изменится в ближайшие десять-двадцать, это может привести к "катастрофическим последствиям" для всей страны.Согласно данным U.S. Drought Monitor, 65 процентов континентальной части США испытывают ту или иную форму засухи или находятся в аномально засушливых условиях."Среди наиболее пострадавших штатов — Юта, Орегон, Небраска, Канзас и Оклахома, в каждом из которых есть районы, переживающие экстремальную засуху", — говорится в публикации.По словам экспертов, в ближайшее время не стоит ожидать серьезного улучшения ситуации, поскольку, даже когда засуха пойдет на спад, "для серьезного восстановления потребуется несколько лет, в течение которых количество осадков должно будет превышать средние показатели".
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сша, юта, орегон, в мире
США, Юта, Орегон, В мире
16:47 22.01.2023 (обновлено: 18:26 22.01.2023)
 
СМИ: США грозит неожиданная катастрофа

Newsweek: мегазасуха в США может привести к катастрофическим последствиям

© РИА Новости / Виталий Тимкив / Перейти в медиабанкПересохшая река в США
Пересохшая река в США - РИА Новости, 1920, 22.01.2023
© РИА Новости / Виталий Тимкив
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Пересохшая река в США. Архивное фото
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МОСКВА, 22 янв — РИА Новости. Западная половина Соединенных Штатов переживает затяжную мегазасуху, которая создает серьезную нагрузку на водные ресурсы во всем регионе, пишет Newsweek.
По словам экспертов, на которых ссылается издание, если ситуация не изменится в ближайшие десять-двадцать, это может привести к "катастрофическим последствиям" для всей страны.
"Еще одно или два десятилетия засухи значительно истощат водоносные горизонты, что приведет не только к потере ресурсов подземных вод, но и к оседанию земли, что нанесет общий ущерб общественной инфраструктуре", — предупредил один из руководителей Института экологического и энергетического менеджмента Джонатан Дисон.
Согласно данным U.S. Drought Monitor, 65 процентов континентальной части США испытывают ту или иную форму засухи или находятся в аномально засушливых условиях.
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"Среди наиболее пострадавших штатов — Юта, Орегон, Небраска, Канзас и Оклахома, в каждом из которых есть районы, переживающие экстремальную засуху", — говорится в публикации.
По словам экспертов, в ближайшее время не стоит ожидать серьезного улучшения ситуации, поскольку, даже когда засуха пойдет на спад, "для серьезного восстановления потребуется несколько лет, в течение которых количество осадков должно будет превышать средние показатели".
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