https://ria.ru/20230122/ssha-1846614763.html

СМИ: США грозит неожиданная катастрофа

СМИ: США грозит неожиданная катастрофа - РИА Новости, 22.01.2023

СМИ: США грозит неожиданная катастрофа

Западная половина Соединенных Штатов переживает затяжную мегазасуху, которая создает серьезную нагрузку на водные ресурсы во всем регионе, пишет Newsweek. РИА Новости, 22.01.2023

2023-01-22T16:47

2023-01-22T16:47

2023-01-22T18:26

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МОСКВА, 22 янв — РИА Новости. Западная половина Соединенных Штатов переживает затяжную мегазасуху, которая создает серьезную нагрузку на водные ресурсы во всем регионе, пишет Newsweek.По словам экспертов, на которых ссылается издание, если ситуация не изменится в ближайшие десять-двадцать, это может привести к "катастрофическим последствиям" для всей страны.Согласно данным U.S. Drought Monitor, 65 процентов континентальной части США испытывают ту или иную форму засухи или находятся в аномально засушливых условиях."Среди наиболее пострадавших штатов — Юта, Орегон, Небраска, Канзас и Оклахома, в каждом из которых есть районы, переживающие экстремальную засуху", — говорится в публикации.По словам экспертов, в ближайшее время не стоит ожидать серьезного улучшения ситуации, поскольку, даже когда засуха пойдет на спад, "для серьезного восстановления потребуется несколько лет, в течение которых количество осадков должно будет превышать средние показатели".

https://ria.ru/20220926/skfu-1818914860.html

https://ria.ru/20230114/klimat-1844708827.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Мадина Моргоева

сша, юта, орегон, в мире