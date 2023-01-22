https://ria.ru/20230122/ssha-1846599944.html

В США заявили об "опасном звонке" для Зеленского

В США заявили об "опасном звонке" для Зеленского - РИА Новости, 22.01.2023

В США заявили об "опасном звонке" для Зеленского

Президент Джо Байден может одним звонком Владимиру Зеленскому прекратить конфликт на Украине, заявил на YouTube-канале Judging Freedom бывший советник главы... РИА Новости, 22.01.2023

2023-01-22T15:11

2023-01-22T15:11

2023-01-22T15:21

в мире

владимир зеленский

джо байден

украина

сша

вооруженные силы украины

специальная военная операция на украине

министерство обороны сша

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МОСКВА, 22 янв — РИА Новости. Президент Джо Байден может одним звонком Владимиру Зеленскому прекратить конфликт на Украине, заявил на YouTube-канале Judging Freedom бывший советник главы Пентагона полковник армии США в отставке Дуглас Макгрегор."Если Байден и те, кто им манипулирует, решат остановить конфликт, они поднимут трубку и сделают это немедленно, а Зеленскому ничего не останется, кроме как подчиниться", — отметил он.По мнению военного, трудно поверить, что президент Украины принимает решения самостоятельно. В эту страну вложены такие большие средства, будто это не независимое государство, а американский штат, подчеркнул Макгрегор."Американцы могут остановить эскалацию в любой момент, когда захотят. Проблема лишь в том, что пока, очевидно, в Вашингтоне никто не хочет этого", — подытожил он.В декабре прошлого года Владимир Путин отмечал, что Россия никогда не отказывалась от переговоров с Украиной, а киевские власти сами себе это запретили, "что выглядит несколько необычно и даже странно". Президент заявил, что Москва стремится не раскручивать маховик украинского конфликта, а закончить его. Западные страны при этом все чаще говорят о необходимости продолжения боевых действий, а также поставляют ВСУ вооружения и готовят украинских бойцов на своей территории.

https://ria.ru/20230122/ssha-1846560295.html

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Кирилл Иванников

Кирилл Иванников

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Иванников

в мире, владимир зеленский, джо байден, украина, сша, вооруженные силы украины, министерство обороны сша, владимир путин