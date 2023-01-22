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В США заявили об "опасном звонке" для Зеленского - РИА Новости, 22.01.2023
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20230122/ssha-1846599944.html
В США заявили об "опасном звонке" для Зеленского
В США заявили об "опасном звонке" для Зеленского - РИА Новости, 22.01.2023
В США заявили об "опасном звонке" для Зеленского
Президент Джо Байден может одним звонком Владимиру Зеленскому прекратить конфликт на Украине, заявил на YouTube-канале Judging Freedom бывший советник главы... РИА Новости, 22.01.2023
2023-01-22T15:11
2023-01-22T15:21
в мире
владимир зеленский
джо байден
украина
сша
вооруженные силы украины
специальная военная операция на украине
министерство обороны сша
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МОСКВА, 22 янв — РИА Новости. Президент Джо Байден может одним звонком Владимиру Зеленскому прекратить конфликт на Украине, заявил на YouTube-канале Judging Freedom бывший советник главы Пентагона полковник армии США в отставке Дуглас Макгрегор."Если Байден и те, кто им манипулирует, решат остановить конфликт, они поднимут трубку и сделают это немедленно, а Зеленскому ничего не останется, кроме как подчиниться", — отметил он.По мнению военного, трудно поверить, что президент Украины принимает решения самостоятельно. В эту страну вложены такие большие средства, будто это не независимое государство, а американский штат, подчеркнул Макгрегор."Американцы могут остановить эскалацию в любой момент, когда захотят. Проблема лишь в том, что пока, очевидно, в Вашингтоне никто не хочет этого", — подытожил он.В декабре прошлого года Владимир Путин отмечал, что Россия никогда не отказывалась от переговоров с Украиной, а киевские власти сами себе это запретили, "что выглядит несколько необычно и даже странно". Президент заявил, что Москва стремится не раскручивать маховик украинского конфликта, а закончить его. Западные страны при этом все чаще говорят о необходимости продолжения боевых действий, а также поставляют ВСУ вооружения и готовят украинских бойцов на своей территории.
https://ria.ru/20230122/ssha-1846560295.html
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в мире, владимир зеленский, джо байден, украина, сша, вооруженные силы украины, министерство обороны сша, владимир путин
В мире, Владимир Зеленский, Джо Байден, Украина, США, Вооруженные силы Украины, Специальная военная операция на Украине, Министерство обороны США, Владимир Путин
15:11 22.01.2023 (обновлено: 15:21 22.01.2023)
 
В США заявили об "опасном звонке" для Зеленского

Экс-советник главы Пентагона Макгрегор: США могут остановить бои на Украине одним звонком

CC BY-SA 4.0 / Офис президента Украины / Президент Украины Владимир Зеленский во время телефонного разговора
Президент Украины Владимир Зеленский во время телефонного разговора - РИА Новости, 1920, 22.01.2023
CC BY-SA 4.0 / Офис президента Украины /
Президент Украины Владимир Зеленский во время телефонного разговора . Архивное фото
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МОСКВА, 22 янв — РИА Новости. Президент Джо Байден может одним звонком Владимиру Зеленскому прекратить конфликт на Украине, заявил на YouTube-канале Judging Freedom бывший советник главы Пентагона полковник армии США в отставке Дуглас Макгрегор.
"Если Байден и те, кто им манипулирует, решат остановить конфликт, они поднимут трубку и сделают это немедленно, а Зеленскому ничего не останется, кроме как подчиниться", — отметил он.
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По мнению военного, трудно поверить, что президент Украины принимает решения самостоятельно. В эту страну вложены такие большие средства, будто это не независимое государство, а американский штат, подчеркнул Макгрегор.
"Американцы могут остановить эскалацию в любой момент, когда захотят. Проблема лишь в том, что пока, очевидно, в Вашингтоне никто не хочет этого", — подытожил он.
В декабре прошлого года Владимир Путин отмечал, что Россия никогда не отказывалась от переговоров с Украиной, а киевские власти сами себе это запретили, "что выглядит несколько необычно и даже странно". Президент заявил, что Москва стремится не раскручивать маховик украинского конфликта, а закончить его. Западные страны при этом все чаще говорят о необходимости продолжения боевых действий, а также поставляют ВСУ вооружения и готовят украинских бойцов на своей территории.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреВладимир ЗеленскийДжо БайденУкраинаСШАВооруженные силы УкраиныМинистерство обороны СШАВладимир Путин
 
 
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