https://ria.ru/20230122/ssha-1846560295.html

Просьба Зеленского вызвала бурную реакцию у американской конгрессвумен

Просьба Зеленского вызвала бурную реакцию у американской конгрессвумен - РИА Новости, 22.01.2023

Просьба Зеленского вызвала бурную реакцию у американской конгрессвумен

Член палаты представителей конгресса США Марджори Тейлор Грин на своей странице в Twitter раскритиковала однопартийца Линдси Грэма за призыв незамедлительно... РИА Новости, 22.01.2023

2023-01-22T10:06

2023-01-22T10:06

2023-01-22T13:42

в мире

линдси грэм

марджори тейлор грин

джо байден

германия

сша

украина

воздушно-космические силы россии

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МОСКВА, 22 янв — РИА Новости. Член палаты представителей конгресса США Марджори Тейлор Грин на своей странице в Twitter раскритиковала однопартийца Линдси Грэма за призыв незамедлительно отправить танки Abrams на Украину.В пятницу сенатор-республиканец Линдси Грэм призвал администрацию США незамедлительно отправить танки Abrams на Украину, поскольку это "откроет шлюзы", заставив Германию дать зеленый свет на передачу своей военной техники.По данным газеты Süddeutsche Zeitung, канцлер ФРГ Олаф Шольц в разговоре с Джо Байденом дал понять, что Германия поставит киевскому режиму танки Leopard 2, только если американская сторона передаст ВСУ танки Abrams. Позже в Берлине опровергли эти утверждения.Москва не раз заявляла, что поставки западных вооружений только затягивают конфликт и не принесут Украине ничего хорошего, а транспорт с оружием становится законной целью для российских ВКС.

https://ria.ru/20230122/frg-1846551441.html

германия

сша

украина

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Мадина Моргоева

Мадина Моргоева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Мадина Моргоева

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