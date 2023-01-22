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Просьба Зеленского вызвала бурную реакцию у американской конгрессвумен - РИА Новости, 22.01.2023
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20230122/ssha-1846560295.html
Просьба Зеленского вызвала бурную реакцию у американской конгрессвумен
Просьба Зеленского вызвала бурную реакцию у американской конгрессвумен - РИА Новости, 22.01.2023
Просьба Зеленского вызвала бурную реакцию у американской конгрессвумен
Член палаты представителей конгресса США Марджори Тейлор Грин на своей странице в Twitter раскритиковала однопартийца Линдси Грэма за призыв незамедлительно... РИА Новости, 22.01.2023
2023-01-22T10:06
2023-01-22T13:42
в мире
линдси грэм
марджори тейлор грин
джо байден
германия
сша
украина
воздушно-космические силы россии
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МОСКВА, 22 янв — РИА Новости. Член палаты представителей конгресса США Марджори Тейлор Грин на своей странице в Twitter раскритиковала однопартийца Линдси Грэма за призыв незамедлительно отправить танки Abrams на Украину.В пятницу сенатор-республиканец Линдси Грэм призвал администрацию США незамедлительно отправить танки Abrams на Украину, поскольку это "откроет шлюзы", заставив Германию дать зеленый свет на передачу своей военной техники.По данным газеты Süddeutsche Zeitung, канцлер ФРГ Олаф Шольц в разговоре с Джо Байденом дал понять, что Германия поставит киевскому режиму танки Leopard 2, только если американская сторона передаст ВСУ танки Abrams. Позже в Берлине опровергли эти утверждения.Москва не раз заявляла, что поставки западных вооружений только затягивают конфликт и не принесут Украине ничего хорошего, а транспорт с оружием становится законной целью для российских ВКС.
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в мире, линдси грэм, марджори тейлор грин, джо байден, германия, сша, украина, воздушно-космические силы россии, m1 abrams, вооруженные силы украины, олаф шольц
В мире, Линдси Грэм, Марджори Тейлор Грин, Джо Байден, Германия, США, Украина, Воздушно-космические силы России, M1 Abrams, Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы Украины, Олаф Шольц
10:06 22.01.2023 (обновлено: 13:42 22.01.2023)
 
Просьба Зеленского вызвала бурную реакцию у американской конгрессвумен

Конгрессвумен Грин раскритиковала сенатора Грэма за призыв передать танки Abrams Украине

© Фото пресс-службы президента УкраиныПрезидент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский
© Фото пресс-службы президента Украины
Президент Украины Владимир Зеленский. Архивное фото
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МОСКВА, 22 янв — РИА Новости. Член палаты представителей конгресса США Марджори Тейлор Грин на своей странице в Twitter раскритиковала однопартийца Линдси Грэма за призыв незамедлительно отправить танки Abrams на Украину.

"Почему мы не отправляем танки к нашей южной границе, где страна подвергается вторжению каждый день, а американцев убивают в рекордных количествах фентанилом. Мы служим американскому народу, который и платит за наши танки, а не Зеленскому", — написала она.

В пятницу сенатор-республиканец Линдси Грэм призвал администрацию США незамедлительно отправить танки Abrams на Украину, поскольку это "откроет шлюзы", заставив Германию дать зеленый свет на передачу своей военной техники.
По данным газеты Süddeutsche Zeitung, канцлер ФРГ Олаф Шольц в разговоре с Джо Байденом дал понять, что Германия поставит киевскому режиму танки Leopard 2, только если американская сторона передаст ВСУ танки Abrams. Позже в Берлине опровергли эти утверждения.
Москва не раз заявляла, что поставки западных вооружений только затягивают конфликт и не принесут Украине ничего хорошего, а транспорт с оружием становится законной целью для российских ВКС.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреЛиндси ГрэмМарджори Тейлор ГринДжо БайденГерманияСШАУкраинаВоздушно-космические силы РоссииM1 AbramsВооруженные силы УкраиныОлаф Шольц
 
 
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