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Российская ПВО сбила украинский Су-25 в районе Антоновки в ДНР - РИА Новости, 22.01.2023
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20230122/spetsoperatsiya-1846593021.html
Российская ПВО сбила украинский Су-25 в районе Антоновки в ДНР
Российская ПВО сбила украинский Су-25 в районе Антоновки в ДНР - РИА Новости, 22.01.2023
Российская ПВО сбила украинский Су-25 в районе Антоновки в ДНР
Российские системы ПВО за минувшие сутки сбили украинский штурмовик Су-25, 9 беспилотников, два снаряда РСЗО HIMARS и одну противорадарную ракету HARM, сообщили РИА Новости, 22.01.2023
2023-01-22T14:31
2023-01-22T14:39
специальная военная операция на украине
безопасность
су-25
вооруженные силы украины
вооруженные силы рф
министерство обороны рф (минобороны рф)
донецкая народная республика
луганская народная республика
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МОСКВА, 22 янв - РИА Новости. Российские системы ПВО за минувшие сутки сбили украинский штурмовик Су-25, 9 беспилотников, два снаряда РСЗО HIMARS и одну противорадарную ракету HARM, сообщили в воскресенье в пресс-службе Минобороны РФ."Российскими средствами противовоздушной обороны в районе населенного пункта Антоноыкв Донецкой народной республики сбит самолет Су-25 воздушных сил Украины", - говорится в сообщении.Кроме того, за сутки российской ПВО были сбиты 9 украинских дронов в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях, а также два снаряда реактивной системы залпового огня HIMARS и одну противорадиолокационную ракету HARM в Запорожской области.
донецкая народная республика
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безопасность, су-25, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, министерство обороны рф (минобороны рф), донецкая народная республика, луганская народная республика
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Су-25, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Донецкая Народная Республика, Луганская Народная Республика
14:31 22.01.2023 (обновлено: 14:39 22.01.2023)
 
Российская ПВО сбила украинский Су-25 в районе Антоновки в ДНР

Минобороны России: ПВО сбила украинский штурмовик Су-25 в районе Антоновки в ДНР

© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в медиабанкОбломок сбитого украинского штурмовика Су-25
Обломок сбитого украинского штурмовика Су-25 - РИА Новости, 1920, 22.01.2023
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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Обломок сбитого украинского штурмовика Су-25 . Архивное фото
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МОСКВА, 22 янв - РИА Новости. Российские системы ПВО за минувшие сутки сбили украинский штурмовик Су-25, 9 беспилотников, два снаряда РСЗО HIMARS и одну противорадарную ракету HARM, сообщили в воскресенье в пресс-службе Минобороны РФ.
"Российскими средствами противовоздушной обороны в районе населенного пункта Антоноыкв Донецкой народной республики сбит самолет Су-25 воздушных сил Украины", - говорится в сообщении.
Кроме того, за сутки российской ПВО были сбиты 9 украинских дронов в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях, а также два снаряда реактивной системы залпового огня HIMARS и одну противорадиолокационную ракету HARM в Запорожской области.
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Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьСу-25Вооруженные силы УкраиныВооруженные силы РФМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)Донецкая Народная РеспубликаЛуганская Народная Республика
 
 
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