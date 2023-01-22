https://ria.ru/20230122/spetsoperatsiya-1846593021.html

Российская ПВО сбила украинский Су-25 в районе Антоновки в ДНР

Российская ПВО сбила украинский Су-25 в районе Антоновки в ДНР - РИА Новости, 22.01.2023

Российская ПВО сбила украинский Су-25 в районе Антоновки в ДНР

Российские системы ПВО за минувшие сутки сбили украинский штурмовик Су-25, 9 беспилотников, два снаряда РСЗО HIMARS и одну противорадарную ракету HARM, сообщили РИА Новости, 22.01.2023

2023-01-22T14:31

2023-01-22T14:31

2023-01-22T14:39

специальная военная операция на украине

безопасность

су-25

вооруженные силы украины

вооруженные силы рф

министерство обороны рф (минобороны рф)

донецкая народная республика

луганская народная республика

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МОСКВА, 22 янв - РИА Новости. Российские системы ПВО за минувшие сутки сбили украинский штурмовик Су-25, 9 беспилотников, два снаряда РСЗО HIMARS и одну противорадарную ракету HARM, сообщили в воскресенье в пресс-службе Минобороны РФ."Российскими средствами противовоздушной обороны в районе населенного пункта Антоноыкв Донецкой народной республики сбит самолет Су-25 воздушных сил Украины", - говорится в сообщении.Кроме того, за сутки российской ПВО были сбиты 9 украинских дронов в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях, а также два снаряда реактивной системы залпового огня HIMARS и одну противорадиолокационную ракету HARM в Запорожской области.

донецкая народная республика

луганская народная республика

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Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

безопасность, су-25, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, министерство обороны рф (минобороны рф), донецкая народная республика, луганская народная республика