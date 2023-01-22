https://ria.ru/20230122/spetsoperatsiya-1846592020.html

Российские войска заняли новые рубежи на Запорожском направлении

Российские войска заняли новые рубежи на Запорожском направлении - РИА Новости, 22.01.2023

Российские войска заняли новые рубежи на Запорожском направлении

Минобороны заявило об успешном наступлении российских войск на Запорожском направлении. РИА Новости, 22.01.2023

2023-01-22T14:27

2023-01-22T14:27

2023-01-22T15:08

специальная военная операция на украине

россия

безопасность

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МОСКВА, 22 янв — РИА Новости. Минобороны заявило об успешном наступлении российских войск на Запорожском направлении.За сутки там уничтожены около 85 украинских военнослужащих, боевая машина пехоты, две бронемашины, пикап, две гаубицы Д-20, одна — Д-30, а также склад боеприпасов, добавили в военном ведомстве.В Минобороны рассказали и о боевых действиях на других направлениях. На Донецком также продолжается успешное наступление подразделений Южного военного округа и добровольцев штурмовых отрядов. На территории ДНР украинская армия потеряла более 80 человек, три бронемашины, два автомобиля, гаубицу Д-30 и склад боеприпасов.На Купянском направлении авиация и артиллерия нанесли поражение подразделениям 14-й и 92-й механизированных бригад ВСУ, уничтожив свыше 50 украинских военнослужащих, автомобиль и пикап. На Краснолиманском потери 92-й механизированной, 95-й и 80-й десантно-штурмовых бригад ВСУ и 125-й бригады территориальной обороны составили около 80 человек, БМП, пять бронемашин и пикап.Оперативно-тактическая авиация, ракетные войска и артиллерия нанесли поражение пункту управления 128-й горно-штурмовой бригады ВСУ в Запорожской области, а также 74 артиллерийским подразделениям, живой силе и военной технике в 119 районах. На Херсонском направлении уничтожена американская радиолокационная станция контрбатарейной борьбы AN/ТPQ-36. Подразделения ПВО сбили украинский самолет Су-25 и девять беспилотников, а также два снаряда РСЗО HIMARS и одну противорадиолокационную ракету HARM.Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию на Украине. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По словам президента, конечная цель операции — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.

https://ria.ru/20230122/nastuplenie-1846564603.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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