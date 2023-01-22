https://ria.ru/20230122/spetsoperatsiya-1846566545.html

Поддержка агрессии Киева сыграет с Западом злую шутку, заявили в Госдуме

Поддержка агрессии Киева сыграет с Западом злую шутку, заявили в Госдуме - РИА Новости, 22.01.2023

Поддержка агрессии Киева сыграет с Западом злую шутку, заявили в Госдуме

Расширение границ спецоперации на Украине будут зависеть в том числе от действий и поддержки западными странами киевских властей, заявил РИА Новости депутат... РИА Новости, 22.01.2023

2023-01-22T10:38

2023-01-22T10:38

2023-01-22T13:56

специальная военная операция на украине

безопасность

украина

россия

михаил шеремет

госдума рф

республика крым

донбасс

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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 янв — РИА Новости. Расширение границ спецоперации на Украине будут зависеть в том числе от действий и поддержки западными странами киевских властей, заявил РИА Новости депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет. "Россия не стремилась к эскалации конфликта, но западные страны, гонимые США, перешли красные линии и стали нести угрозу нашим национальным интересам. Сейчас в США говорят о поддержке украинской агрессии в отношении Крыма и новых российских территорий. Но киевский режим должен осознать, что поддержка западных стран сыграет с ним и Украиной злую шутку. Чем больше западные страны будут вмешиваться в дела Украины, тем дальше будет распространяться граница нашей спецоперации, чтобы создать буферную зону и обезопасить нашу страну от вражеского соседства", - сказал Шеремет. По его словам, нынешний год будет определяющим для формирования нового миропорядка, в котором ключевую роль будет играть Россия. "Этот год будет победным для России", - уверен депутат.

https://ria.ru/20230122/evropa-1846491704.html

украина

россия

республика крым

донбасс

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

безопасность, украина, россия, михаил шеремет, госдума рф, республика крым, донбасс