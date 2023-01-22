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Поддержка агрессии Киева сыграет с Западом злую шутку, заявили в Госдуме
Поддержка агрессии Киева сыграет с Западом злую шутку, заявили в Госдуме - РИА Новости, 22.01.2023
Поддержка агрессии Киева сыграет с Западом злую шутку, заявили в Госдуме
Расширение границ спецоперации на Украине будут зависеть в том числе от действий и поддержки западными странами киевских властей, заявил РИА Новости депутат... РИА Новости, 22.01.2023
2023-01-22T10:38
2023-01-22T10:38
2023-01-22T13:56
специальная военная операция на украине
безопасность
украина
россия
михаил шеремет
госдума рф
республика крым
донбасс
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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 янв — РИА Новости. Расширение границ спецоперации на Украине будут зависеть в том числе от действий и поддержки западными странами киевских властей, заявил РИА Новости депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет. "Россия не стремилась к эскалации конфликта, но западные страны, гонимые США, перешли красные линии и стали нести угрозу нашим национальным интересам. Сейчас в США говорят о поддержке украинской агрессии в отношении Крыма и новых российских территорий. Но киевский режим должен осознать, что поддержка западных стран сыграет с ним и Украиной злую шутку. Чем больше западные страны будут вмешиваться в дела Украины, тем дальше будет распространяться граница нашей спецоперации, чтобы создать буферную зону и обезопасить нашу страну от вражеского соседства", - сказал Шеремет. По его словам, нынешний год будет определяющим для формирования нового миропорядка, в котором ключевую роль будет играть Россия. "Этот год будет победным для России", - уверен депутат.
https://ria.ru/20230122/evropa-1846491704.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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безопасность, украина, россия, михаил шеремет, госдума рф, республика крым, донбасс
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Украина, Россия, Михаил Шеремет, Госдума РФ, Республика Крым, Донбасс
10:38 22.01.2023 (обновлено: 13:56 22.01.2023)
Поддержка агрессии Киева сыграет с Западом злую шутку, заявили в Госдуме
Депутат Госдумы Шеремет допустил расширение границ спецоперации из-за вмешательства Запада