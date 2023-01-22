https://ria.ru/20230122/soledar-1846654920.html
Пушилин рассказал, как ВСУ готовили взрывы соляных рудников в Соледаре
Пушилин рассказал, как ВСУ готовили взрывы соляных рудников в Соледаре - РИА Новости, 22.01.2023
Пушилин рассказал, как ВСУ готовили взрывы соляных рудников в Соледаре
Украинские боевики, оставляя Соледар, пытались подорвать соляные рудники, заявил временно исполняющий обязанности главы Донецкой Народной Республики Денис... РИА Новости, 22.01.2023
2023-01-22T22:23
2023-01-22T22:23
2023-01-22T23:34
специальная военная операция на украине
соледар
денис пушилин
донецкая народная республика
россия
госдума рф
единая россия
артемовск
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ДОНЕЦК, 22 янв — РИА Новости. Украинские боевики, оставляя Соледар, пытались подорвать соляные рудники, заявил временно исполняющий обязанности главы Донецкой Народной Республики Денис Пушилин в Telegram-канале.В воскресенье он посетил город вместе с депутатом Госдумы Зурабом Макиевым."Противник, отходя, собирался уничтожить соляные рудники — изнутри подрывали коммуникации, затруднив спуск в шахту. Но все восстановимо, и мы это обязательно сделаем. И вокруг предприятия по добыче соли обязательно вырастут новые жилые кварталы", — сообщил Пушилин.Российские бойцы рассказали о кровопролитных боях в городе. Как отметил врио главы региона, противник не гнушался ничем, и "боевики, как обычно, прикрывались мирными жителями"."Необходимо было понять, нужно ли там развернуть пункты гуманитарной помощи от "Единой России". Решили, что пока нецелесообразно — жителей осталось очень мало, и их поддерживают всем необходимым бойцы ЧВК "Вагнер", — пояснил он.В среду Пушилин заявил, что из Соледара вывезли около 500 мирных жителей. Часть из них находятся в Шахтерске, остальных перенаправили в другие регионы.Операция российских войск по освобождению города завершилась вечером 12 января. Этот населенный пункт имеет важное значение для продолжения наступления на Донецком направлении. Он расположен в центре линии обороны Артемовск — Северск, украинские военные возвели здесь мощные оборонительные укрепления.Как уточнили в Министерстве обороны России, освобождение Соледара позволит перерезать пути снабжения группировки ВСУ в Артемовске, заблокировать и взять войска противника в котел.
https://ria.ru/20230122/soledar-1846344298.html
https://ria.ru/20230116/soledar-1845151759.html
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22:23 22.01.2023 (обновлено: 23:34 22.01.2023)
Пушилин рассказал, как ВСУ готовили взрывы соляных рудников в Соледаре
Врио главы ДНР Пушилин обвинил ВСУ в попытке подорвать рудники при отступлении из Соледара