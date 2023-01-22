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Пушилин рассказал, как ВСУ готовили взрывы соляных рудников в Соледаре - РИА Новости, 22.01.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20230122/soledar-1846654920.html
Пушилин рассказал, как ВСУ готовили взрывы соляных рудников в Соледаре
Пушилин рассказал, как ВСУ готовили взрывы соляных рудников в Соледаре - РИА Новости, 22.01.2023
Пушилин рассказал, как ВСУ готовили взрывы соляных рудников в Соледаре
Украинские боевики, оставляя Соледар, пытались подорвать соляные рудники, заявил временно исполняющий обязанности главы Донецкой Народной Республики Денис... РИА Новости, 22.01.2023
2023-01-22T22:23
2023-01-22T23:34
специальная военная операция на украине
соледар
денис пушилин
донецкая народная республика
россия
госдума рф
единая россия
артемовск
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ДОНЕЦК, 22 янв — РИА Новости. Украинские боевики, оставляя Соледар, пытались подорвать соляные рудники, заявил временно исполняющий обязанности главы Донецкой Народной Республики Денис Пушилин в Telegram-канале.В воскресенье он посетил город вместе с депутатом Госдумы Зурабом Макиевым."Противник, отходя, собирался уничтожить соляные рудники — изнутри подрывали коммуникации, затруднив спуск в шахту. Но все восстановимо, и мы это обязательно сделаем. И вокруг предприятия по добыче соли обязательно вырастут новые жилые кварталы", — сообщил Пушилин.Российские бойцы рассказали о кровопролитных боях в городе. Как отметил врио главы региона, противник не гнушался ничем, и "боевики, как обычно, прикрывались мирными жителями"."Необходимо было понять, нужно ли там развернуть пункты гуманитарной помощи от "Единой России". Решили, что пока нецелесообразно — жителей осталось очень мало, и их поддерживают всем необходимым бойцы ЧВК "Вагнер", — пояснил он.В среду Пушилин заявил, что из Соледара вывезли около 500 мирных жителей. Часть из них находятся в Шахтерске, остальных перенаправили в другие регионы.Операция российских войск по освобождению города завершилась вечером 12 января. Этот населенный пункт имеет важное значение для продолжения наступления на Донецком направлении. Он расположен в центре линии обороны Артемовск — Северск, украинские военные возвели здесь мощные оборонительные укрепления.Как уточнили в Министерстве обороны России, освобождение Соледара позволит перерезать пути снабжения группировки ВСУ в Артемовске, заблокировать и взять войска противника в котел.
https://ria.ru/20230122/soledar-1846344298.html
https://ria.ru/20230116/soledar-1845151759.html
соледар
донецкая народная республика
россия
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соледар, денис пушилин, донецкая народная республика, россия, госдума рф, единая россия, артемовск, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Соледар, Денис Пушилин, Донецкая Народная Республика, Россия, Госдума РФ, Единая Россия, Артемовск, Вооруженные силы Украины
22:23 22.01.2023 (обновлено: 23:34 22.01.2023)
 
Пушилин рассказал, как ВСУ готовили взрывы соляных рудников в Соледаре

Врио главы ДНР Пушилин обвинил ВСУ в попытке подорвать рудники при отступлении из Соледара

© РИА Новости / Виктор Антонюк / Перейти в медиабанкПротивотанковые ежи на улице в Соледаре
Противотанковые ежи на улице в Соледаре - РИА Новости, 1920, 22.01.2023
© РИА Новости / Виктор Антонюк
Перейти в медиабанк
Противотанковые ежи на улице в Соледаре. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДОНЕЦК, 22 янв — РИА Новости. Украинские боевики, оставляя Соледар, пытались подорвать соляные рудники, заявил временно исполняющий обязанности главы Донецкой Народной Республики Денис Пушилин в Telegram-канале.
В воскресенье он посетил город вместе с депутатом Госдумы Зурабом Макиевым.
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"Солдаты говорили нам лишь одно". С чем столкнулись жители Соледара
"Противник, отходя, собирался уничтожить соляные рудники — изнутри подрывали коммуникации, затруднив спуск в шахту. Но все восстановимо, и мы это обязательно сделаем. И вокруг предприятия по добыче соли обязательно вырастут новые жилые кварталы", — сообщил Пушилин.
Российские бойцы рассказали о кровопролитных боях в городе. Как отметил врио главы региона, противник не гнушался ничем, и "боевики, как обычно, прикрывались мирными жителями".
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"Зажали в клещи, после этого разделили на части": как освобождали Соледар
"Необходимо было понять, нужно ли там развернуть пункты гуманитарной помощи от "Единой России". Решили, что пока нецелесообразно — жителей осталось очень мало, и их поддерживают всем необходимым бойцы ЧВК "Вагнер", — пояснил он.
В среду Пушилин заявил, что из Соледара вывезли около 500 мирных жителей. Часть из них находятся в Шахтерске, остальных перенаправили в другие регионы.
Операция российских войск по освобождению города завершилась вечером 12 января. Этот населенный пункт имеет важное значение для продолжения наступления на Донецком направлении. Он расположен в центре линии обороны Артемовск — Северск, украинские военные возвели здесь мощные оборонительные укрепления.
Как уточнили в Министерстве обороны России, освобождение Соледара позволит перерезать пути снабжения группировки ВСУ в Артемовске, заблокировать и взять войска противника в котел.
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Вчера, 16:37Инфографика
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 22.01.2023
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Специальная военная операция на УкраинеСоледарДенис ПушилинДонецкая Народная РеспубликаРоссияГосдума РФЕдиная РоссияАртемовскВооруженные силы Украины
 
 
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