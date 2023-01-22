https://ria.ru/20230122/soledar-1846654920.html

Пушилин рассказал, как ВСУ готовили взрывы соляных рудников в Соледаре

Пушилин рассказал, как ВСУ готовили взрывы соляных рудников в Соледаре - РИА Новости, 22.01.2023

Пушилин рассказал, как ВСУ готовили взрывы соляных рудников в Соледаре

Украинские боевики, оставляя Соледар, пытались подорвать соляные рудники, заявил временно исполняющий обязанности главы Донецкой Народной Республики Денис... РИА Новости, 22.01.2023

2023-01-22T22:23

2023-01-22T22:23

2023-01-22T23:34

специальная военная операция на украине

соледар

денис пушилин

донецкая народная республика

россия

госдума рф

единая россия

артемовск

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ДОНЕЦК, 22 янв — РИА Новости. Украинские боевики, оставляя Соледар, пытались подорвать соляные рудники, заявил временно исполняющий обязанности главы Донецкой Народной Республики Денис Пушилин в Telegram-канале.В воскресенье он посетил город вместе с депутатом Госдумы Зурабом Макиевым."Противник, отходя, собирался уничтожить соляные рудники — изнутри подрывали коммуникации, затруднив спуск в шахту. Но все восстановимо, и мы это обязательно сделаем. И вокруг предприятия по добыче соли обязательно вырастут новые жилые кварталы", — сообщил Пушилин.Российские бойцы рассказали о кровопролитных боях в городе. Как отметил врио главы региона, противник не гнушался ничем, и "боевики, как обычно, прикрывались мирными жителями"."Необходимо было понять, нужно ли там развернуть пункты гуманитарной помощи от "Единой России". Решили, что пока нецелесообразно — жителей осталось очень мало, и их поддерживают всем необходимым бойцы ЧВК "Вагнер", — пояснил он.В среду Пушилин заявил, что из Соледара вывезли около 500 мирных жителей. Часть из них находятся в Шахтерске, остальных перенаправили в другие регионы.Операция российских войск по освобождению города завершилась вечером 12 января. Этот населенный пункт имеет важное значение для продолжения наступления на Донецком направлении. Он расположен в центре линии обороны Артемовск — Северск, украинские военные возвели здесь мощные оборонительные укрепления.Как уточнили в Министерстве обороны России, освобождение Соледара позволит перерезать пути снабжения группировки ВСУ в Артемовске, заблокировать и взять войска противника в котел.

https://ria.ru/20230122/soledar-1846344298.html

https://ria.ru/20230116/soledar-1845151759.html

соледар

донецкая народная республика

россия

артемовск

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соледар, денис пушилин, донецкая народная республика, россия, госдума рф, единая россия, артемовск, вооруженные силы украины