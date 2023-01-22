https://ria.ru/20230122/snegopad-1846624284.html
Москвичам пообещали снегопады 30 и 31 января
Москвичам пообещали снегопады 30 и 31 января - РИА Новости, 22.01.2023
Москвичам пообещали снегопады 30 и 31 января
Снегопады в Москве ожидаются 30 и 31 января, высота снежного покрова в Москве подрастет с нынешних 23 сантиметров до 29-34 сантиметров, сообщил РИА Новости... РИА Новости, 22.01.2023
2023-01-22T17:48
2023-01-22T17:48
2023-01-22T17:55
москва
погода
общество
евгений тишковец
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МОСКВА, 22 янв - РИА Новости. Снегопады в Москве ожидаются 30 и 31 января, высота снежного покрова в Москве подрастет с нынешних 23 сантиметров до 29-34 сантиметров, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец."Настоящие снегопады, предварительно, прогнозируются в самые последние дни месяца - 30 и 31 января. В это время по климату обычно наступает самое холодное время в году, однако обойдется легкими морозами. Высота снежного покрова в Москве заметно подрастет с нынешних 23 сантиметров до 29-34 сантиметров", - рассказал Тишковец.По его словам, к наступлению февраля природа вновь приобретет зимние черты.
https://ria.ru/20230117/pogoda-1845535285.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
москва, погода, общество, евгений тишковец
Москва, Погода, Общество, Евгений Тишковец
17:48 22.01.2023 (обновлено: 17:55 22.01.2023)
Москвичам пообещали снегопады 30 и 31 января
Синоптик "Фобоса" Тишковец пообещал москвичам снегопады 30 и 31 января
МОСКВА, 22 янв - РИА Новости. Снегопады в Москве ожидаются 30 и 31 января, высота снежного покрова в Москве подрастет с нынешних 23 сантиметров до 29-34 сантиметров, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.
"Настоящие снегопады, предварительно, прогнозируются в самые последние дни месяца - 30 и 31 января. В это время по климату обычно наступает самое холодное время в году, однако обойдется легкими морозами. Высота снежного покрова в Москве заметно подрастет с нынешних 23 сантиметров до 29-34 сантиметров", - рассказал Тишковец.
По его словам, к наступлению февраля природа вновь приобретет зимние черты.