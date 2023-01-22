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Москвичам пообещали снегопады 30 и 31 января - РИА Новости, 22.01.2023
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Москвичам пообещали снегопады 30 и 31 января
Москвичам пообещали снегопады 30 и 31 января - РИА Новости, 22.01.2023
Москвичам пообещали снегопады 30 и 31 января
Снегопады в Москве ожидаются 30 и 31 января, высота снежного покрова в Москве подрастет с нынешних 23 сантиметров до 29-34 сантиметров, сообщил РИА Новости... РИА Новости, 22.01.2023
2023-01-22T17:48
2023-01-22T17:55
москва
погода
общество
евгений тишковец
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МОСКВА, 22 янв - РИА Новости. Снегопады в Москве ожидаются 30 и 31 января, высота снежного покрова в Москве подрастет с нынешних 23 сантиметров до 29-34 сантиметров, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец."Настоящие снегопады, предварительно, прогнозируются в самые последние дни месяца - 30 и 31 января. В это время по климату обычно наступает самое холодное время в году, однако обойдется легкими морозами. Высота снежного покрова в Москве заметно подрастет с нынешних 23 сантиметров до 29-34 сантиметров", - рассказал Тишковец.По его словам, к наступлению февраля природа вновь приобретет зимние черты.
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москва, погода, общество, евгений тишковец
Москва, Погода, Общество, Евгений Тишковец
17:48 22.01.2023 (обновлено: 17:55 22.01.2023)
 
Москвичам пообещали снегопады 30 и 31 января

Синоптик "Фобоса" Тишковец пообещал москвичам снегопады 30 и 31 января

© РИА Новости / Михаил Воскресенский / Перейти в медиабанкМужчина чистит от снега пешеходные дорожки в парке "Сокольники"
Мужчина чистит от снега пешеходные дорожки в парке Сокольники - РИА Новости, 1920, 22.01.2023
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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Мужчина чистит от снега пешеходные дорожки в парке "Сокольники". Архивное фото
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МОСКВА, 22 янв - РИА Новости. Снегопады в Москве ожидаются 30 и 31 января, высота снежного покрова в Москве подрастет с нынешних 23 сантиметров до 29-34 сантиметров, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.
"Настоящие снегопады, предварительно, прогнозируются в самые последние дни месяца - 30 и 31 января. В это время по климату обычно наступает самое холодное время в году, однако обойдется легкими морозами. Высота снежного покрова в Москве заметно подрастет с нынешних 23 сантиметров до 29-34 сантиметров", - рассказал Тишковец.
По его словам, к наступлению февраля природа вновь приобретет зимние черты.
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