https://ria.ru/20230122/snegopad-1846624284.html

Москвичам пообещали снегопады 30 и 31 января

Москвичам пообещали снегопады 30 и 31 января - РИА Новости, 22.01.2023

Москвичам пообещали снегопады 30 и 31 января

Снегопады в Москве ожидаются 30 и 31 января, высота снежного покрова в Москве подрастет с нынешних 23 сантиметров до 29-34 сантиметров, сообщил РИА Новости... РИА Новости, 22.01.2023

2023-01-22T17:48

2023-01-22T17:48

2023-01-22T17:55

москва

погода

общество

евгений тишковец

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МОСКВА, 22 янв - РИА Новости. Снегопады в Москве ожидаются 30 и 31 января, высота снежного покрова в Москве подрастет с нынешних 23 сантиметров до 29-34 сантиметров, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец."Настоящие снегопады, предварительно, прогнозируются в самые последние дни месяца - 30 и 31 января. В это время по климату обычно наступает самое холодное время в году, однако обойдется легкими морозами. Высота снежного покрова в Москве заметно подрастет с нынешних 23 сантиметров до 29-34 сантиметров", - рассказал Тишковец.По его словам, к наступлению февраля природа вновь приобретет зимние черты.

https://ria.ru/20230117/pogoda-1845535285.html

москва

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

москва, погода, общество, евгений тишковец