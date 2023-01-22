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При обрушении дома в сирийском Алеппо погибли десять человек, пишут СМИ

При обрушении дома в сирийском Алеппо погибли десять человек, пишут СМИ - РИА Новости, 22.01.2023

При обрушении дома в сирийском Алеппо погибли десять человек, пишут СМИ

В Алеппо не менее десяти человек погибли при обрушении жилого дома, передает радиостанция Sham FM. РИА Новости, 22.01.2023

2023-01-22T11:47

2023-01-22T11:47

2023-01-22T14:03

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КАИР, 22 янв — РИА Новости. В Алеппо не менее десяти человек погибли при обрушении жилого дома, передает радиостанция Sham FM. "По предварительным данным, десять человек погибли, трое пострадали при обрушении жилого дома в районе Шейх-Максуд (города Алеппо)", — говорится в сообщении.Отмечается, что под завалами могут оставаться около 30 человек, операция по их спасению продолжается.На месте ЧП пожарные и силы гражданской обороны.

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в мире, жилье, алеппо