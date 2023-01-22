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При обрушении дома в сирийском Алеппо погибли десять человек, пишут СМИ - РИА Новости, 22.01.2023
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При обрушении дома в сирийском Алеппо погибли десять человек, пишут СМИ
При обрушении дома в сирийском Алеппо погибли десять человек, пишут СМИ - РИА Новости, 22.01.2023
При обрушении дома в сирийском Алеппо погибли десять человек, пишут СМИ
В Алеппо не менее десяти человек погибли при обрушении жилого дома, передает радиостанция Sham FM. РИА Новости, 22.01.2023
2023-01-22T11:47
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КАИР, 22 янв — РИА Новости. В Алеппо не менее десяти человек погибли при обрушении жилого дома, передает радиостанция Sham FM. "По предварительным данным, десять человек погибли, трое пострадали при обрушении жилого дома в районе Шейх-Максуд (города Алеппо)", — говорится в сообщении.Отмечается, что под завалами могут оставаться около 30 человек, операция по их спасению продолжается.На месте ЧП пожарные и силы гражданской обороны.
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в мире, жилье, алеппо
В мире, Жилье, Алеппо
11:47 22.01.2023 (обновлено: 14:03 22.01.2023)
 
При обрушении дома в сирийском Алеппо погибли десять человек, пишут СМИ

Sham FM: при обрушении жилого дома в сирийском Алеппо погибли десять человек

© AP Photo / Hawar News AgencyНа месте обрушения здания в районе Шейх-Максуд в городе Алеппо, Сирия
На месте обрушения здания в районе Шейх-Максуд в городе Алеппо, Сирия - РИА Новости, 1920, 22.01.2023
© AP Photo / Hawar News Agency
На месте обрушения здания в районе Шейх-Максуд в городе Алеппо, Сирия
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КАИР, 22 янв — РИА Новости. В Алеппо не менее десяти человек погибли при обрушении жилого дома, передает радиостанция Sham FM.
"По предварительным данным, десять человек погибли, трое пострадали при обрушении жилого дома в районе Шейх-Максуд (города Алеппо)", — говорится в сообщении.
Отмечается, что под завалами могут оставаться около 30 человек, операция по их спасению продолжается.
На месте ЧП пожарные и силы гражданской обороны.
 
В миреЖильеАлеппо
 
 
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