https://ria.ru/20230122/shulgina-1846608798.html
Проживающей в Абхазии участнице Сталинградской битвы исполнился 101 год
Проживающей в Абхазии участнице Сталинградской битвы исполнился 101 год - РИА Новости, 22.01.2023
Проживающей в Абхазии участнице Сталинградской битвы исполнился 101 год
Ветерану Великой Отечественной войны Валентине Шульгиной, единственной участнице Сталинградской битвы, проживающей в Абхазии, в воскресенье исполнился 101 год. РИА Новости, 22.01.2023
2023-01-22T16:21
2023-01-22T16:21
2023-01-22T16:21
общество
абхазия
германия
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СУХУМ, 22 янв – РИА Новости. Ветерану Великой Отечественной войны Валентине Шульгиной, единственной участнице Сталинградской битвы, проживающей в Абхазии, в воскресенье исполнился 101 год. По словам родственников, день рождения ветеран отмечает в кругу семьи. Они рассказывают, что состояние ее здоровья в последнее время несколько ухудшилось, но держится она хорошо для такого возраста. До войны Шульгина училась в Омской медицинской фельдшерско-акушерской школе, после ее окончания в 1942 году ушла на фронт, всю войну командовала санитарным взводом. Валентина Шульгина награждена медалью "За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов", двумя орденами Красной звезды (в 1942 и 1944 годах), медалью "За оборону Сталинграда" в 1942 году, на Курско-Орловской дуге "За отвагу" в 1943-м и орденом Великой Отечественной войны II степени в 1980 году.
https://ria.ru/20221119/stalingradskaya-1832199522.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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общество, абхазия, германия
Общество, Абхазия, Германия
Проживающей в Абхазии участнице Сталинградской битвы исполнился 101 год
Живущей в Абхазии участнице Сталинградской битвы Валентине Шульгиной исполнился 101 год
СУХУМ, 22 янв – РИА Новости. Ветерану Великой Отечественной войны Валентине Шульгиной, единственной участнице Сталинградской битвы, проживающей в Абхазии, в воскресенье исполнился 101 год.
По словам родственников, день рождения ветеран отмечает в кругу семьи. Они рассказывают, что состояние ее здоровья в последнее время несколько ухудшилось, но держится она хорошо для такого возраста.
До войны Шульгина училась в Омской медицинской фельдшерско-акушерской школе, после ее окончания в 1942 году ушла на фронт, всю войну командовала санитарным взводом.
Валентина Шульгина награждена медалью "За победу над Германией
в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов", двумя орденами Красной звезды (в 1942 и 1944 годах), медалью "За оборону Сталинграда" в 1942 году, на Курско-Орловской дуге "За отвагу" в 1943-м и орденом Великой Отечественной войны II степени в 1980 году.
19 ноября 2022, 03:19Сталинградская битва