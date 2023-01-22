https://ria.ru/20230122/shulgina-1846608798.html

Проживающей в Абхазии участнице Сталинградской битвы исполнился 101 год

Проживающей в Абхазии участнице Сталинградской битвы исполнился 101 год - РИА Новости, 22.01.2023

Проживающей в Абхазии участнице Сталинградской битвы исполнился 101 год

Ветерану Великой Отечественной войны Валентине Шульгиной, единственной участнице Сталинградской битвы, проживающей в Абхазии, в воскресенье исполнился 101 год. РИА Новости, 22.01.2023

2023-01-22T16:21

2023-01-22T16:21

2023-01-22T16:21

общество

абхазия

германия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/05/07/1731409596_31:0:993:541_1920x0_80_0_0_59c3a097187cc83748b5d6e88db89870.jpg

СУХУМ, 22 янв – РИА Новости. Ветерану Великой Отечественной войны Валентине Шульгиной, единственной участнице Сталинградской битвы, проживающей в Абхазии, в воскресенье исполнился 101 год. По словам родственников, день рождения ветеран отмечает в кругу семьи. Они рассказывают, что состояние ее здоровья в последнее время несколько ухудшилось, но держится она хорошо для такого возраста. До войны Шульгина училась в Омской медицинской фельдшерско-акушерской школе, после ее окончания в 1942 году ушла на фронт, всю войну командовала санитарным взводом. Валентина Шульгина награждена медалью "За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов", двумя орденами Красной звезды (в 1942 и 1944 годах), медалью "За оборону Сталинграда" в 1942 году, на Курско-Орловской дуге "За отвагу" в 1943-м и орденом Великой Отечественной войны II степени в 1980 году.

https://ria.ru/20221119/stalingradskaya-1832199522.html

абхазия

германия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Евгения Нефедова

Евгения Нефедова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

общество, абхазия, германия