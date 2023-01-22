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Шутки про полковника ФСБ Шольца поставили немецкие СМИ в тупик - РИА Новости, 22.01.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20230122/sholts-1846657848.html
Шутки про полковника ФСБ Шольца поставили немецкие СМИ в тупик
Шутки про полковника ФСБ Шольца поставили немецкие СМИ в тупик - РИА Новости, 22.01.2023
Шутки про полковника ФСБ Шольца поставили немецкие СМИ в тупик
Немецкое издание Bild опубликовало статью, посвященную российским шуткам о канцлере Германии Олафе Шольце после его отказа поставлять танки Украине. РИА Новости, 22.01.2023
2023-01-22T22:44
2023-01-22T23:35
в мире
олаф шольц
германия
украина
сша
нато
специальная военная операция на украине
джо байден
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МОСКВА, 22 янв — РИА Новости. Немецкое издание Bild опубликовало статью, посвященную российским шуткам о канцлере Германии Олафе Шольце после его отказа поставлять танки Украине."Полковник ФСБ Олаф Шольц, в одиночку остановивший поставки десятков немецких танков Украине, удостоен звания героя России посмертно", — приводит издание содержание одного из мемов, распространившихся в Telegram-каналах.Как пишет автор публикации, решение немецкого лидера вызвало негативную реакцию среди союзников, активно поддерживающих киевский режим. При этом такой исход сыграет на руку России, что способствовало появлению такого количества шуток, одобряющих решение Шольца.В качестве еще одного примера журналист привел высказывание о том, что Германия эксплуатирует слабость США и одурачила Польшу, Финляндию и страны Балтии, поэтому "можно говорить о победе канцлера ФРГ".На этой неделе на американской авиабазе Рамштайн состоялась встреча контактной группы НАТО по поддержке Украины, где обсуждался вопрос о наращивании военной помощи ВСУ. Тем не менее ее участникам не удалось прийти к единому мнению о поставках немецких танков. Берлин пока воздерживается от этого, несмотря на то, что давление на Шольца значительно усилилось.По информации газеты Süddeutsche Zeitung, немецкий лидер в разговоре с Джо Байденом дал понять, что Германия поставит украинским войскам танки Leopard 2, только если американская сторона передаст свои Abrams. Позже в Берлине опровергли эти утверждения.После начала российской спецоперации на Украине США и союзники по НАТО продолжают накачивать киевский режим оружием на десятки миллиардов долларов. Москва, со своей стороны, заявляла, что поставки западных вооружений только затягивают конфликт, а транспорт с оружием становится законной целью для российской армии.
https://ria.ru/20230122/sholts-1846612861.html
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германия
украина
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в мире, олаф шольц, германия, украина, сша, нато, джо байден, россия, федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
В мире, Олаф Шольц, Германия, Украина, США, НАТО, Специальная военная операция на Украине, Джо Байден, Россия, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)
22:44 22.01.2023 (обновлено: 23:35 22.01.2023)
 
Шутки про полковника ФСБ Шольца поставили немецкие СМИ в тупик

Газета Bild изучила российские мемы о Шольце после его отказа передать танки Украине

© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в медиабанкФедеральный канцлер Германии Олаф Шольц
Федеральный канцлер Германии Олаф Шольц - РИА Новости, 1920, 22.01.2023
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Федеральный канцлер Германии Олаф Шольц. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 22 янв — РИА Новости. Немецкое издание Bild опубликовало статью, посвященную российским шуткам о канцлере Германии Олафе Шольце после его отказа поставлять танки Украине.
"Полковник ФСБ Олаф Шольц, в одиночку остановивший поставки десятков немецких танков Украине, удостоен звания героя России посмертно", — приводит издание содержание одного из мемов, распространившихся в Telegram-каналах.
Канцлер Германии Олаф Шольц - РИА Новости, 1920, 22.01.2023
Вчера, 16:39
Шольц прервал обращение к французам словами о Путине и Украине
Как пишет автор публикации, решение немецкого лидера вызвало негативную реакцию среди союзников, активно поддерживающих киевский режим. При этом такой исход сыграет на руку России, что способствовало появлению такого количества шуток, одобряющих решение Шольца.
В качестве еще одного примера журналист привел высказывание о том, что Германия эксплуатирует слабость США и одурачила Польшу, Финляндию и страны Балтии, поэтому "можно говорить о победе канцлера ФРГ".
На этой неделе на американской авиабазе Рамштайн состоялась встреча контактной группы НАТО по поддержке Украины, где обсуждался вопрос о наращивании военной помощи ВСУ. Тем не менее ее участникам не удалось прийти к единому мнению о поставках немецких танков. Берлин пока воздерживается от этого, несмотря на то, что давление на Шольца значительно усилилось.
Солдаты немецкой армии загружают танк Leopard - РИА Новости, 1920, 22.01.2023
Вчера, 23:31Специальная военная операция на Украине
МИД Германии допустил отправку немецких танков Киеву третьими странами
По информации газеты Süddeutsche Zeitung, немецкий лидер в разговоре с Джо Байденом дал понять, что Германия поставит украинским войскам танки Leopard 2, только если американская сторона передаст свои Abrams. Позже в Берлине опровергли эти утверждения.

После начала российской спецоперации на Украине США и союзники по НАТО продолжают накачивать киевский режим оружием на десятки миллиардов долларов. Москва, со своей стороны, заявляла, что поставки западных вооружений только затягивают конфликт, а транспорт с оружием становится законной целью для российской армии.
Флаги на здании бундестага в Берлине, Германия - РИА Новости, 1920, 22.01.2023
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ФРГ готова отдать Киеву танки, используемые в качестве мишеней, пишут СМИ
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреОлаф ШольцГерманияУкраинаСШАНАТОДжо БайденРоссияФедеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)
 
 
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