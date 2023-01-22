https://ria.ru/20230122/sholts-1846657848.html

Шутки про полковника ФСБ Шольца поставили немецкие СМИ в тупик

Шутки про полковника ФСБ Шольца поставили немецкие СМИ в тупик - РИА Новости, 22.01.2023

Шутки про полковника ФСБ Шольца поставили немецкие СМИ в тупик

Немецкое издание Bild опубликовало статью, посвященную российским шуткам о канцлере Германии Олафе Шольце после его отказа поставлять танки Украине. РИА Новости, 22.01.2023

2023-01-22T22:44

2023-01-22T22:44

2023-01-22T23:35

в мире

олаф шольц

германия

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джо байден

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МОСКВА, 22 янв — РИА Новости. Немецкое издание Bild опубликовало статью, посвященную российским шуткам о канцлере Германии Олафе Шольце после его отказа поставлять танки Украине."Полковник ФСБ Олаф Шольц, в одиночку остановивший поставки десятков немецких танков Украине, удостоен звания героя России посмертно", — приводит издание содержание одного из мемов, распространившихся в Telegram-каналах.Как пишет автор публикации, решение немецкого лидера вызвало негативную реакцию среди союзников, активно поддерживающих киевский режим. При этом такой исход сыграет на руку России, что способствовало появлению такого количества шуток, одобряющих решение Шольца.В качестве еще одного примера журналист привел высказывание о том, что Германия эксплуатирует слабость США и одурачила Польшу, Финляндию и страны Балтии, поэтому "можно говорить о победе канцлера ФРГ".На этой неделе на американской авиабазе Рамштайн состоялась встреча контактной группы НАТО по поддержке Украины, где обсуждался вопрос о наращивании военной помощи ВСУ. Тем не менее ее участникам не удалось прийти к единому мнению о поставках немецких танков. Берлин пока воздерживается от этого, несмотря на то, что давление на Шольца значительно усилилось.По информации газеты Süddeutsche Zeitung, немецкий лидер в разговоре с Джо Байденом дал понять, что Германия поставит украинским войскам танки Leopard 2, только если американская сторона передаст свои Abrams. Позже в Берлине опровергли эти утверждения.После начала российской спецоперации на Украине США и союзники по НАТО продолжают накачивать киевский режим оружием на десятки миллиардов долларов. Москва, со своей стороны, заявляла, что поставки западных вооружений только затягивают конфликт, а транспорт с оружием становится законной целью для российской армии.

https://ria.ru/20230122/sholts-1846612861.html

https://ria.ru/20230122/tanki-1846663262.html

https://ria.ru/20230122/tanki-1846524434.html

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