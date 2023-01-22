16:39 22.01.2023 (обновлено: 18:02 22.01.2023)
Шольц прервал обращение к французам словами о Путине и Украине
Канцлер ФРГ Шольц вспомнил о Путине и Украине посреди речи к годовщине договора с Францией
© AP Photo / Markus SchreiberКанцлер Германии Олаф Шольц
© AP Photo / Markus Schreiber
Канцлер Германии Олаф Шольц. Архивное фото
МОСКВА, 22 янв — РИА Новости. Канцлер Германии Олаф Шольц записал видеообращение, посвященное 60-летней годовщине с момента подписания Францией и Германией Елисейского договора, однако внезапно заговорил о Владимире Путине и конфликте на Украине. Запись опубликована в его Twitter.
"И теперь, 60 лет спустя, мы можем сказать, что двусторонний мирный проект состоялся. Германия и Франция — друзья и близкие партнеры. Сегодня мы говорим о европейском мирном проекте на рубеже времен, о наших ценностях, которые мы хотим сохранить, защитить и укрепить", — произнес он.
После этого Шольц резко перешел от европейского сотрудничества к теме Украины. Он заявил, что "Владимир Путин не победит", а Украина продолжит получать поставки оружия и военной техники от Запада.
В воскресенье в Париже проходит церемония, посвященная 60-летней годовщине с момента подписания Елисейского договора — соглашения о дружбе Франции и ФРГ, подписанного лидерами двух стран Шарлем де Голлем и Конрадом Аденауэром 22 января 1963 года в Елисейском дворце в Париже. Для участия в ней во французскую столицу прибыл Шольц. В этот же день состоится заседание 24-го франко-германского совета министров.
Владимир Путин ранее отмечал, что Россия никогда не отказывалась от переговоров с Украиной, а киевские власти сами себе это запретили, "что выглядит несколько необычно и даже странно". Президент подчеркнул, что Москва стремится не раскручивать маховик украинского конфликта, а закончить его. По его словам, Россия всегда проявляла открытость к диалогу, если Киев до этого созреет. Западные страны при этом все чаще говорят о необходимости продолжения Украиной боевых действий, а также поставляют ей вооружения и готовят ВСУ на своей территории.