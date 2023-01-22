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Финляндия заморозила российские активы на 187 миллионов евро - РИА Новости, 22.01.2023
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Финляндия заморозила российские активы на 187 миллионов евро
Финляндия заморозила российские активы на 187 миллионов евро - РИА Новости, 22.01.2023
Финляндия заморозила российские активы на 187 миллионов евро
Хельсинки заморозил российские активы примерно на 190 миллионов евро, приводит издание Yle слова начальника отдела санкций МИД Финляндии Пиа Саариваара. РИА Новости, 22.01.2023
2023-01-22T13:50
2023-01-22T14:33
мария захарова
россия
финляндия
хельсинки
евросоюз
санкции в отношении россии
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МОСКВА, 22 янв — РИА Новости. Хельсинки заморозил российские активы примерно на 190 миллионов евро, приводит издание Yle слова начальника отдела санкций МИД Финляндии Пиа Саариваара."Делами замороженных активов занимается управление по взысканию долгов. На данный момент ведомство заморозило активы на сумму 187 миллионов евро", — говорится в публикации.Представитель финского МИД уточнила, что речь идет о недвижимости, акциях, машинах, яхтах и самолетах.После начала российской военной спецоперации на Украине Запад усилил санкционное давление на Москву. Заморожены российские активы на сотни миллиардов долларов, Евросоюз принял уже девять пакетов ограничительных мер, включая эмбарго на уголь и нефть.Официальный представитель МИД Мария Захарова называла заморозку российских активов в Европе воровством. По ее словам, это продолжается уже не первый год — ЕС еще с 2014 года штампует многочисленные нелегитимные и необоснованные решения о заморозке собственности российских граждан и компаний, а теперь нацелился и на государственные средства.
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мария захарова, россия, финляндия, хельсинки, евросоюз, санкции в отношении россии
Мария Захарова, Россия, Финляндия, Хельсинки, Евросоюз, Санкции в отношении России
13:50 22.01.2023 (обновлено: 14:33 22.01.2023)
 
Финляндия заморозила российские активы на 187 миллионов евро

МИД Финляндии сообщил о заморозке российских активов на сумму 187 миллионов евро

CC BY 2.0 / Michael Davis-Burchat / Helsinki DayФлаги Финляндии и Хельсинки
Флаги Финляндии и Хельсинки - РИА Новости, 1920, 22.01.2023
CC BY 2.0 / Michael Davis-Burchat / Helsinki Day
Флаги Финляндии и Хельсинки. Архивное фото
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МОСКВА, 22 янв — РИА Новости. Хельсинки заморозил российские активы примерно на 190 миллионов евро, приводит издание Yle слова начальника отдела санкций МИД Финляндии Пиа Саариваара.
"Делами замороженных активов занимается управление по взысканию долгов. На данный момент ведомство заморозило активы на сумму 187 миллионов евро", — говорится в публикации.
Представитель финского МИД уточнила, что речь идет о недвижимости, акциях, машинах, яхтах и самолетах.
После начала российской военной спецоперации на Украине Запад усилил санкционное давление на Москву. Заморожены российские активы на сотни миллиардов долларов, Евросоюз принял уже девять пакетов ограничительных мер, включая эмбарго на уголь и нефть.
Официальный представитель МИД Мария Захарова называла заморозку российских активов в Европе воровством. По ее словам, это продолжается уже не первый год — ЕС еще с 2014 года штампует многочисленные нелегитимные и необоснованные решения о заморозке собственности российских граждан и компаний, а теперь нацелился и на государственные средства.
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Мария ЗахароваРоссияФинляндияХельсинкиЕвросоюзСанкции в отношении России
 
 
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