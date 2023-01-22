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США оставят тысячи военных в Румынии, пишут СМИ - РИА Новости, 22.01.2023
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США оставят тысячи военных в Румынии, пишут СМИ
США оставят тысячи военных в Румынии, пишут СМИ - РИА Новости, 22.01.2023
США оставят тысячи военных в Румынии, пишут СМИ
Несколько тысяч американских военных оставят на юго-востоке Румынии еще на девять месяцев, сообщает New York Times. РИА Новости, 22.01.2023
2023-01-22T01:39
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ВАШИНГТОН, 22 янв — РИА Новости. Несколько тысяч американских военных оставят на юго-востоке Румынии еще на девять месяцев, сообщает New York Times. "Пентагон еще как минимум на девять месяцев сохранит присутствие американских сил в Юго-Восточной Румынии в количестве нескольких тысяч военных", — указывает издание. Как говорится в сообщении, база ВВС, на которой с прошлого лета базируются около четырех тысяч американских солдат, используется в качестве тренировочной для сил НАТО в Восточной Европе. Кроме того, как говорится в сообщении, к бойцам приедет военное руководство, включая генерала, отправку которого газета объясняет необходимостью принять быстрые решения, если конфликт вокруг Украины выйдет за пределы страны и распространится на участников НАТО. Ранее Соединенные Штаты разместили в Румынии 101-ю дивизию воздушно-десантных войск "Кричащие орлы" для участия в военных учениях, американские СМИ цитировали ее командира, который заявил о готовности в случае необходимости зайти на территорию Украины вопреки уверениям Белого дома, что американские военнослужащие не будут участвовать в боевых действиях в стране.
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в мире, сша, румыния, украина, восточная европа, нато, министерство обороны сша
В мире, США, Румыния, Украина, Восточная Европа, НАТО, Министерство обороны США
01:39 22.01.2023 (обновлено: 13:13 22.01.2023)
 
США оставят тысячи военных в Румынии, пишут СМИ

NYT: несколько тысяч американских военных останутся в Румынии еще на девять месяцев

© AP Photo / Daniel MihailescuВоенная техника США в Румынии
Военная техника США в Румынии - РИА Новости, 1920, 22.01.2023
© AP Photo / Daniel Mihailescu
Военная техника США в Румынии. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 22 янв — РИА Новости. Несколько тысяч американских военных оставят на юго-востоке Румынии еще на девять месяцев, сообщает New York Times.
"Пентагон еще как минимум на девять месяцев сохранит присутствие американских сил в Юго-Восточной Румынии в количестве нескольких тысяч военных", — указывает издание.
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Как говорится в сообщении, база ВВС, на которой с прошлого лета базируются около четырех тысяч американских солдат, используется в качестве тренировочной для сил НАТО в Восточной Европе.

"Бойцы 101-й десантной дивизии покинут базу в течение следующих двух месяцев, чиновники говорят, что их заменит другая бригада из 101-й дивизии", — пишет издание.

Кроме того, как говорится в сообщении, к бойцам приедет военное руководство, включая генерала, отправку которого газета объясняет необходимостью принять быстрые решения, если конфликт вокруг Украины выйдет за пределы страны и распространится на участников НАТО.
Ранее Соединенные Штаты разместили в Румынии 101-ю дивизию воздушно-десантных войск "Кричащие орлы" для участия в военных учениях, американские СМИ цитировали ее командира, который заявил о готовности в случае необходимости зайти на территорию Украины вопреки уверениям Белого дома, что американские военнослужащие не будут участвовать в боевых действиях в стране.
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