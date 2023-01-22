https://ria.ru/20230122/rumyniya-1846527469.html

США оставят тысячи военных в Румынии, пишут СМИ

США оставят тысячи военных в Румынии, пишут СМИ - РИА Новости, 22.01.2023

США оставят тысячи военных в Румынии, пишут СМИ

Несколько тысяч американских военных оставят на юго-востоке Румынии еще на девять месяцев, сообщает New York Times. РИА Новости, 22.01.2023

2023-01-22T01:39

2023-01-22T01:39

2023-01-22T13:13

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нато

министерство обороны сша

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ВАШИНГТОН, 22 янв — РИА Новости. Несколько тысяч американских военных оставят на юго-востоке Румынии еще на девять месяцев, сообщает New York Times. "Пентагон еще как минимум на девять месяцев сохранит присутствие американских сил в Юго-Восточной Румынии в количестве нескольких тысяч военных", — указывает издание. Как говорится в сообщении, база ВВС, на которой с прошлого лета базируются около четырех тысяч американских солдат, используется в качестве тренировочной для сил НАТО в Восточной Европе. Кроме того, как говорится в сообщении, к бойцам приедет военное руководство, включая генерала, отправку которого газета объясняет необходимостью принять быстрые решения, если конфликт вокруг Украины выйдет за пределы страны и распространится на участников НАТО. Ранее Соединенные Штаты разместили в Румынии 101-ю дивизию воздушно-десантных войск "Кричащие орлы" для участия в военных учениях, американские СМИ цитировали ее командира, который заявил о готовности в случае необходимости зайти на территорию Украины вопреки уверениям Белого дома, что американские военнослужащие не будут участвовать в боевых действиях в стране.

https://ria.ru/20230122/tanki-1846524434.html

https://ria.ru/20230121/ssha-1846476362.html

сша

румыния

украина

восточная европа

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в мире, сша, румыния, украина, восточная европа, нато, министерство обороны сша