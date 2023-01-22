https://ria.ru/20230122/rt-1846641629.html

Французский депутат потребовал не клеймить сотрудников RT France

Французский депутат потребовал не клеймить сотрудников RT France - РИА Новости, 22.01.2023

Французский депутат потребовал не клеймить сотрудников RT France

Депутат Национального собрания Франции Франсуа Рюффен в эфире телеканала France3 потребовал не клеймить сотрудников RT France. РИА Новости, 22.01.2023

2023-01-22T20:12

2023-01-22T20:12

2023-01-22T23:08

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МОСКВА, 22 янв — РИА Новости. Депутат Национального собрания Франции Франсуа Рюффен в эфире телеканала France3 потребовал не клеймить сотрудников RT France. "Я требую, чтобы людей, которые работали на RT France, не клеймили, чтобы их карьеры не разрушали", — заявил он.По мнению политика, деятельность RT France должна считаться не чем-то негативным, а "настоящей работой с информацией, контринформацией в условиях плюрализма французских СМИ". Накануне руководитель RT France Ксения Федорова заявила, что телеканал прекратит работу, если не удастся разблокировать счета во Франции. О блокировке стало известно в пятницу. По словам Федоровой, в банке объяснили, что действуют по распоряжению властей в рамках принятого в декабре прошлого года девятого пакета санкций Евросоюза против России. Причем канал в санкционном списке не фигурирует и имеет право работать во Франции.Министерство иностранных дел пообещало ответить на блокировку счетов RT France мерами в отношении французских СМИ в России.

https://ria.ru/20230122/rt-1846607437.html

https://ria.ru/20230120/rt-1846389104.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

в мире, франция, россия, rt france