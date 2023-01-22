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Французский депутат потребовал не клеймить сотрудников RT France - РИА Новости, 22.01.2023
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Французский депутат потребовал не клеймить сотрудников RT France
Французский депутат потребовал не клеймить сотрудников RT France - РИА Новости, 22.01.2023
Французский депутат потребовал не клеймить сотрудников RT France
Депутат Национального собрания Франции Франсуа Рюффен в эфире телеканала France3 потребовал не клеймить сотрудников RT France. РИА Новости, 22.01.2023
2023-01-22T20:12
2023-01-22T23:08
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МОСКВА, 22 янв — РИА Новости. Депутат Национального собрания Франции Франсуа Рюффен в эфире телеканала France3 потребовал не клеймить сотрудников RT France. "Я требую, чтобы людей, которые работали на RT France, не клеймили, чтобы их карьеры не разрушали", — заявил он.По мнению политика, деятельность RT France должна считаться не чем-то негативным, а "настоящей работой с информацией, контринформацией в условиях плюрализма французских СМИ". Накануне руководитель RT France Ксения Федорова заявила, что телеканал прекратит работу, если не удастся разблокировать счета во Франции. О блокировке стало известно в пятницу. По словам Федоровой, в банке объяснили, что действуют по распоряжению властей в рамках принятого в декабре прошлого года девятого пакета санкций Евросоюза против России. Причем канал в санкционном списке не фигурирует и имеет право работать во Франции.Министерство иностранных дел пообещало ответить на блокировку счетов RT France мерами в отношении французских СМИ в России.
https://ria.ru/20230122/rt-1846607437.html
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в мире, франция, россия, rt france
В мире, Франция, Россия, RT France
20:12 22.01.2023 (обновлено: 23:08 22.01.2023)
 
Французский депутат потребовал не клеймить сотрудников RT France

Французский депутат Рюффен потребовал не клеймить сотрудников телеканала RT France

© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в медиабанкОфис телеканала RT France в Париже
Офис телеканала RT France в Париже - РИА Новости, 1920, 22.01.2023
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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Офис телеканала RT France в Париже. Архивное фото
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МОСКВА, 22 янв — РИА Новости. Депутат Национального собрания Франции Франсуа Рюффен в эфире телеканала France3 потребовал не клеймить сотрудников RT France.
"Я требую, чтобы людей, которые работали на RT France, не клеймили, чтобы их карьеры не разрушали", — заявил он.
Студия телеканала RT France
Вчера, 16:12
Французский политик отметил объективность работы RT France
По мнению политика, деятельность RT France должна считаться не чем-то негативным, а "настоящей работой с информацией, контринформацией в условиях плюрализма французских СМИ".
Накануне руководитель RT France Ксения Федорова заявила, что телеканал прекратит работу, если не удастся разблокировать счета во Франции.
О блокировке стало известно в пятницу. По словам Федоровой, в банке объяснили, что действуют по распоряжению властей в рамках принятого в декабре прошлого года девятого пакета санкций Евросоюза против России. Причем канал в санкционном списке не фигурирует и имеет право работать во Франции.
Министерство иностранных дел пообещало ответить на блокировку счетов RT France мерами в отношении французских СМИ в России.
Студия телеканала RT France
20 января, 20:43
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