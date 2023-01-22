https://ria.ru/20230122/rpts-1846584856.html

Легойда назвал сожжение Корана в Швеции вандализмом

Легойда назвал сожжение Корана в Швеции вандализмом - РИА Новости, 22.01.2023

Легойда назвал сожжение Корана в Швеции вандализмом

Председатель Синодального отдела по взаимоотношениям с обществом и СМИ Московского патриархата Владимир Легойда назвал сожжение Корана шведским ультраправым... РИА Новости, 22.01.2023

2023-01-22T13:13

2023-01-22T13:13

2023-01-22T13:13

московский патриархат

русская православная церковь

швеция

стокгольм (город)

турция

владимир легойда

общество

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МОСКВА, 22 янв - РИА Новости. Председатель Синодального отдела по взаимоотношениям с обществом и СМИ Московского патриархата Владимир Легойда назвал сожжение Корана шведским ультраправым политиком в Стокгольме "актом недопустимого вандализма", добавив, что нельзя в политической борьбе переходить границы человечности. Портал Nordic News сообщил в пятницу, что лидер датской ультраправой партии "Жесткий курс" Расмус Палудан получил разрешение провести у посольства Турции в Стокгольме акцию с сожжением Корана. Палудан провел акцию в субботу в 16.00 мск. "Сожжение Корана в Швеции у посольства Турции - акт недопустимого вандализма. Нельзя плевать в то, что свято для другого человека. Нельзя в политической борьбе переходить границы человечности и оскорблять религиозные святыни", - написал Легойда в Telegram-канале. Ранее в турецком МИД заявили, что сожжение Корана в Стокгольме свидетельствует об уровне исламофобии, расизма и дискриминации в Европе. Эти действия осудили также в Саудовской Аравии, Кувейте, ОАЭ.

https://ria.ru/20230122/turtsiya-1846578449.html

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Екатерина Зайцева

московский патриархат, русская православная церковь, швеция, стокгольм (город), турция, владимир легойда, общество