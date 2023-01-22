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В РПЦ заявили о репрессиях Киева против Украинской православной церкви - РИА Новости, 22.01.2023
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Религия
https://ria.ru/20230122/rpts-1846533395.html
В РПЦ заявили о репрессиях Киева против Украинской православной церкви
В РПЦ заявили о репрессиях Киева против Украинской православной церкви - РИА Новости, 22.01.2023
В РПЦ заявили о репрессиях Киева против Украинской православной церкви
Уголовное дело против наместника Киево-Печерской лавры митрополита канонической Украинской православной церкви (УПЦ) Павла (Лебедя) за то, что он назвал... РИА Новости, 22.01.2023
2023-01-22T04:31
2023-01-22T04:31
религия
в мире
украина
россия
отдел внешних церковных связей московского патриархата
оон
православная церковь украины (пцу)
владимир зеленский
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МОСКВА, 22 янв – РИА Новости. Уголовное дело против наместника Киево-Печерской лавры митрополита канонической Украинской православной церкви (УПЦ) Павла (Лебедя) за то, что он назвал неканоническую "Православную церковь Украины" (ПЦУ) раскольниками – это еще один пример репрессий в отношении украинского духовенства за религиозные взгляды, заявил РИА Новости советник патриарха Московского и всея Руси протоиерей Николай Балашов. Депутат украинского парламента Ярослав Юрчишин заявил 19 января, что в отношении митрополита Павла возбуждено уголовное дело о разжигании религиозной вражды из-за его речи на Рождественском богослужении. Депутат привел цитату из этой речи, в которой митрополит, как утверждается, называет "духовенство" ПЦУ "раскольниками и самосвятами", группой "безбожников, бандитов, ведущих открытую войну против Церкви". "Возбуждение уголовного производства против наместника Киево-Печерской лавры митрополита Павла по обвинению в "разжигании религиозной розни", а фактически – в непризнании канонической законности раскольнической ПЦУ – еще один яркий пример репрессий, которым граждане Украины подвергаются ныне за свои религиозные убеждения. Это часть той ожесточенной кампании, которую киевские власти ведут против Украинской православной церкви", – сказал Балашов. Он напомнил, что УПЦ – крупнейшая религиозная организация Украины, объединяющая более 12 тысяч общин и миллионы верующих. Председатель отдела внешних церковных связей (ОВЦС) Московского патриархата митрополит Волоколамский Антоний (Севрюк) выступил по видеосвязи на заседании Совета безопасности ООН 17 января. Он заявил, что "политические репрессии против епископата стали кульминацией репрессивной религиозной политики властей Украины на протяжении последних лет", а цель властей Украины – тотальный контроль религиозной жизни общества в стране. Давление на каноническую УПЦ началось в 1990-е – со стороны националистов и раскольников. К 2018 году это превратилось в масштабную государственную кампанию, власти создали из раскольнических организаций "Православную церковь Украины" – конкурента УПЦ. Тогда же начались информационная кампания против УПЦ, массовые рейдерские захваты ее храмов, их "добровольная перерегистрация" на ПЦУ с одобрения властей, безнаказанные нападения националистов и раскольников на духовенство и верующих. В 2022 году украинские власти организовали самую масштабную в новейшей истории страны волну гонений на УПЦ. Ссылаясь на ее связь с Россией, местные власти в разных регионах Украины запретили деятельность УПЦ, а в парламент страны был внесен законопроект о ее фактическом запрете на Украине. В отношении некоторых представителей духовенства УПЦ введены государственные санкции. В офисе Владимира Зеленского заявляли, что в стране должна остаться одна православная церковь (имея в виду раскольников из ПЦУ). Служба безопасности Украины стала заводить уголовные дела против духовенства УПЦ, проводить "контрразведывательные мероприятия" – обыски у епископов и священников, в храмах и монастырях, в том числе Киево-Печерской лавре, в поиске доказательства "антиукраинской деятельности". В начале января 2023 года власти отобрали у УПЦ Трапезную церковь, а также Успенский собор - главный храм лавры, в котором сразу же разрешили совершить "богослужение" раскольникам из ПЦУ. Киево-Печерская лавра – монастырь, основанный в XI веке, один из главных центров русского православия и просвещения. На его территории захоронены почитаемые святые, а также известные исторические деятели. Обитель закрывали в советское время, но еще во времена СССР возвратили в пользование Русской православной церкви. В 1988 году была возобновлена работа монастыря и Духовной семинарии: власти передали Церкви наземные сооружения и дальние пещеры, а в 1990 году – ближние пещеры. В 1990 году ЮНЕСКО внесла Киево-Печерскую лавру в Список памятников всемирного наследия. С 1994 года и до сего дня наместник лавры – митрополит Павел (Лебедь).
https://ria.ru/20230120/upts-1846336338.html
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в мире, украина, россия, отдел внешних церковных связей московского патриархата, оон, православная церковь украины (пцу), владимир зеленский, николай балашов, ярослав юрчишин
Религия, В мире, Украина, Россия, Отдел внешних церковных связей Московского Патриархата, ООН, Православная церковь Украины (ПЦУ), Владимир Зеленский, Николай Балашов, Ярослав Юрчишин
04:31 22.01.2023
 
В РПЦ заявили о репрессиях Киева против Украинской православной церкви

В РПЦ назвали уголовное дело против наместника Киево-Печерской лавры репрессиями

© РИА Новости / СтрингерНаместник Киево-Печерской лавры митрополит Украинской православной церкви (Московского патриархата) Павел
Наместник Киево-Печерской лавры митрополит Украинской православной церкви (Московского патриархата) Павел - РИА Новости, 1920, 22.01.2023
© РИА Новости / Стрингер
Наместник Киево-Печерской лавры митрополит Украинской православной церкви (Московского патриархата) Павел . Архивное фото
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МОСКВА, 22 янв – РИА Новости. Уголовное дело против наместника Киево-Печерской лавры митрополита канонической Украинской православной церкви (УПЦ) Павла (Лебедя) за то, что он назвал неканоническую "Православную церковь Украины" (ПЦУ) раскольниками – это еще один пример репрессий в отношении украинского духовенства за религиозные взгляды, заявил РИА Новости советник патриарха Московского и всея Руси протоиерей Николай Балашов.
Депутат украинского парламента Ярослав Юрчишин заявил 19 января, что в отношении митрополита Павла возбуждено уголовное дело о разжигании религиозной вражды из-за его речи на Рождественском богослужении. Депутат привел цитату из этой речи, в которой митрополит, как утверждается, называет "духовенство" ПЦУ "раскольниками и самосвятами", группой "безбожников, бандитов, ведущих открытую войну против Церкви".
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров выступает на заседании Совета Безопасности ООН в Нью-Йорке - РИА Новости, 1920, 20.01.2023
20 января, 17:34Религия
Митрополит привел подробности заседания Совбеза ООН по гонениям на УПЦ
"Возбуждение уголовного производства против наместника Киево-Печерской лавры митрополита Павла по обвинению в "разжигании религиозной розни", а фактически – в непризнании канонической законности раскольнической ПЦУ – еще один яркий пример репрессий, которым граждане Украины подвергаются ныне за свои религиозные убеждения. Это часть той ожесточенной кампании, которую киевские власти ведут против Украинской православной церкви", – сказал Балашов.
Он напомнил, что УПЦ – крупнейшая религиозная организация Украины, объединяющая более 12 тысяч общин и миллионы верующих.
"Это (уголовное дело – ред.) – дополнительное подтверждение религиозной нетерпимости представителей украинского государства, о которой на днях председатель ОВЦС митрополит Волоколамский Антоний говорил на заседании Совета безопасности ООН", - заключил собеседник агентства.
Председатель отдела внешних церковных связей (ОВЦС) Московского патриархата митрополит Волоколамский Антоний (Севрюк) выступил по видеосвязи на заседании Совета безопасности ООН 17 января. Он заявил, что "политические репрессии против епископата стали кульминацией репрессивной религиозной политики властей Украины на протяжении последних лет", а цель властей Украины – тотальный контроль религиозной жизни общества в стране.
Пожар в храме УПЦ в Бориспольком районе Киевской области. 20 января 2023 - РИА Новости, 1920, 20.01.2023
20 января, 13:24Религия
В Киевской области в храме канонической УПЦ вспыхнул пожар
Давление на каноническую УПЦ началось в 1990-е – со стороны националистов и раскольников. К 2018 году это превратилось в масштабную государственную кампанию, власти создали из раскольнических организаций "Православную церковь Украины" – конкурента УПЦ. Тогда же начались информационная кампания против УПЦ, массовые рейдерские захваты ее храмов, их "добровольная перерегистрация" на ПЦУ с одобрения властей, безнаказанные нападения националистов и раскольников на духовенство и верующих.
В 2022 году украинские власти организовали самую масштабную в новейшей истории страны волну гонений на УПЦ. Ссылаясь на ее связь с Россией, местные власти в разных регионах Украины запретили деятельность УПЦ, а в парламент страны был внесен законопроект о ее фактическом запрете на Украине. В отношении некоторых представителей духовенства УПЦ введены государственные санкции.
В офисе Владимира Зеленского заявляли, что в стране должна остаться одна православная церковь (имея в виду раскольников из ПЦУ). Служба безопасности Украины стала заводить уголовные дела против духовенства УПЦ, проводить "контрразведывательные мероприятия" – обыски у епископов и священников, в храмах и монастырях, в том числе Киево-Печерской лавре, в поиске доказательства "антиукраинской деятельности".
В начале января 2023 года власти отобрали у УПЦ Трапезную церковь, а также Успенский собор - главный храм лавры, в котором сразу же разрешили совершить "богослужение" раскольникам из ПЦУ.
Киево-Печерская лавра – монастырь, основанный в XI веке, один из главных центров русского православия и просвещения. На его территории захоронены почитаемые святые, а также известные исторические деятели. Обитель закрывали в советское время, но еще во времена СССР возвратили в пользование Русской православной церкви.
В 1988 году была возобновлена работа монастыря и Духовной семинарии: власти передали Церкви наземные сооружения и дальние пещеры, а в 1990 году – ближние пещеры. В 1990 году ЮНЕСКО внесла Киево-Печерскую лавру в Список памятников всемирного наследия. С 1994 года и до сего дня наместник лавры – митрополит Павел (Лебедь).
Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя - РИА Новости, 1920, 18.01.2023
18 января, 00:54Религия
Небензя заявил о подготовке Киевом инициатив по ликвидации УПЦ
 
РелигияВ миреУкраинаРоссияОтдел внешних церковных связей Московского ПатриархатаООНПравославная церковь Украины (ПЦУ)Владимир ЗеленскийНиколай БалашовЯрослав Юрчишин
 
 
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