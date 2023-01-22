https://ria.ru/20230122/rpts-1846533395.html

В РПЦ заявили о репрессиях Киева против Украинской православной церкви

В РПЦ заявили о репрессиях Киева против Украинской православной церкви - РИА Новости, 22.01.2023

В РПЦ заявили о репрессиях Киева против Украинской православной церкви

Уголовное дело против наместника Киево-Печерской лавры митрополита канонической Украинской православной церкви (УПЦ) Павла (Лебедя) за то, что он назвал... РИА Новости, 22.01.2023

2023-01-22T04:31

2023-01-22T04:31

2023-01-22T04:31

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отдел внешних церковных связей московского патриархата

оон

православная церковь украины (пцу)

владимир зеленский

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МОСКВА, 22 янв – РИА Новости. Уголовное дело против наместника Киево-Печерской лавры митрополита канонической Украинской православной церкви (УПЦ) Павла (Лебедя) за то, что он назвал неканоническую "Православную церковь Украины" (ПЦУ) раскольниками – это еще один пример репрессий в отношении украинского духовенства за религиозные взгляды, заявил РИА Новости советник патриарха Московского и всея Руси протоиерей Николай Балашов. Депутат украинского парламента Ярослав Юрчишин заявил 19 января, что в отношении митрополита Павла возбуждено уголовное дело о разжигании религиозной вражды из-за его речи на Рождественском богослужении. Депутат привел цитату из этой речи, в которой митрополит, как утверждается, называет "духовенство" ПЦУ "раскольниками и самосвятами", группой "безбожников, бандитов, ведущих открытую войну против Церкви". "Возбуждение уголовного производства против наместника Киево-Печерской лавры митрополита Павла по обвинению в "разжигании религиозной розни", а фактически – в непризнании канонической законности раскольнической ПЦУ – еще один яркий пример репрессий, которым граждане Украины подвергаются ныне за свои религиозные убеждения. Это часть той ожесточенной кампании, которую киевские власти ведут против Украинской православной церкви", – сказал Балашов. Он напомнил, что УПЦ – крупнейшая религиозная организация Украины, объединяющая более 12 тысяч общин и миллионы верующих. Председатель отдела внешних церковных связей (ОВЦС) Московского патриархата митрополит Волоколамский Антоний (Севрюк) выступил по видеосвязи на заседании Совета безопасности ООН 17 января. Он заявил, что "политические репрессии против епископата стали кульминацией репрессивной религиозной политики властей Украины на протяжении последних лет", а цель властей Украины – тотальный контроль религиозной жизни общества в стране. Давление на каноническую УПЦ началось в 1990-е – со стороны националистов и раскольников. К 2018 году это превратилось в масштабную государственную кампанию, власти создали из раскольнических организаций "Православную церковь Украины" – конкурента УПЦ. Тогда же начались информационная кампания против УПЦ, массовые рейдерские захваты ее храмов, их "добровольная перерегистрация" на ПЦУ с одобрения властей, безнаказанные нападения националистов и раскольников на духовенство и верующих. В 2022 году украинские власти организовали самую масштабную в новейшей истории страны волну гонений на УПЦ. Ссылаясь на ее связь с Россией, местные власти в разных регионах Украины запретили деятельность УПЦ, а в парламент страны был внесен законопроект о ее фактическом запрете на Украине. В отношении некоторых представителей духовенства УПЦ введены государственные санкции. В офисе Владимира Зеленского заявляли, что в стране должна остаться одна православная церковь (имея в виду раскольников из ПЦУ). Служба безопасности Украины стала заводить уголовные дела против духовенства УПЦ, проводить "контрразведывательные мероприятия" – обыски у епископов и священников, в храмах и монастырях, в том числе Киево-Печерской лавре, в поиске доказательства "антиукраинской деятельности". В начале января 2023 года власти отобрали у УПЦ Трапезную церковь, а также Успенский собор - главный храм лавры, в котором сразу же разрешили совершить "богослужение" раскольникам из ПЦУ. Киево-Печерская лавра – монастырь, основанный в XI веке, один из главных центров русского православия и просвещения. На его территории захоронены почитаемые святые, а также известные исторические деятели. Обитель закрывали в советское время, но еще во времена СССР возвратили в пользование Русской православной церкви. В 1988 году была возобновлена работа монастыря и Духовной семинарии: власти передали Церкви наземные сооружения и дальние пещеры, а в 1990 году – ближние пещеры. В 1990 году ЮНЕСКО внесла Киево-Печерскую лавру в Список памятников всемирного наследия. С 1994 года и до сего дня наместник лавры – митрополит Павел (Лебедь).

https://ria.ru/20230120/upts-1846336338.html

https://ria.ru/20230120/pozhar-1846238266.html

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