https://ria.ru/20230122/ranenie-1846591660.html
Мирный житель получил ранение при обстреле Донецка украинскими войсками
Мирный житель получил ранение при обстреле Донецка украинскими войсками - РИА Новости, 22.01.2023
Мирный житель получил ранение при обстреле Донецка украинскими войсками
Мирный житель получил ранения в результате обстрела украинскими войсками Петровского района Донецка в субботу, сообщает представительство Донецкой Народной... РИА Новости, 22.01.2023
2023-01-22T14:24
2023-01-22T14:24
2023-01-22T14:24
специальная военная операция на украине
донецк
донецкая народная республика
сцкк
петровский район
происшествия
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ДОНЕЦК, 22 янв - РИА Новости. Мирный житель получил ранения в результате обстрела украинскими войсками Петровского района Донецка в субботу, сообщает представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "Город Донецк (Петровский район): по улице Водолечебная, 52 ранен мужчина 1957 года рождения", - говорится в сообщении представительства в телеграм-канале.
https://ria.ru/20230122/obstrel-1846574342.html
донецк
донецкая народная республика
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
донецк, донецкая народная республика, сцкк, петровский район, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Донецк, Донецкая Народная Республика, СЦКК, Петровский район, Происшествия
Мирный житель получил ранение при обстреле Донецка украинскими войсками
Мужчина получил ранение в результате обстрела ВСУ Петровского района Донецка