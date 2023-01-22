https://ria.ru/20230122/ranenie-1846591660.html

Мирный житель получил ранение при обстреле Донецка украинскими войсками

Мирный житель получил ранение при обстреле Донецка украинскими войсками - РИА Новости, 22.01.2023

Мирный житель получил ранение при обстреле Донецка украинскими войсками

Мирный житель получил ранения в результате обстрела украинскими войсками Петровского района Донецка в субботу, сообщает представительство Донецкой Народной... РИА Новости, 22.01.2023

2023-01-22T14:24

2023-01-22T14:24

2023-01-22T14:24

специальная военная операция на украине

донецк

донецкая народная республика

сцкк

петровский район

происшествия

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ДОНЕЦК, 22 янв - РИА Новости. Мирный житель получил ранения в результате обстрела украинскими войсками Петровского района Донецка в субботу, сообщает представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "Город Донецк (Петровский район): по улице Водолечебная, 52 ранен мужчина 1957 года рождения", - говорится в сообщении представительства в телеграм-канале.

https://ria.ru/20230122/obstrel-1846574342.html

донецк

донецкая народная республика

петровский район

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

донецк, донецкая народная республика, сцкк, петровский район, происшествия