В США призвали передать Киеву баллистические ракеты для ударов по Крыму
В конгрессе США призвали передать Киеву баллистические ракеты ATACMS для ударов по Крыму
© AP Photo / J. Scott ApplewhiteЗдание Капитолия в Вашингтоне, США
© AP Photo / J. Scott Applewhite
Здание Капитолия в Вашингтоне, США. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 22 янв - РИА Новости. США необходимо отправить на Украину оперативно-тактические баллистические ракеты ATACMS дальнего радиуса действия для ударов по территории Крыма и победы над Россией, заявил председатель комитета по международным отношениям палаты представителей американского конгресса Майкл Маккол.
"Им (Украине) нужны ATACMS дальнего радиуса для ударов по Крыму", - сообщил он в интервью ABC News.
Маккол добавил, что "высокопоставленные советники" и украинцы говорят о необходимости предоставления ATACMS для атак по территории полуострова, поскольку с территории Крыма, по словам конгрессмена, осуществляются запуски беспилотников.
"Когда мы даем то, что им нужно: (переносные зенитные ракетные комплексы) Stinger, (противотанковые комплексы) Javelin, (реактивные системы залпового огня) HIMARS, а затем и артиллерийское вооружение дальнего радиуса - то они побеждают", - отметил конгрессмен.
Ранее Маккол упрекнул администрацию американского президента Джо Байдена в трусости за отказ от поставок на Украину ракет, заявив, что подобные решения, "основанные на ошибочных страхах эскалации, продлевают войну". Маккол считает, что украинцы "месяцами" просят ATACMS для "освобождения собственной суверенной территории", а также для атаки "командных и контрольных мест" российской армии.
Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.
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