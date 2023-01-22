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Над Белгородом сработала ПВО - РИА Новости, 22.01.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20230122/pvo-1846661591.html
Над Белгородом сработала ПВО
Над Белгородом сработала ПВО - РИА Новости, 22.01.2023
Над Белгородом сработала ПВО
Система противовоздушной обороны сработала над Белгородом и Белгородским районом, по предварительной информации пострадавших нет, сообщил губернатор региона... РИА Новости, 22.01.2023
2023-01-22T23:16
2023-01-22T23:20
белгород
белгородский район
специальная военная операция на украине
происшествия
вячеслав гладков
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МОСКВА, 22 янв - РИА Новости. Система противовоздушной обороны сработала над Белгородом и Белгородским районом, по предварительной информации пострадавших нет, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков."Над Белгородом и Белгородским районом сработала наша система ПВО. По предварительной информации, пострадавших нет. Оперативные службы уточняют последствия на земле", - написал глава региона в своем телеграм-канале.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
белгород
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белгород, белгородский район, происшествия, вячеслав гладков
Белгород, Белгородский район, Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Вячеслав Гладков
23:16 22.01.2023 (обновлено: 23:20 22.01.2023)
 
Над Белгородом сработала ПВО

Губернатор Гладков: над Белгородом и Белгородским районом сработала ПВО

© РИА Новости / Виталий Аньков / Перейти в медиабанкЗенитные ракетные комплексы С-400 "Триумф"
Зенитные ракетные комплексы С-400 Триумф - РИА Новости, 1920, 22.01.2023
© РИА Новости / Виталий Аньков
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Зенитные ракетные комплексы С-400 "Триумф" . Архивное фото
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МОСКВА, 22 янв - РИА Новости. Система противовоздушной обороны сработала над Белгородом и Белгородским районом, по предварительной информации пострадавших нет, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.
"Над Белгородом и Белгородским районом сработала наша система ПВО. По предварительной информации, пострадавших нет. Оперативные службы уточняют последствия на земле", - написал глава региона в своем телеграм-канале.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18Инфографика
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
 
Специальная военная операция на УкраинеБелгородБелгородский районПроисшествияВячеслав Гладков
 
 
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