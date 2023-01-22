https://ria.ru/20230122/pvo-1846661591.html

Над Белгородом сработала ПВО

Над Белгородом сработала ПВО - РИА Новости, 22.01.2023

Над Белгородом сработала ПВО

Система противовоздушной обороны сработала над Белгородом и Белгородским районом, по предварительной информации пострадавших нет, сообщил губернатор региона... РИА Новости, 22.01.2023

2023-01-22T23:16

2023-01-22T23:16

2023-01-22T23:20

белгород

белгородский район

специальная военная операция на украине

происшествия

вячеслав гладков

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МОСКВА, 22 янв - РИА Новости. Система противовоздушной обороны сработала над Белгородом и Белгородским районом, по предварительной информации пострадавших нет, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков."Над Белгородом и Белгородским районом сработала наша система ПВО. По предварительной информации, пострадавших нет. Оперативные службы уточняют последствия на земле", - написал глава региона в своем телеграм-канале.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

белгород

белгородский район

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Евгения Нефедова

белгород, белгородский район, происшествия, вячеслав гладков