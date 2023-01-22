Путин посетит МГУ в день российского студенчества и проведет совещание с правительством
В день 80-летия прорыва блокады Владимир Путин возложил букет красных роз к памятнику "Рубежный камень" на Невском пятачке в Ленинградской области.
В день 80-летия прорыва блокады Владимир Путин возложил букет красных роз к памятнику "Рубежный камень" на Невском пятачке в Ленинградской области.
Президент некоторое время молча постоял у памятника, поклонился и проследовал обратно к автомобилю.
Президент некоторое время молча постоял у памятника, поклонился и проследовал обратно к автомобилю.
Затем глава государства побывал в Государственном мемориальном музее обороны и блокады Ленинграда.
Затем глава государства побывал в Государственном мемориальном музее обороны и блокады Ленинграда.
Путин напомнил о непростой истории музея. "Печальность ее заключается в том, что в ходе так называемого ленинградского дела уже созданный к тому моменту музей был фактически полностью уничтожен и только позднее начал воссоздаваться где-то в конце 1980-х годов", — рассказал он.
Путин напомнил о непростой истории музея. "Печальность ее заключается в том, что в ходе так называемого ленинградского дела уже созданный к тому моменту музей был фактически полностью уничтожен и только позднее начал воссоздаваться где-то в конце 1980-х годов", — рассказал он.
Президент считает, что Государственный музей обороны и блокады Ленинграда может стать мощным общенациональным центром, и надо двигаться по этому пути.
Президент считает, что Государственный музей обороны и блокады Ленинграда может стать мощным общенациональным центром, и надо двигаться по этому пути.
Путин встретился в Петербурге с ветеранами и представителями общественных патриотических объединений. Он напомнил о героизме защитников и подвиге жителей блокадного города, которые навсегда останется в памяти народа. "И мы в свою очередь должны передавать будущим поколениям эти сведения, эти страницы нашей истории", — считает он.
Путин встретился в Петербурге с ветеранами и представителями общественных патриотических объединений. Он напомнил о героизме защитников и подвиге жителей блокадного города, которые навсегда останется в памяти народа. "И мы в свою очередь должны передавать будущим поколениям эти сведения, эти страницы нашей истории", — считает он.
"Когда вы говорите о необходимости сохранения исторической памяти — я уже сказал: я целиком и полностью это поддерживаю, мы на государственном уровне это будем делать, будем делать настойчиво, в том числе и для того, чтобы ничего не повторялось", — подчеркнул глава государства.
"Когда вы говорите о необходимости сохранения исторической памяти — я уже сказал: я целиком и полностью это поддерживаю, мы на государственном уровне это будем делать, будем делать настойчиво, в том числе и для того, чтобы ничего не повторялось", — подчеркнул глава государства.
Путин возложил венок к монументу "Мать-Родина", а на пути к монументу, по 300-метровой аллее от Вечного огня, президент подошел к одной из братских могил, где покоится его брат, умерший в блокадном городе зимой 1942 года.
Путин возложил венок к монументу "Мать-Родина", а на пути к монументу, по 300-метровой аллее от Вечного огня, президент подошел к одной из братских могил, где покоится его брат, умерший в блокадном городе зимой 1942 года.
В Санкт-Петербурге "наиболее остро воспринимается все, что связано с трагедией Великой Отечественной войны и защитой блокадного Ленинграда", заметил президент.
В Санкт-Петербурге "наиболее остро воспринимается все, что связано с трагедией Великой Отечественной войны и защитой блокадного Ленинграда", заметил президент.
После установки венка у подножия памятника Путин поправил на нем ленты в цветах государственного флага и склонил голову перед монументом.
После установки венка у подножия памятника Путин поправил на нем ленты в цветах государственного флага и склонил голову перед монументом.
В день 80-летия прорыва блокады Владимир Путин возложил букет красных роз к памятнику "Рубежный камень" на Невском пятачке в Ленинградской области.
Президент некоторое время молча постоял у памятника, поклонился и проследовал обратно к автомобилю.
Затем глава государства побывал в Государственном мемориальном музее обороны и блокады Ленинграда.
Путин напомнил о непростой истории музея. "Печальность ее заключается в том, что в ходе так называемого ленинградского дела уже созданный к тому моменту музей был фактически полностью уничтожен и только позднее начал воссоздаваться где-то в конце 1980-х годов", — рассказал он.
Президент считает, что Государственный музей обороны и блокады Ленинграда может стать мощным общенациональным центром, и надо двигаться по этому пути.
Путин встретился в Петербурге с ветеранами и представителями общественных патриотических объединений. Он напомнил о героизме защитников и подвиге жителей блокадного города, которые навсегда останется в памяти народа. "И мы в свою очередь должны передавать будущим поколениям эти сведения, эти страницы нашей истории", — считает он.
"Когда вы говорите о необходимости сохранения исторической памяти — я уже сказал: я целиком и полностью это поддерживаю, мы на государственном уровне это будем делать, будем делать настойчиво, в том числе и для того, чтобы ничего не повторялось", — подчеркнул глава государства.
Путин возложил венок к монументу "Мать-Родина", а на пути к монументу, по 300-метровой аллее от Вечного огня, президент подошел к одной из братских могил, где покоится его брат, умерший в блокадном городе зимой 1942 года.
В Санкт-Петербурге "наиболее остро воспринимается все, что связано с трагедией Великой Отечественной войны и защитой блокадного Ленинграда", заметил президент.
После установки венка у подножия памятника Путин поправил на нем ленты в цветах государственного флага и склонил голову перед монументом.