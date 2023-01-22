Путин посетит МГУ в День российского студенчества

"Когда вы говорите о необходимости сохранения исторической памяти — я уже сказал: я целиком и полностью это поддерживаю, мы на государственном уровне это будем делать, будем делать настойчиво, в том числе и для того, чтобы ничего не повторялось", — подчеркнул глава государства.