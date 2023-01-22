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Турки предупредили Запад о реакции Путина на заявление Зеленского - РИА Новости, 22.01.2023
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Турки предупредили Запад о реакции Путина на заявление Зеленского
Турки предупредили Запад о реакции Путина на заявление Зеленского - РИА Новости, 22.01.2023
Турки предупредили Запад о реакции Путина на заявление Зеленского
Читатели турецкого издания Haber 7 раскритиковали президента Украины Владимира Зеленского за просьбу поставить Киеву современные танки и ракеты большой... РИА Новости, 22.01.2023
2023-01-22T08:34
2023-01-22T11:32
в мире
владимир зеленский
украина
германия
сша
владимир путин
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МОСКВА, 22 янв — РИА Новости. Читатели турецкого издания Haber 7 раскритиковали президента Украины Владимира Зеленского за просьбу поставить Киеву современные танки и ракеты большой дальности. "Это еще больше разозлит Путина. Лучше попробуйте договориться, не слушайте США, они будут все делать для затягивания конфликта", — написал один из комментаторов. "Запад заставляет союзников причинять боль друг другу", — отметил другой. "По мере затягивания конфликта будут богатеть компании, производящие оружие. Какая разница, кто за это платит, какая разница, если это обернется кровавой баней? США снова пытаются навязать демократию", — поделился мнением еще один пользователь. "США будут поставлять оружие, пока Украина воюет на их стороне", — заключили читатели. На этой неделе на американской авиабазе Рамштайн в Германии состоялась встреча контактной группы НАТО по поддержке Украины, на которой обсуждался вопрос о наращивании военной помощи Киеву. Но ее участникам не удалось прийти к единому мнению о поставках немецких танков. Берлин пока воздерживается от этого, несмотря на то что давление на канцлера Олафа Шольца значительно усилилось.По информации газеты Süddeutsche Zeitung, Шольц в разговоре с президентом США Джо Байденом дал понять, что Германия поставит Украине танки Leopard 2, только если американская сторона передаст ВСУ танки Abrams. Позже в Берлине опровергли эту утверждения. На фоне российской спецоперации на Украине США и союзники по НАТО продолжают накачивать киевский режим оружием на десятки миллиардов долларов. Москва, со своей стороны, заявляла, что поставки западных вооружений только затягивают конфликт, а транспорт с оружием становится законной целью для российской армии.
https://ria.ru/20230122/germaniya-1846532337.html
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в мире, владимир зеленский, украина, германия, сша, владимир путин
В мире, Владимир Зеленский, Украина, Германия, США, Владимир Путин
08:34 22.01.2023 (обновлено: 11:32 22.01.2023)
 
Турки предупредили Запад о реакции Путина на заявление Зеленского

Читатели турецкой Haber7 предупредили Запад о реакции Путина на просьбы Украины о танках

© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 22.01.2023
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МОСКВА, 22 янв — РИА Новости. Читатели турецкого издания Haber 7 раскритиковали президента Украины Владимира Зеленского за просьбу поставить Киеву современные танки и ракеты большой дальности.
"Это еще больше разозлит Путина. Лучше попробуйте договориться, не слушайте США, они будут все делать для затягивания конфликта", — написал один из комментаторов.
Немецкие танки - РИА Новости, 1920, 22.01.2023
03:58
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"Запад заставляет союзников причинять боль друг другу", — отметил другой.
"По мере затягивания конфликта будут богатеть компании, производящие оружие. Какая разница, кто за это платит, какая разница, если это обернется кровавой баней? США снова пытаются навязать демократию", — поделился мнением еще один пользователь.
"США будут поставлять оружие, пока Украина воюет на их стороне", — заключили читатели.
На этой неделе на американской авиабазе Рамштайн в Германии состоялась встреча контактной группы НАТО по поддержке Украины, на которой обсуждался вопрос о наращивании военной помощи Киеву. Но ее участникам не удалось прийти к единому мнению о поставках немецких танков. Берлин пока воздерживается от этого, несмотря на то что давление на канцлера Олафа Шольца значительно усилилось.
По информации газеты Süddeutsche Zeitung, Шольц в разговоре с президентом США Джо Байденом дал понять, что Германия поставит Украине танки Leopard 2, только если американская сторона передаст ВСУ танки Abrams. Позже в Берлине опровергли эту утверждения.

На фоне российской спецоперации на Украине США и союзники по НАТО продолжают накачивать киевский режим оружием на десятки миллиардов долларов. Москва, со своей стороны, заявляла, что поставки западных вооружений только затягивают конфликт, а транспорт с оружием становится законной целью для российской армии.
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