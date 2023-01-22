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Французский профсоюз сообщил о новых протестах против пенсионной реформы - РИА Новости, 22.01.2023
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Французский профсоюз сообщил о новых протестах против пенсионной реформы
Французский профсоюз сообщил о новых протестах против пенсионной реформы - РИА Новости, 22.01.2023
Французский профсоюз сообщил о новых протестах против пенсионной реформы
Глава крупнейшего французского профсоюза "Всеобщая конфедерация труда" (CGT) Филипп Мартинез не исключил, что во время февральских каникул во Франции пройдут... РИА Новости, 22.01.2023
2023-01-22T19:03
2023-01-22T19:03
в мире
элизабет борн
франция
париж
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ПАРИЖ, 22 янв - РИА Новости. Глава крупнейшего французского профсоюза "Всеобщая конфедерация труда" (CGT) Филипп Мартинез не исключил, что во время февральских каникул во Франции пройдут очередные протестные акции против повышения пенсионного возраста. "Правительство продолжает упорствовать в том, что вызывает конфликт (в обществе), поэтому да, есть вероятность, что во время школьных каникул в феврале будут новые протесты", - цитирует Мартинеза издание Figaro. Во Франции даты зимних школьных каникул варьируются в зависимости от региона: в этом году они выпадают на период с 4 февраля до 6 марта. Премьер-министр Франции Элизабет Борн 10 января представила проект спорной пенсионной реформы, которую правительство планирует принять в 2023 году. По ее словам, власти Франции начнут повышать пенсионный возраст в стране на три месяца в год с 1 сентября 2023 года, таким образом, к 2030 году он достигнет 64 лет. По всей Франции 19 января прошли более 200 манифестаций против повышения пенсионного возраста в стране по призыву восьми ведущих французских профсоюзов (CFDT, CGT, FO, CFE-CGC, CFTC, Unsa, Solidaires, FSU). Самые крупные акции состоялись в Париже, Марселе, Лионе, Тулузе, Лилле и Нанте. По данным МВД страны, в них приняли участие более миллиона человек, из них 80 тысяч – в Париже. Были задержаны 38 человек. Согласно подсчетам профсоюзов, акция в Париже насчитывала 400 тысяч участников, а всего в стране протестовали 2 миллиона человек.
https://ria.ru/20230121/parizh-1846497473.html
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в мире, элизабет борн, франция, париж, лион
В мире, Элизабет Борн, Франция, Париж, Лион
19:03 22.01.2023
 
Французский профсоюз сообщил о новых протестах против пенсионной реформы

Глава профсоюза Мартинез не исключил волну протестов против пенсионной реформы в феврале

© РИА Новости / Марк Пэрис / Перейти в медиабанкАкция протеста в центре Парижа
Акция протеста в центре Парижа - РИА Новости, 1920, 22.01.2023
© РИА Новости / Марк Пэрис
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Акция протеста в центре Парижа. Архивное фото
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ПАРИЖ, 22 янв - РИА Новости. Глава крупнейшего французского профсоюза "Всеобщая конфедерация труда" (CGT) Филипп Мартинез не исключил, что во время февральских каникул во Франции пройдут очередные протестные акции против повышения пенсионного возраста.
"Правительство продолжает упорствовать в том, что вызывает конфликт (в обществе), поэтому да, есть вероятность, что во время школьных каникул в феврале будут новые протесты", - цитирует Мартинеза издание Figaro.
Беспорядки в Париже во время митинга против пенсионной реформы - РИА Новости, 1920, 21.01.2023
21 января, 18:59
В Париже на марше против пенсионной реформы начались беспорядки
Во Франции даты зимних школьных каникул варьируются в зависимости от региона: в этом году они выпадают на период с 4 февраля до 6 марта.
Премьер-министр Франции Элизабет Борн 10 января представила проект спорной пенсионной реформы, которую правительство планирует принять в 2023 году. По ее словам, власти Франции начнут повышать пенсионный возраст в стране на три месяца в год с 1 сентября 2023 года, таким образом, к 2030 году он достигнет 64 лет.
По всей Франции 19 января прошли более 200 манифестаций против повышения пенсионного возраста в стране по призыву восьми ведущих французских профсоюзов (CFDT, CGT, FO, CFE-CGC, CFTC, Unsa, Solidaires, FSU). Самые крупные акции состоялись в Париже, Марселе, Лионе, Тулузе, Лилле и Нанте. По данным МВД страны, в них приняли участие более миллиона человек, из них 80 тысяч – в Париже. Были задержаны 38 человек.
Согласно подсчетам профсоюзов, акция в Париже насчитывала 400 тысяч участников, а всего в стране протестовали 2 миллиона человек.
Столкновения на манифестации в Париже - РИА Новости, 1920, 19.01.2023
19 января, 18:22
На манифестации в Париже начались столкновения с полицией
 
В миреЭлизабет БорнФранцияПарижЛион
 
 
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