https://ria.ru/20230122/protest-1846633355.html

Французский профсоюз сообщил о новых протестах против пенсионной реформы

Французский профсоюз сообщил о новых протестах против пенсионной реформы - РИА Новости, 22.01.2023

Французский профсоюз сообщил о новых протестах против пенсионной реформы

Глава крупнейшего французского профсоюза "Всеобщая конфедерация труда" (CGT) Филипп Мартинез не исключил, что во время февральских каникул во Франции пройдут... РИА Новости, 22.01.2023

2023-01-22T19:03

2023-01-22T19:03

2023-01-22T19:03

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ПАРИЖ, 22 янв - РИА Новости. Глава крупнейшего французского профсоюза "Всеобщая конфедерация труда" (CGT) Филипп Мартинез не исключил, что во время февральских каникул во Франции пройдут очередные протестные акции против повышения пенсионного возраста. "Правительство продолжает упорствовать в том, что вызывает конфликт (в обществе), поэтому да, есть вероятность, что во время школьных каникул в феврале будут новые протесты", - цитирует Мартинеза издание Figaro. Во Франции даты зимних школьных каникул варьируются в зависимости от региона: в этом году они выпадают на период с 4 февраля до 6 марта. Премьер-министр Франции Элизабет Борн 10 января представила проект спорной пенсионной реформы, которую правительство планирует принять в 2023 году. По ее словам, власти Франции начнут повышать пенсионный возраст в стране на три месяца в год с 1 сентября 2023 года, таким образом, к 2030 году он достигнет 64 лет. По всей Франции 19 января прошли более 200 манифестаций против повышения пенсионного возраста в стране по призыву восьми ведущих французских профсоюзов (CFDT, CGT, FO, CFE-CGC, CFTC, Unsa, Solidaires, FSU). Самые крупные акции состоялись в Париже, Марселе, Лионе, Тулузе, Лилле и Нанте. По данным МВД страны, в них приняли участие более миллиона человек, из них 80 тысяч – в Париже. Были задержаны 38 человек. Согласно подсчетам профсоюзов, акция в Париже насчитывала 400 тысяч участников, а всего в стране протестовали 2 миллиона человек.

https://ria.ru/20230121/parizh-1846497473.html

https://ria.ru/20230119/manifestatsiya-1846073513.html

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в мире, элизабет борн, франция, париж, лион